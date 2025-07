De Dos Hermanas a California: Rewoox, la startup sevillana que lleva a América sus proyectos de realidad virtual

De Dos Hermanas a California. De la realidad presencial a la realidad virtual. De la ilusión de emprender a conseguir exportar su tecnología. La startup sevillana Rewoox, fundada en 2022, apuntala su desarrollo gracias a su plataforma digital de formación con aprendizaje inmersivo para habilidades profesionales tan diversas como montar instalaciones de sistemas solares fotovoltaicos en hogares o en industrias, o hablar en público, o capacitarse en prevención de riesgos laborales en fábricas. Ha participado el pasado mes de junio en el Augmented World Expo, celebrado en Long Beach, es la principal cita mundial de innovación y negocio en el ámbito de la realidad virtual, y acudió apoyada por el ICEX, el organismo español que fomenta la internacionalización de las empresas y la atracción de inversores.

“Estamos muy satisfechos por la gran cantidad de reuniones que hemos mantenido en el Augmented World Expo. Y lo mejor es que fueron expresamente a vernos varias empresas mexicanas a las que no conocíamos, y querían probar nuestros productos porque otros empresarios les habían hablado sobre Rewoox y les habían recomendado que nos buscaran. Eso no nos ha pasado en España en los tres años de vida de nuestra empresa”, comenta José Outón, cofundador y CEO.

El viaje intercontinental fue aún más largo y provechoso, “tras terminar en Long Beach volamos hacia México para tramitar la constitución de una sociedad filial con la que desarrollemos desde México la comercialización en Norte y Sur de América de nuestros productos”.

José Outón, 42 años de edad, nacido en Cádiz y desarrollado en San Fernando, antes de fundar Rewoox trabajó en empresas sevillanas como Novadron, Ayesa, Skylife y Ghenova. En Skylife coincidió con José Luis Fontenla. Los fundamentos y experiencias del primero como responsable de proyectos de eficiencia energética o de formación mediante realidad virtual, y los del segundo en animaciones de tres dimensiones y juegos interactivos, les motivaron a emprender en 2022 enfocándose a la creación de soluciones tecnológicas inmersivas para formaciones laborales, aprendizajes de consumidor y experiencias de ocio.

Coger patatas para pagarse la carrera

La trayectoria de José Outón tiene muchas similitudes a las de numerosas personas que en su etapa de adolescencia no tienen un buen rendimiento académico pero años después sobresalen cuando encuentran un ámbito imprevisto en el que se motivan y enfocan todo su potencial. “Tuve un bache, no era un alumno que consiguiera buenas notas, no tenía claro qué hacer. Me decanté por la FP, una persona me hizo descubrir lo que es la ingeniería y su utilidad, y decidí presentarme a las pruebas de acceso para entrar en la Escuela Politécnica de la Universidad de Sevilla. Fue un gran acierto, estuve muy a gusto. Y además me matriculé para hacer a distancia la carrera de Organización Industrial con la Universidad Miguel Hernández”.

Recuerda José Outón que “provengo de una familia humilde económicamente, y era yo quien tenía que conseguir el dinero para pagarme los estudios. Y lo conseguí. Con trabajos de todo tipo: Recoger patatas en el campo, albañil, camarero, repartidor de publicidad, tocando la guitarra eléctrica en orquestas de verano, etc. Había compañeros de clase que se quejaban de lo trabajoso que era estudiar, y yo les decía que tenían una ocupación muy cómoda, estar sentados estudiando. Si queréis saber lo que es esforzarse, venir a coger patatas y a cargar sacos”.

Outón y Fontenla fundaron Rewoox en 2022, buscando socios e inversores consiguieron la implicación de la empresa Job Venture España. “Pudimos conseguir ampliar capital hasta llegar a 150.000 euros para desarrollar la empresa, contratar a los primeros trabajadores y centrarnos en desarrollar la tecnología para tener pilotos y prototipos de soluciones inmersivas que fueran más ágiles en comparación con las que ofrecen otras empresas”.

Hasta septiembre de 2024 no se lanzaron al mercado, “queríamos tener robusta una plataforma para comercializar esa tecnología de modo más eficiente, y además para que a la hora de explicarla se entienda mejor por qué sirve hacer una formación con un casco puesto, en comparación con los métodos tradicionales. Cada vez se aplica en más sectores. Por ejemplo, en terapias guiadas por psicólogos”.

Son conscientes de que las demostraciones son cruciales para que empresas e instituciones formativas se convenzan de sus cinco claves: Formación que reduce riesgos: los operarios practican sin exponerse a maquinaria real. Acelera el aprendizaje: con simulaciones repetibles y controladas. Minimiza costes: sin detener equipos ni consumir materiales reales. Detecta errores antes de que ocurran en el mundo físico. Idóneo para sectores como energía, fabricación, automoción o logística, donde la precisión y la seguridad son ineludibles.

José Luis Fontenla, en una sesión divulgativa sobre las prestaciones de los recursos de realidad virtual y realidad aumentada creados por Rewoox. / El Correo

Inversión del fondo alemán Prettl

En 2024 lograron culminar su segunda ronda de inversión, con 100.000 euros, entrando el fondo alemán Prettl Ventures. Y además consiguieron la certificación de startup innovadora por parte de Enisa (Empresa Nacional de Innovación, dependiente del Ministerio de Industria), así como un préstamo participativo de Enisa dotado con 100.000 euros que estaba condicionado a la entrada de capital privado, requisito que lograron involucrando a Prettl.

Explica el CEO de Rewoox que “nuestra línea de formación es válida para empresas, para centros de FP, para universidades, etc. Hemos creado una plataforma virtual en la que, cuando te pones el casco, tienes una pantalla con los diferentes cursos que tenemos implementados, y los puedes ejecutar paso a paso. Te damos una guía del qué tienes que hacer y por qué tienes que hacerlo”.

En su esfuerzo para innovar y ser competitivos, señala que “hemos automatizado el modelado en 3 dimensiones, con un sistema matricial y de autoasignación rápida. Lo que antes necesitábamos semanas o meses para programar, ahora lo reducimos a minutos. Para preparar una formación en prevención de riesgos laborales, hemos acortado los plazos y podemos tenerla en dos o tres semanas”.

La alemana Refu es una de las empresas para las que trabaja Rewoox, les ha creado un asistente virtual que interactúa con los clientes para que entiendan y elijan en su gama de inversores para gestionar la producción y almacenamiento de energía solar. / El Correo

Examen con realidad virtual

En su catálogo de formaciones con realidad virtual tienen, entre otros, cursos de prevención de riesgos laborales en el sector industrial; de domótica para aprender a diseñar e implementar sistemas inteligentes en el hogar o en edificios, controlando iluminación, climatización y seguridad; de instalación y mantenimiento de modelos solares fotovoltaicos, tanto a escala industrial como en viviendas; y de conseguir hablar bien en público. Todos incluyen el apoyo orientativio mediante fotos, textos y voces en cualquier idioma del mundo.

En los cursos diseñados para conseguir destreza en actividades profesionales que requieren movimiento o que se realizan en la vida real con posiciones incómodas del cuerpo, se propicia que el aprendizaje virtual también se haga con esas posturas. “Cualquier persona tiene memoria postural y muscular. Si tienen que aprender a taladrar guías de aluminio y eso montando una instalación fotovoltaica debe hacerse estando en cuclillas o con una rodilla apoyada, han de practicar con esa postura”.

Añade José Outón que “en el modo examen, la plataforma te pide que hagas por entero todo el proceso para demostrar que lo dominas. Si fallas en algo grave, como puede ser una salida de descarga eléctrica, hay elementos visuales que le indican que no lo has hecho bien”.

En el curso con realidad virtual en el que la inteligencia artificial ayuda a aprender a hablar bien en público, está entrenada para levantar la mano si considera que no se te entiende, te pregunta e interactúa, para ayudarte a seguir mejorando. Es un ejemplo de lo que nos gusta desarrollar. Que el uso de la IA tenga un motivo, una razón de ser”.

Su tecnología se puede aplicar a más finalidades. Además de la línea de negocio dedicada a formación, que es la predominante, en su plataforma están ganando espacio la línea de consumo y la de inteligencia artificial. Para la empresa alemana Refu han creado un asistente virtual que resuelve dudas y detecta cuál es el mejor producto para lo que necesita el potencial cliente. “Tenemos en cuenta la mentalidad creciente de los consumidores, influidos por la celeridad en TikTok o Instagram. Para comprar algo, lo quieren muy fácil y de inmediato. Si no los captas en 10 segundos, o estás perdido porque se van a otro”.

La italiana Ellamp Systems, fabricante de componentes y sistemas para autobuses y trenes, es otro de sus clientes. También sobresale su relación con la mexicana Solfium, de instalaciones de energía solar para viviendas e industrias. Y empiezan a tener clientes en España. “La empresa gaditana Garrucho, del sector de la construcción y el asfaltado, nos ha encargado una formación en riesgos laborales para la construcción de carreteras”.

La empresa Edupedia es una de las que crea contenidos digitales para la plataforma de Rewoox, y le ha ayudado a introducirse en México. “Hemos tenido conversaciones con gobiernos regionales como el de Querétaro para proponerles nuestra solución de turismo inmersivo, para aportar un valor añadido muy diferencial respecto al turismo masivo cuyo objetivo se limita a llegar a un lugar y hacerse 'selfies', sin conocer dónde está y qué está viendo”.

José Outón indica que “hemos creado una aplicación que genera una ruta y cuando llegas a un punto donde hay algo interesante que ver, te vibra el móvil, te manda una notificación, te informa, y además tiene modelos 3D en el que un avatar de un personaje histórico te habla, y aparecen las fachadas de los edificios tal como eran en su origen. E incluimos gamificación para obtener beneficios si realizas varias rutas”.

José Luis Outón, en la imagen explicando la plataforma de Rewoox en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Huelva / El Correo

Cuidar a los trabajadores

Rewoox tiene su sede en el edificio Ciudad del Conocimiento, en Dos Hermanas, y cuenta ya con 11 personas en plantilla. Es una startup que en 2025 va a superar los 500.000 euros de facturación. José Outón valora muy especialmente que “en tres años de vida de la empresa no se ha ido ninguno. Cuidamos mucho la selección de personal, y estamos profundamente concienciados en intentar que se materialice la conciliación de verdad entre la vida laboral y la familiar. Tenemos mucha flexibilidad en el horario y en trabajar desde la oficina o desde casa. Lo que analizamos es que cada viernes los objetivos de trabajo se hayan cumplido, y estamos muy tranquilos porque lo demuestran”.

A su juicio, “estamos en una época en la que muchas personas no tienen en el ámbito laboral como principal objetivo ganar dinero a cualquier precio, quieren trabajar bien y disponer de tiempo para vivir bien. Cuando eliges acertadamente a quien incorporas a tu equipo, tienes a gente que da el do de pecho cuando la empresa lo necesita. Y también ha de ser al revés, que la empresa dé el do de pecho por sus trabajadores cuando tienen problemas familiares o personales. No veo en muchas empresas de Sevilla ese criterio de reciprocidad, y obligan a trabajar demasiadas horas”.