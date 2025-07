En Alemania comen sandías de Lora del Río: la cooperativa San Sebastián apunta a nuevos productos para crecer

Las cooperativas son el corazón económico de muchos pueblos de Andalucía. Entre ellas se encuentra la SCA San Sebastián, de Lora del Río, que cuenta con 600 socios. Desde su nacimiento en 1963 -fue creada por un grupo de agricultores de la localidad sevillana que buscaban la unión para poder tener una mayor fuerza-, esta empresa agrícola fue impulsora social y de empleo del municipio y de sus alrededores, y en ella han trabajado los cultivos más tradicionales de la Vega del Guadalquivir.

En los primeros momentos, como explica su gerente, Roberto Cruz (Sevilla, 1974), la cooperativa comenzó con el olivar, aunque con la llegada del riego mucho terreno pasó a cereales, sobre todo, a maíz. "Las instalaciones de cereal que tenemos son de las más modernas, aunque sean de los años 70", relata. Siguió con cultivos de algodón y, en 2008, se construyó un almacén que supuso un giro para la cooperativa destinado a la confección de frutas.

Alza del 10% en la facturación

Entre otras, SCA San Sebastián -que facturó el pasado ejercicio 20 millones de euros, un 10% más que el año anterior- trabaja el caqui, con lo que empieza la campaña en la segunda semana de septiembre, la variedad rojo brillante, para luego pasar a la persimon. Después llega la época de la naranja, donde Lora del Río y sus alrededores tienen un gran peso. Navelinas, salustianas y tipo navel son algunas de las que ofrecen los socios de la cooperativa, que también tiene mandarinas.

Hasta hace unos años producían además fruta de hueso, que ya está desapareciendo, aunque se ha apostado por otras frutas como por la sandía, que comenzó a comercializar hace tres años, que venden más allá de nuestras fronteras a través de una cooperativa de segundo grado, Anecoop. "Somos unos convencidos del cooperativismo", resalta Cruz. Uno de los motivos que le llevaron a apostar por ella por una ventana de producción que quedaba entre la de Almería, y la de Levante y La Mancha. "Mercadona pedía sandía nacional en ese hueco y nosotros dimos respuesta", destaca Cruz. Pero no solo se queda en el mercado nacional. En Centroeuropa, concretamente en países como Alemania, Francia o Países Bajos, comen sandía de Lora del Río.

Sandías más pequeñas para otros mercados

En cualquier caso, son variedades distintas las de un mercado y otro. Así, la denominada Red jasper (rayada, de mayor peso y sin semillas) se destina a nuestro país, mientras las más pequeñas (los polinizadores) de calidad premium son las que viajan a otros países.

No es el único alimento producido en las tierras de esta cooperativa que se consume en las mesas de otros lugares. La naranja de Lora llega a destinos como Canadá, Argentina, Brasil, China, Corea o Emiratos Árabes. "La naranja es capaz de viajar mejor que la sandía por una cuestión de conservación", subraya. Mientras tanto, el caqui por ejemplo se queda más en España y Europa.

En el caso de la sandía, este no está siendo un buen año. "Ha sido la peor campaña de las tres que llevamos", apunta. El motivo, la lluvia que tan bien vino a otros cultivos y que no permitió plantar en la época habitual y ha concentrado la producción. "La comercialización se ha complicado porque hay más cantidad en menos tiempo y porque no está haciendo calor ni en el norte de España ni en Europa, y su consumo está muy relacionado con las altas temperaturas", explica Cruz.

Empleo femenino

En cualquier caso, el devenir de la compañía es positivo. Cuenta con una plantilla de 170 personas, entre el 80% y el 90% mujeres, "más cuidadosas en el manejo de las frutas", por lo que es motor social del municipio sevillano. De los 600 socios actuales, en torno a unos 240 producen fruta. Entre los problemas que se encuentra la SCA San Sebastián, como sucede en la práctica totalidad del campo andaluz, destaca la falta de mano de obra para recolectar las cosechas.

La cooperativa no para de probar con productos nuevos que pueda incluir para la comercialización. Entre ellos, nuevas variedades como la sandía naranja, algo más dulce, o el melón. "Siempre intentamos buscar nuevas alternativas y hacer que nuestros socios diversifiquen su producción, para así repartir el riesgo", añade.