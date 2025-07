“La seguridad de suministro está totalmente garantizada si cierran las nucleares”

El gran apagón ha intensificado el debate sobre si es necesario aplazar los cierres de las centrales nucleares en España, previstos entre 2027 y 2035. El Gobierno se muestra dispuesto a estudiar un alargamiento de la vida de los reactores si las eléctricas propietarias (Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP) presentan una propuesta formal y consensuada. Pero marca unas ‘líneas rojas’ para aceptar la petición (que no implique más costes para los consumidores y que estén garantizadas la seguridad de suministro eléctrico y de las personas) y, de momento, la vicepresidenta Sara Aagesen cree que las compañías no las cumplen por su insistencia en reclamar una rebaja de impuestos a las nucleares para seguir adelante.

El debate sobre el cierre de las nucleares se ha avivado aún más. ¿Usted prefiere que cierren las centrales en las fechas previstas?

Yo no tengo esa preferencia. En el Gobierno trabajamos con un calendario pactado entre las propias eléctricas. Y con ese calendario hemos hecho una planificación energética que permita garantizar el suministro a todos los ciudadanos y cumplir nuestras obligaciones ambientales con Europa. Por lo tanto, eso es lo que hemos hecho en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)

¿Hace falta revisar ese calendario de cierre nuclear dado que han cambiado muchas cosas desde que se pactó en 2019?

El PNIEC ha sido revisado recientemente. La última versión se aprobó en septiembre de 2024. Es un plan muy reciente y muy participado. Y en ese momento no hubo reparos respecto al cierre, lo que se pedía en las alegaciones era mayor demanda eléctrica. Lo que me parece muy extraño es que se vincule lo que ocurrió el pasado 28 de abril con el parque nuclear o a un cambio de calendario de cierres. No tiene nada que ver.

Las grandes eléctricas defienden ampliar la vida de las nucleares, pero lo condicionan a que haya una rebaja de impuestos y cambios en el marco económico. ¿Hay alguna posibilidad de que el gobierno revise esa fiscalidad?

No hemos recibido ninguna solicitud formal de las eléctricas. Y esto es importante. Me gustaría también ser clara: el Gobierno ya ha dicho que no se va a plantear nada que propongan las eléctricas si ponen condiciones que impliquen al final un impacto para los consumidores, que los consumidores al final sean los que paguen esos cambios de fiscalidad; que no cumplan con la garantía máxima de seguridad radiológica y con la garantía máxima de seguridad de suministro. Esos son nuestros tres grandes principios, siempre han sido siempre los mismos, y en el diálogo hemos sido muy transparentes.

¿Y qué cambios de la fiscalidad y del marco económico de la nuclear piden exactamente las eléctricas?

De momento hemos recibido una carta de intenciones firmada solo por Endesa e Iberdrola, en la que se piden condiciones económicas, con rebajas de la fiscalidad tanto de la Administración General del Estado como de la autonómica. Y también hay otras peticiones, unas relacionadas con la gestión de los residuos radiactivos que hace Enresa y otras vinculadas a que las inversiones que pida el Consejo de Seguridad Nuclear [para mantener abiertas las centrales] no puedan ser muy altas. Eso no cumple con las condiciones que pone el Gobierno. Para el Gobierno la premisa es que lo que diga el Consejo de Seguridad Nuclear se tiene que cumplir la raja tabla. Yo no me puedo comprometer a nada respecto a lo pida el Consejo de Seguridad Nuclear.

Si las eléctricas no piden prolongar la vida de las nucleares, el Gobierno sí tiene capacidad legal para evitar un cierre si se considera que no está garantizada la seguridad de suministro. ¿Se ve usted haciéndolo?

De momento no tengo razones para pensar que haya riesgo para la seguridad de suministro. La premisa básica, evidentemente, es tener siempre garantía de suministro. Y ahora está totalmente garantizada si cierran las nucleares. Tendremos que hacer un análisis de qué ocurre en cada momento. Habrá que analizar cómo evolucionan cada una de las tecnologías en el sistema eléctrico para ver qué es necesario y qué no es necesario.

¿Ese análisis se ha realizado ya sobre el cierre de la central nuclear de Almaraz, sobre cuyo cierre hay que decidir ya porque la clausura de sus reactores está prevista para 2027 y 2028?

Ese análisis está hecho en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, en el que se asume ese calendario de cierre y ésa es la hoja de ruta. Si vienen propuestas de las empresas, bajo las premisas que marca el Gobierno, las vamos a estudiar, por supuesto que sí. Pero de momento no hemos recibido esa propuesta.