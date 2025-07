Los 115 años de historia de Inés Rosales: de repartir en motocarro por Sevilla a vender sus tortas de aceite a 35 países

Inés Rosales Cabello fue una visionaria. En los albores del siglo XX, pocas mujeres estaban al frente de un negocio. Ella fue pionera con sus tortas de aceite, que vendía en el cruce de caminos que en 1910 -cuando nació su empresa- era La Pañoleta, punto de paso de los que iban a Sevilla capital desde localidades cercanas en la ruta hacia Huelva y que era elegido por muchos viajeros para descansar.

"La necesidad agudizó su ingenio", señala Ana Moreno (Cádiz, 1972), la mayor de los cinco hijos del presidente de Inés Rosales, Juan Moreno, y responsable de Comunicación, Brand Manager, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad, quien rememora que Rosales detectó que la competencia eran vendedores de pan, magdalenas, bizcochos, que se ponían duros y no aguantaban los viajes, mientras que su producto, sí. Entonces, Castilleja de la Cuesta apenas tenía 2.000 habitantes, y fue allí donde arrancó con su fábrica, donde se elaboraban de manera artesanal y se vendían a precio popular.

Imagen de la primera fábrica de Inés Rosales, en los años 20. / Bermudo Lecumberri

El buen ojo de un marino mercante

115 años después, esta empresa centenaria, 100% andaluza y familiar, continúa en pie gracias al buen ojo de un marino mercante gaditano. La muerte prematura de la creadora de las tortas de aceite -que a día de hoy se venden en cuatro continentes- y la falta de relevo en generaciones posteriores, hizo que la marca estuviera a punto de perderse a principios de los años 80 del pasado siglo. A Juan Moreno, cuenta su hija Ana, le llegó la oportunidad de recuperar la firma "y no dudó en rescatar los productos que había en el mercado, recompró lo que pudo de las tiendecitas de las provincias donde pudo llegar con una furgoneta y prometió que iba a devolver unas legítimas y acreditadas tortas de aceite a Inés Rosales en menos de una semana".

A partir de ahí generó una confianza, un reconocimiento del producto y un relanzamiento que ya fidelizó completamente sobre todo con los andaluces y los españoles que habían viajado. Comenzó en marzo de 1985, con 13 personas. Ahora la plantilla suma 145 trabajadores, lo que supone un 4% más que en el ejercicio 2023 y la compañía cerró 2024 con 19 millones de euros en ventas, un 9% más que el año anterior, crecimiento motivado no tanto por el aumento del número de unidades como por la escala del precio del aceite de oliva, que obligó a la empresa a incrementar el precio.

"En esa evolución siempre hemos respetado el origen y la torta original, pues los métodos y por cuestiones de productividad había que hacer las tortas más competitivas para que efectivamente el precio pudiera seguir siendo ese gancho de un producto que no tiene una descripción concreta porque no es una categoría: no somos galletas, no somos crackers, somos tortas de aceite, lo que es una fortaleza por ser únicos pero también a veces una debilidad, ya que quien no conoce qué es una torta de aceite no puede decidir darle una oportunidad", relata Moreno.

Un moto carro de Inés Rosales en 1955. / Inés Rosales

La conquista de nuevos mercados

115 años después de su puesta en marcha, Inés Rosales comercializa sus productos en más de 35 países, aunque España sigue siendo el principal mercado en el que vende, con una cuota del 80%, seguido por EEUU, con casi el 14% y donde tiene filial. En 2025, Inés Rosales espera aumentar el volumen de ventas en exportación, después de vender un total de 11 millones de unidades de tortas de aceite -que se elabora bajo el reconocimiento de Especialidad Tradicional Garantizada (ETG) por la Unión Europea- y 450.000 kilos de otras variedades de sus productos en 2024. Fabrican 300.000 tortas diarias en sus nuevas instalaciones, en la cercana localidad sevillana de Huévar del Aljarafe.

EEUU, Reino Unido -donde la empresa tiene filial propia-, Francia, Alemania, Suiza y Australia son solo algunos de los destinos de las clásicas tortas de aceite, que también se venden en otros mercados como Holanda, Alemania o Francia. "Fuimos a ferias internacionales para seguir viendo posibilidades de crecimiento y nos dimos cuenta de que no teníamos competencia directa y que además, el apellido de aceite de oliva virgen extra nos beneficiaba porque es un valor internacional de la dieta mediterránea, lo que nos ha servido para que tenga buen reconocimiento y buena aceptación, ya que no se producen con ningún otro tipo de grasa", indica Moreno.

Los mercados internacionales han mostrado otros posibles usos gastronómicos para la torta de aceite, que normalmente se consumía como desayuno o merienda: su utilización como base de canapés gracias a su dureza y que no se humedecen con facilidad por la propia manera en la que se fabrican, estiradas a mano y con una cobertura que se le aplica cuando va al horno, o nuevas variedades como de limón, naranja o canela. "En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, les encanta la de naranja para combinarla con queso o la variedad de saladas", señala Moreno. También esta expansión internacional les ha llevado a desarrollar packaging diferentes dependiendo de los mercados y los lugares de venta en los que se distribuye. "La innovación la tenemos muy entendida como industrial, pero puede estar hasta en la adaptación de una agrupación del formato del paquete distinta según el país", añade.

Próximos lanzamientos

Entre los próximos lanzamientos de la empresa se encuentra una torta con pimiento espelette, que se une a la última propuesta de Inés Rosales al mercado, un cracker salado que ya se vende en España y que llevan también al país norteamericano. De hecho, la variedad que lleva cacao y pimienta cayena ha sido elegida por la famosa presentadora Oprah Winfrey como una de sus Oprah's Favorite Things 2024.

Fábrica de tortas de aceite de Inés Rosales. / Inés Rosales

Además, también tiene el foco puesto en la entrada a nuevos países, como los nórdicos, con productos a medida (ya triunfaron sus tortas de canela y jengibre en Navidad), aunque quieren consolidar el mercado. Además, la empresa puso en marcha en su día la tienda online con personal propio que le permitió registrar 2.500 pedidos en un año, hasta llegar a facturar 85.000 euros. "Ahí se puede encontrar toda la gama y en nuestro negocio, tanto aquí como en otros países, funciona el boca a boca: lo importante es generar hábitos de consumo", subraya Moreno.

Los aranceles con los que amenaza el presidente estadounidense Donald Trump tocan a la compañía, si bien con todo el trabajo realizado para desembarcar con fuerza en el país, asumirán una parte del incremento de los precios, aunque otra parte repercutirá en el consumidor norteamericano. "En ese equilibrio estamos permanentemente testeando y para eso la filial te permite, desde primera persona y con toda la red que tenemos de distribución, estar permanentemente adaptándonos a que eso no se traslade en una bajada de consumo", indica Moreno.