Desde la ONU a un colegio, así son los clientes de Genially, la plataforma digital con 40 millones de usuarios en el mundo

Sea cual sea la franja horaria , diurna o nocturna, en la que cualquier persona lea este reportaje sobre Genially, empresa fundada en Córdoba en 2015, puede tener la seguridad de que a la vez hay otras muchas en países de los cinco continentes que están utilizando en sus ordenadores su plataforma de creación de contenidos interactivos para presentaciones, cursos, formaciones y juegos. Tienen ya más de 40 millones de usuarios, sumando los que manejan sus plantillas gratuitas y los que acceden a sus materiales y funciones mediante suscripción de pago. Desde alumnos de colegios en cualquier barrio a directivos de multinacionales con liderazgo global, o profesionales de organismos de Naciones Unidas, Cruz Roja y Comisión Europea.

“El camino fácil no siempre es el mejor camino. Rara vez el camino fácil te lleva al mejor sitio”, es un criterio que esgrime habitualmente Juan Rubio, cofundador y CEO de Genially. “Forma parte de nuestra misión social explicar que no hace falta ser un genio para hacer cosas geniales. Ni tampoco hace falta ser un genio en la creación de empresas para conseguir que en Andalucía haya más empresas así. Se necesita tener la intención de lanzarse. Querer intentarlo. No tener miedo al fallo. Perseverar. No se consigue llegar lejos solamente por disponer de talento y capacitación, se llega más lejos por perseverancia que por capacidades”.

En su continua evolución, es enorme la gama de funciones, recursos, plantillas y diseños que Genially ofrece para animaciones, visualización de datos, conferencias en directo, infografías, gamificaciones, interacciones en vivo, tableros de aprendizajes, microsites web, formatos desde telefónos móviles, videos, locuciones, quizzes de preguntas, deslizadores de comparación de imágenes, iconos, diagramas de flujo, juegos de escape digital,... Y con asistente de inteligencia artificial. Y propiciando su fácil combinación e integración con Youtube, Canva, Google Drive, Moodle y otras plataformas y herramientas que son de uso generalizado en todo el mundo.

En Andalucía está el 60% de sus trabajadores

Diez años después de su nacimiento, la startup Genially es una empresa con 150 trabajadores. El 60% de la plantilla está en Andalucía, incluyendo a la mayor parte de los departamentos centrales para innovación y desarrollo de creatividad hacia el mercado global. Tienen profesionales trabajando desde 15 países, sobre todo Estados Unidos, Chile, Brasil y Francia, cuyas funciones están mayormente centradas en el desarrollo de negocio y gestión de clientes y comunidades de usuarios en América y Europa, y trabajan en los horarios laborales habituales en esos países.

Luis García, Juan Rubio y Chema Roldán, los tres cofundadores en Córdoba de Genially, que siguen liderando 10 años después y la han convertido en una empresa de impacto global. / El Correo

“Miles de grandes empresas son clientes de Genially para usar nuestra plataforma de contenidos interactivos en la elaboración de sus formaciones para sus trabajadores radicados en cualquier país. Están la mayor parte de las empresas del sector lujo, y bancos, aseguradoras, farmacéuticas, aerolíneas, fabricantes de alimentos, y un largo etcétera”, señala Juan Rubio, “y a la vez, son usuarios de Genially los trabajadores de muchas agencias de organismos internacionales, como Cruz Roja, y los profesores y escolares del colegio de cualquier pueblo o de cualquier barrio”.

Son clientes Intel, Volkswagen, L'Oréal

En la web de Genially aparecen los nombres de algunas empresas, organizaciones y centros educativos que usan Genially: Intel, Volkswagen, L´Oréal, TikTok, Dell, Banco Santander, Samsung, Coca-Cola, Tripadvisor, Telefónica, Universidad de Columbia Nueva York, Lafarge Holcim, Mapfre, Santillana, Orange, Safran, Aon, Universidad Tecnológica de Monterrey, etcétera.

Juan Rubio, Luis García y Chema Roldán son los tres cofundadores de Genially, y continúan liderando su dirección ejecutiva y sus áreas de desarrollo tecnológico y producto. Pueden compartir muchas anécdotas sobre cómo se descubre insospechadamente, incluso en Córdoba, que esa plataforma digital no es la creación de una compañía norteamericana o europea, sino la materialización de la idea y del catálogo de recursos y servicios de una empresa andaluza.

“Sigue siendo una de nuestras señas de identidad contribuir a democratizar que cualquier persona pueda utilizar y realizar contenido interactivo espectacular sin necesidad de tener fundamentos en programación informática. Hemos conseguido tener un gran impacto en el mundo, quitando barreras a la creatividad. Genially es para todos, tanto en su versión gratuita como en sus modelos de suscripción. Y los profesores de un colegio pueden hacer contenidos digitales tan buenos como los de una empresa de marketing”, recalca Juan Rubio.

“En los últimos años hemos hecho más esfuerzo en darnos a conocer en empresas, en departamentos de formación, en universidades. Son ámbitos que requieren más esfuerzo para abrir puertas, y un marketing mayor y diferente para posicionarnos con el fin de que nos usen para fines corporativos y como herramienta para el trabajo en equipo de decenas, cientos o miles de profesionales. Porque en el universo escolar de infancia y adolescencia es mucho más viral que entre los docentes se recomienden entre sí lo que hacen y les resulta mejor, y eso ha ayudado a que se descubra Genially más rápidamente en esa funcionalidad”.

Genially promueve con periodicidad el 'Día de Impacto', en el que sus profesionales realizan actividades de voluntariado en la ciudad o provincia donde viven. En la imagen, algunos integrantes de su equipo de Málaga, que optó el pasado mes de noviembre por dedicar ese día a trabajar en las tareas de limpieza en Álora tras los daños causados por una torrencial dana. / El Correo

Teletrabajo a diario salvo para crear proyectos

Una transformación interna en su organización es haber optado por que teletrabaje el 100% del equipo, fundadores y directivos incluidos. "También en Córdoba, donde trabajan 45 personas, pero si alguien acude a nuestra oficina como mucho encontrará a tres o cuatro. Mantenemos nuestra sede por el valor sentimental que tiene para nosotros como origen de la empresa, y para realizar de vez en cuando reuniones dedicadas a dinámicas internas de trabajo y talleres”.

Explica el CEO de Genially que, para ser eficientes en su organización y en su productividad, “utilizamos herramientas profesionales para la comunicación instantánea, como Slack. Lo mismo que harías en la oficina girando la silla para hablar con un compañero, pues se dialoga a través de Slack. También tenemos herramientas específicas para documentar mucho, la dinámica de trabajo está orientada a que todo quede bien documentado para que se trabaje perfectamente en equipo”.

Cada equipo de Genially tiene pautas de planificaciones anuales, trimestrales, o por sprint de una o dos semanas. Comienzan la jornada con una rápida videoreunión para comentar lo que cada uno hizo el día anterior y lo que va a hacer en el actual. Las videoreuniones con los compañeros en Estados Unidos y Latinoamérica se realizan entre la una y las dos del mediodía (horario peninsular español) para coincidir con el arranque de la actividad para quienes están con cinco, seis u ocho horas de diferencia horaria.

La elección del teletrabajo como tónica habitual, con muchas reuniones online en la dinámica de comentar y resolver cuestiones concretas, muy diversas entre sí, no es óbice para que Genially tenga clara la conveniencia de unir presencialmente a sus talentos con el fin de mejorar e innovar. Juan Rubio explica que “para idear proyectos hacemos reuniones presenciales y de larga duración en Córdoba o Málaga. Estar juntos con ese objetivo permite crear cosas con más calidad y hacer avanzar más rápido la estructuración y toma de decisiones en los proyectos. Ahora estamos priorizando el reto de introducir más la inteligencia artificial en todos los procesos de creación y ofrecer productos con nuevas características”.

Pese a estar en el escaparate como empresa de éxito sin fronteras, mantienen alta capacidad para retener el talento y que continúen muchos años trabajando en Genially. “Sufrimos poca rotación por una suma de factores. No solo valoran bien la retribución salarial, valoran muchos componentes del salario emocional: pueden desarrollar su talento, estamos en permanente evolución con productos atractivos, trabajan en remoto y con flexibilidad horaria, y aprecian el impacto real de su trabajo en la sociedad, porque ven que lo utilizan tanto en Naciones Unidas como en el colegio de sus hijos.

Los resultados avalan tanto la eficacia de su modelo de trabajo híbrido como haber conseguido que no solo se les asocie con los fines educativos sino como una plataforma para todo tipo de contenidos digitales y usuarios posibles. “Somos una empresa con balance rentable. Además de crecer rápido, generamos rentabilidad con nuestro negocio. Potenciamos que la versión gratuita de recursos de Genially satisfaga los usos personales, y en las de pago se da servicio a un uso más profesional y empresarial. Como les sirve para su negocio, se normaliza que opten por suscribirse, encuentran el valor suficiente para dar el paso de la versión gratuita a la de pago. Por ejemplo, sabemos que se suscriben muchos departamentos de comunicación y marketing de empresas”.

Genially tiene registrados usuarios en 190 países. Juan Rubio asegura que Francia es el país donde generan más ingresos, “y nos asocian mucho a formación corporativa. Estados Unidos está a punto de ser el segundo mercado donde más facturan, superando a España, “y en uno o dos años Estados Unidos encabezará nuestro 'ranking'. También crecemos con fuerza en Italia y Alemania. Cada mercado tiene su singularidad. En los países de Latinoamérica se nos usa sobre todo en el ámbito de la educación universitaria, mientras que en Italia casi todo es en primaria y secundaria”.

Francia es el país en el que Genially logra más ingresos. En la imagen, durante el Learning Technologies Francia, certamen de referencia en Europa sobre tecnología aplicada a la formación en las empresas, están Aymeric Butot y Nicolás Ceyrat, gestores de clientes de Genially en el mercado francófono, y Johanna Suárez, responsable del desarrollo de Genially para toda Europa. / El Correo

La próxima búsqueda de inversores

En el ejercicio 2025 auguran que su facturación anual va a crecer por encima del 25% respecto a la del 2024, indica Juan Rubio, “es una tasa de crecimiento habitual para nosotros”. El CEO de Genially asegura que “es una posibilidad bastante razonable” realizar en 2026 otra ronda de captación de inversión, “tenemos muchos proyectos de crecimiento en otros mercados y de diversificación de contenidos, tiene sentido dar cabida a inversores para afrontar nuevos retos”.

La anterior tuvo lugar en 2022, lograron 20 millones de dólares, ronda de financiación liderada por las firmas norteamericanas de capital riesto 645 Ventures y Owl Ventures, a las que se unieron las europeas DN Capital y Brighteye Ventures, y los empresarios fundadores de s16VC y Kahoot.

Explica Juan Rubio que “nosotros siempre hemos querido usar las rondas de inversión para crecer, no para sobrevivir. Además, en los últimos tres años, el mercado de los inversores se había vuelvo más restrictivo, con peores condiciones. Casi todas las startups que han acudido lo han hecho por necesidad, no por oportunidad. Ahora parece que el mercado se está reactivando y pueden ser mejores las condiciones para llegar a acuerdos”.

Es consciente de que hay inversores que prefieren apoyar a los fundadores de las empresas para quecontinúen ejerciendo la dirección ejecutiva, mientras que otros sopesan si es conveniente o no proponer que den el relevo a nuevos liderazgos. Juan Rubio considera que “en eso no hay regla que valga, hay que valorarlo caso por caso. Lo primero es reflexionar sobre cuánto tiempo querremos seguir tirando del carro. Personalmente, yo me siento más emprendedor que empresario, más creador que gestor. Hoy en día tengo mucha más labor de gestión, pero a mí siempre me motiva el componente de creación. Por suerte, en Genially, podemos aplicar eso bastante porque es continua la creación de nuevos recursos, es un modo de intraemprendimiento”.

Juan Rubio razona que “hay inversores que valoran mucho lo que aportan los fundadores de las empresas para seguir manteniendo el impulso a la innovación y la competitividad, y a afrontar retos. También los hay que van perdiendo esa capacidad con el paso de los años. Insisto: no se puede generalizar ni en un sentido ni en otro. Me parece que se ha mitificado el arquetipo de que el inversor le mueve la silla al emprendedor, hay muchos casos en los que es el emprendedor quien da un paso al lado. Porque emprender comporta una vida muy intensa. Aunque intentas poner límites para conciliar la faceta personal de la profesional, eso queda difuminado porque la necesidad de resolver tanto lo urgente como lo importante se extiende a cualquier día y a cualquier hora”.