El sector turístico se defiende: el 88% del aumento de la presión humana en los destinos españoles se debe a nuevos residentes

El turismo se defiende después de que las manifestaciones de los últimos años contra el turismo masivo y el alza de los precios de la vivienda hayan dominado la conversación sobre el turismo en España y debilitado la reputación del sector. El 88,8% del aumento de la presión humana entre 2019 y 2024 en los principales destinos turísticos del país se debe a que más población se ha ido a vivir a estas zonas, mientras que solo un 11,2% corresponde a turistas, según el lobi turístico Exceltur, que aglutina a las grandes empresas del sector, como Iberia o Meliá.

“A veces uno tiene la sensación de que hay mucha gente en una ciudad relacionada con el turismo, pero cuando se ve la presión humana media en España, la gran mayoría es población que lo habita, no turistas”, ha afirmado el vicepresidente del lobi, Óscar Perelli. Según sus cifras, que parten del censo de población y de la encuesta de llegada de turistas extranjeros, ambos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en Baleares el 21% del aumento de la presión humana en los últimos cinco años se debe al turismo, tasa que se eleva al 31,3% en Canarias, mientras que en otras zonas como Catalunya apenas llega al 0,9%.

El lobi busca, así, cambiar el relato sobre el turismo, que en los últimos años ha estado muy focalizado en el récord de visitantes, que año tras año se incrementa hasta rozar los 100 millones a finales de este 2025, y en su impacto negativo en los destinos, que se ha relacionado en los últimos años con la escasez de vivienda, la congestión del tráfico o el incremento de la cesta de la compra. "El sector turístico quizás no ha hecho lo suficiente por hacer un relato positivo y por explicar que muchas de las cuestiones que se le achacan no son de esa intensidad. Tenemos que ser capaces de trasladar un relato basado en evidencias e información veraz de que el turismo no es la causa de todos los males", ha insistido.

Como ejemplo de aquello que se ha relacionado con el turismo cuando no es así, Perelli ha citado el caso de la limitación de la entrada de coches por barco en Ibiza, porque el mayor crecimiento del parque de vehículos en la isla se debe a que cada vez vive más gente allí. También el problema del alza de precios de la vivienda. "Es verdad que la vivienda turística tiene una incidencia en la vivienda, pero el problema de la vivienda en España no es el turismo ni las viviendas turísticas en su conjunto", ha añadido. El discurso del lobi cambia respecto a años anteriores en los que se denunciaba el auge de las viviendas turísticas como el principal problema de las ciudades.

Ralentización del crecimiento

Exceltur revisa a la baja el crecimiento del sector para 2025, situándolo en el 3,3%, frente al 4% estimado a comienzos de año debido a que empieza a notar signos de ralentización derivados del escenario geopolítico mundial. El lobi sostiene que el inicio de año ha sido peor de lo esperado, con síntomas de enfriamiento de grandes mercados emisores como Alemania y Francia, también de Estados Unidos; mientras que la segunda mitad estará marcada por un contexto macroeconómico "más adverso" con una desaceleración del crecimiento de las ventas de las empresas, que en el segundo trimestre del año progresaron un 4,5% y en verano se estima que lo harán al 2,7%.

"Al principio de año veíamos un año turístico muy bueno y lo que será es un año turístico bueno", ha resumido Perelli. Se espera que los crecimientos sean más intensos se produzcan en el interior y norte de España --en zonas como Navarra (+5,7%), La Rioja (+3,9%), País Vasco (+2,8%) y Cantabria (+4,4%), pero no tanto en Asturias (+2,2%) o Galicia (+1,4%)--, así como en Madrid (+3,8%) y en grandes destinos vacacionales como Baleares (+3,7%) o Canarias (+2,7%). Los destinos peninsulares con mayor peso de la demanda nacional comparten expectativas más contenidas: litoral andaluz (+2,1%), costa catalana (+2,6%), litoral valenciano (+2,0%) y Murcia (+1,9%).

A pesar del ajuste, el turismo se mantendrá como el principal motor de la economía española este año, aportando el 18,3% del crecimiento previsto para 2025, muy por encima de su peso en el PIB, que alcanzará el 13,2% gracias a una actividad estimada en 220.000 millones de euros.

Propuestas de gestión

Para mejorar la imagen del turismo en España, Exceltur propone luchar "contra la ilegalidad en toda la cadena de valor", no solo de los pisos turísticos, sino también taxis piratas, guías sin titulación, ventas ambulantes o fiestas clandestinas, así como "garantizar el buen funcionamiento de las infraestructuras", también garantizar el buen funcionamiento de las infraestructuras para evitar situaciones caóticas como que haya "cuatro policías en el aeropuerto de Tenerife para recibir a todos los pasajeros británicos o las imágenes de caos del otro día en Barajas" por la "infradotación de medios humanos" en el control de pasajeros.

También reclama una mayor planificación para la gestión de los flujos turísticos en aquellos destinos de mayor concentración humana (con sistemas de información de capacidades en tiempo real, cierres temporales preventivos, tasas de acceso a espacios y recursos culturales y naturales concretos, sistemas de reservas y tarificación dinámica o acceso regulado en función de la demanda, …), frente al establecimiento de "tratamientos de choque" como impuestos turísticos, así como "poner los medios oportunos para garantizar el comportamiento cívico en los destinos, a través de la redacción y aplicación de ordenanzas municipales sobre uso de los espacios públicos, ruido en instalaciones turísticas, consumo de bebidas alcohólicas en las calles".