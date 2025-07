La Junta prioriza Carmona frente a la ampliación de Aerópolis para impulsar el sector aeroespacial en Sevilla

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha hablado este viernes sobre las posibles ubicaciones de las empresas del sector aeroespacial que decidan implantarse en la provincia de Sevilla o, entre las que ya existen, buscar nuevas ubicaciones para ampliar sus instalaciones.

En este sentido, a preguntas de periodistas durante la presentación del informe sobre esta industria en la Confederación de Empresario de Andalucía (CEA), Paradela ha señalado las posibilidades que se abren en Carmona, en concreto en su Parque Logístico, una vez que se salven los problemas de potencia eléctrica y que implante allí la empresa suiza de jets privados Pilatus, después de que la Junta de Andalucía sacara a subasta el suelo donde se ubicará por 12 millones hace unas semanas. En las dos parcelas, ubicadas en el Parque Logístico, se podrá construir una nave de 58.200 metros cuadrados para uso aeronáutico.

Papel de Pilatus

Si bien existe una subasta de por medio a la que se podrán presentar empresas tanto relacionadas con este sector como no, el consejero ha afirmado que "ya no hay duda de que Pilatus llegará a Carmona" -actualmente ya opera en Sevilla en una nave ubicada en Alcalá de Guadaíra-, y ha destacado el desarrollo que el entorno va a experimentar y del papel relevante que va a jugar esta compañía para la ubicación de más empresas de la industria aeroespacial. "No somos conscientes de lo que va a suponer su llegada", ha añadido.

Este viernes se ha conocido que la compañía aeronáutica ha sido la única en pujar por los suelos de uso industrial especializado que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda licitó el pasado mes de mayo mediante subasta pública, junto con el Ayuntamiento de Carmona. Esto es, los terrenos que estaban dispuestos desde un inicio para su implantación. Este procedimiento se usa una vez que se ha constatado que hay interés en el mercado para adquirir los suelos con el uso establecido en el planeamiento urbanístico.

Uno de los principales escollos para que la compañía suiza no se haya ubicado ya en los terrenos del Parque Logístico como tenía previsto ha sido la dotación de suministro eléctrico. Para ello, "Endesa está liderando una solución de abastecimiento energético para la implantación de la empresa Pilatus en Carmona, que necesita instalarse en un plazo de 24 meses", como señalaban fuentes de la compañía a este periódico hace unas semanas.

Sin novedad para Aerópolis

Sin embargo, Paradela no se ha mostrado tan positivo respecto a la posibilidad de la ampliación de Aerópolis, el principal polo aeronáutico andaluz. Una intervención que viene reclamando desde hace años el presidente de la Diputación de Sevilla y también alcalde de La Rinconada, el socialista Javier Fernández. A este respecto, ha apuntado que "no hay noticias inmediatas al respecto".

Tras esta afirmación, Javier Fernández, en declaraciones a este periódico, ha mostrado su enfado. “Saludo positivamente cualquier inversión industrial que contribuya al desarrollo económico de nuestra provincia, como la que podría protagonizar la compañía Pilatus. Sin embargo, no puedo compartir el entusiasmo exclusivo del consejero cuando, al mismo tiempo, se mantiene en un inexplicable silencio sobre la ampliación de Aerópolis, que es y seguirá siendo el corazón de la industria aeroespacial andaluza", ha subrayado.

"Falta voluntad política"

En este sentido, ha indicado que "es importante que no confundamos prioridades ni equilibrios territoriales. Aerópolis no es solo un polo consolidado, sino una infraestructura estratégica con un ecosistema empresarial, académico y tecnológico que no puede ser sustituido por ninguna operación aislada, por positiva que sea. Y aunque toda inversión es bienvenida, sería irresponsable minimizar la importancia de seguir ampliando y reforzando lo que ya funciona y genera empleo cualificado de alto valor añadido en nuestra provincia".

Por ello, ha instado a la Junta de Andalucía a no "seguir mirando hacia otro lado. La ampliación de Aerópolis no puede seguir esperando ni depender de silencios o evasivas. Lo hemos dicho con claridad: hay suelo, hay demanda, hay empresas esperando. Lo que falta es voluntad política y compromiso efectivo con el futuro de la industria aeroespacial sevillana", ha enfatizado Fernández.

Por último, Fernández ha incidido en que "el verdadero impulso al sector no vendrá solo de nuevos anuncios, sino del fortalecimiento de las infraestructuras que ya sostienen el tejido industrial y tecnológico del sector aeronáutico. Por tanto, le pido al consejero que sea igual de claro y contundente respecto a Aerópolis como lo ha sido con otras iniciativas, porque el futuro del sector en Andalucía no se construye con promesas selectivas, sino con políticas coherentes y visión a largo plazo.”

Por su parte, el presidente del clúster Andalucía Aeroespace, Antonio Gómez-Guillamón, ha asegurado que lo que le interesa a las firmas del sector es tener espacio para ubicarse. "Que Aerópolis crezca es bueno y también que se desarrolle el Distrito Aeroespacial [anunciado recientemente por el Ayuntamiento de Sevilla y donde también habrá viviendas] es positivo. Lo peor que le puede ocurrir a una empresa es no saber dónde ubicarse e irse a otro sitio, es lo que hay que intentar evitar", ha alertado.