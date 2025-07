Así es Gualdaltel, la tecnológica sevillana que tramita subvenciones o previene terremotos que trabaja para la Comisión Europea

En el céntrico barrio sevillano del Arenal no solo hay monumentos, bares y casas reconvertidas en alojamientos turísticos. También es el territorio de la empresa tecnológica Guadaltel, fundada hace 35 años. En el ámbito de las compañías creadoras de software, big data e inteligencia artificial, para ser competitivo, rentable y duradero no solo existe el modelo de los liderazgos notorios y los crecimientos vertiginosos. También hay cabida para sociedades como Guadaltel, cuya propiedad está en manos de 40 trabajadores, capaz de generar innovación y calidad en la prestación de servicios para organismos como la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y Eurostat (la Oficina Estadística de la Comisión Europea). Y a la vez rechazar todas las peticiones que les llegan de inversores para entrar en su capital o para comprarles la empresa.

“Todas las semanas nos llegan ofrecimientos de inversores para entrar en el capital de la empresa o comprarla, y prometen que nos dejarán dirigirla. Pero no queremos, no nos interesa vivir con la presión que existe en las empresas donde entran los fondos de inversión. Tenemos una solidez mayor de lo habitual en las de nuestro tamaño. Queremos trabajar bien, tener un salario digno, mantener la independencia. Esta empresa no la creamos con el objetivo de ganar muchísimo dinero sino sobre todo para trabajar a gusto”. Nos lo dicen Rafael Navascués, socio y consejero delegado, y Elisa Sobrino, socia, secretaria del consejo de administración y directora del área de consultoría.

Producción propia y 'software' abierto

Recuerda Rafael Navascués que “en 1990 un grupo de personas a los que nos gustaba la tecnología decidimos emprender y fundamos Guadaltel. Entonces había pocas empresas tecnológicas en Sevilla, el panorama nacional estaba dominado por multinacionales extranjeras y dedicarte a comercializar sus productos. Era un momento de sistemas cerrados, donde no solo se inducía a adquirir sus programas sino también sus ordenadores. Optamos por crear producción propia en lo que después se ha denominado software de fuentes abiertas. Nos atrevimos, y acertamos”.

El sistema de inteligencia artificial creado por Guadaltel ha reducido un 80% los tiempos de tramitación de ayudas a pymes para la convocatoria Kit Consulting. / El Correo

“Estamos enfocados a la modernización de las administraciones públicas y nuestro modelo de negocio no es ofrecer mano de obra para servicios digitales, sino crear productos de software de fuente abierta e implantarlos en cualquier institución u organismo”, señala el consejero delegado de Guadaltel. “Una de las claves de nuestro éxito es la calidad de los equipos multidisciplinares que conformamos para realizar proyectos tecnológicos que implican mucha responsabilidad por tratarse del sector público”, subraya Elisa Sobrino.

El gran salto a Chile

El primer gran paso para la internacionalización de su actividad lo dieron en el año 2010, cuando consiguieron ser elegidos en Chile para implantar sus productos de gestión de administración electrónica en los principales organismos públicos de dicho país.

La gran fortaleza de esta empresa sevillana es su gama de soluciones completas de administración electrónica que permite a un organismo público realizar de principio a fin por vía digital toda una prestación completa de servicios a la ciudadanía. “Tenemos mucha experiencia contrastada para que las administraciones públicas los adapten a sus necesidades específicas, y que sean sencillos tanto para los funcionarios como para el conjunto de la población”, indica Elisa Sobrino.

Soluciones ideadas por Guadaltel para administraciones públicas están implantadas en los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Vitoria, entre otras ciudades, así como en numerosos organismos de la Administración General del Estado. “Cada proyecto de innovación va acompañado de un plan de gestión del cambio para ayudar a resolver las resistencias y hacer efectiva la transformación de los procesos. Cuidamos mucho a los clientes, tenemos solvencia contrastada en esa faceta”.

Los socios de Guadaltel María Montejo, experta en gestión electrónica de documentos, y Alfonso Martínez, experto en inteligencia artificial y analítica de datos, participando en el foro 'Gestión documental: expediente electrónico, automatización e IA'. / El Correo

En ese sentido, explica que “ayudamos a las administraciones públicas para implementar las transformaciones teniendo en cuenta todos los puntos de vista necesarios. No solo técnico, sino también funcional. No solo conocen el sistema técnico al que dan soporte, sino toda la casuística de la administración donde se implementa. Por ejemplo, tenemos en la plantilla a más de 20 personas graduadas en Derecho, cifra inusual en una empresa tecnológica de nuestro tamaño”.

“Nosotros llevábamos muchos años incorporando la inteligencia artificial a todos nuestros productos y proyectos antes de que se hablara genéricamente del uso de IA. Y siguiendo nuestro criterio fundacional, también se basa en sistema de fuentes abiertas, se instala en los servidores de las administraciones públicas, y toda la información, con todos sus datos sensibles, queda protegida. No se sube a las grandes plataformas de los Google, Amazon, etc. Es inteligencia artificial ética y sostenible, sin servidumbres, y menos costosa, incorporando robótica para disminuir los gastos en infraestructura”, detalla Rafael Navascués.

Reducir un trámite de 5 horas a 90 minutos

Uno de sus logros más recientes ha sido implementar para el organismo estatal Red.es una solución de inteligencia artificial que ha reducido un 80% los tiempos de tramitación de las solicitudes de ayudas por parte de decenas de miles de pymes de toda España para acogerse a la convocatoria Kit Consulting, dotada con 300 millones de euros de fondos europeos Next Generation. La revisión de expedientes ha pasado de durar un promedio de 5 horas a solo 90 minutos, optimizando el análisis documental y la detección de irregularidades. Su modelo de IA permite realizar hasta 1.000 millones de comparaciones entre documentos para evitar plagios.

Entre los trabajos que hacen para la Comisión Europea, ganando licitaciones muy competitivas, es un exhaustivo estudio anual para Eurostat, utilizando imágenes de satélite y aplicando inteligencia artificial, para mapear el territorio de todos los estados miembros, estimar el tamaño de las áreas dedicadas a agricultura y ganadería, predecir el volumen de producción y calcular aproximadamente cuánto dinero se espera solicitar a la Comisión en ayudas establecidas por la Política Agraria Común (PAC), el apartado más cuantioso del presupuesto de la Unión Europea, cerca del 40%.

En la imagen, Kimia Ehsani Dolati, desarrolladora del equipo de Guadaltel en innovaciones para administraciones públicas, hablando en el IES Polígono Sur, donde fue alumna, para orientar a las estudiantes sobre la proyección que las mujeres pueden conseguir en las profesiones tecnológicas. / El Correo

También Guadaltel trabaja con el Joint Research Centre y con la Agencia Espacial Europea. Para Eurostat ha mapeado todos los centros de transporte en los países miembros de la UE (aeropuertos, estaciones de ferrocarril, etc.) y analizar su conectividad, con el fin de analizar el funcionamiento de las redes de transporte y sustentar con datos las estrategias políticas que pueda desarrollar la Comisión para tomar decisiones sobre prioridades e inversiones.

La herramienta de gestión de cartografía ágil creada por Guadaltel para la Comisión Europea como base para situaciones causadas por emergencias y en el marco del programa Copernicus de observación de la Tierra mediante satélites, se utilizó durante la pandemia covid en ciudades como Turín, y especialmente en España para la toma de decisiones en la isla de La Palma durante la erupción volcánica que obligó a desalojar a miles de habitantes y dañó infraestructuras esenciales.

Otra de las fortalezas de Guadaltel es su bagaje en la creación de sistemas de información geográfica con tratamiento de datos espaciales. Es proveedor de información geoespacial para la ONU, incluyendo el portal de datos abiertos de la FAO. Es el principal proveedor tecnológico del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Para el Instituto Geográfico Nacional, entre otras prestaciones, desde hace tres años está mejorando con inteligencia artificial la capacidad de los cientos de sismógrafos ubicados por toda España para que sepan discernir los terremotos de baja intensidad respecto a incidencias que detectan, como las fuertes explosiones en canteras, que nada tienen que ver con seísmos. “Hemos entrenado a los sismógrafos, que aportan información ininterrumpidamente, y está funcionando bien. Para prevenir mejor los terremotos y sus consecuencias es importante que sean correctos los datos sobre la actividad sísmica real”.

Gemelo digital del tráfico de Barcelona

Guadaltel está haciendo con el Centro de Supercomputación de Barcelona el gemelo digital de la capital catalana para analizar el tráfico y los problemas concretos en los casos de uso de la circulación de vehículos. Trabajando con datos del Ayuntamiento barcelonés para estructurar la simulación de la red de tráfico.

Hoy en día la plantilla de Guadaltel incluye a 207 personas. El 80% trabaja desde su sede de Sevilla, los demás desde las oficinas de Madrid y Chile, en esta última todos los profesionales son de nacionalidad chilena. La facturación total de la empresa en 2024 superó los 17 millones de euros y la previsión para el ejercicio 2025 es completar otro año con incremento sostenido.

El 100% de las acciones de la sociedad anónima están en manos de personas que trabajan en la empresa, son 40 los socios. “En 35 años, Guadaltel siempre ha reinvertido los beneficios para recapitalizar la sociedad, y mejorar más los niveles salariales. Creemos en el crecimiento orgánico. Nuestra mayor ilusión es que cualquier persona que trabaje en la empresa, cuando se levante por la mañana, esté motivada porque va a un lugar donde hay buen ambiente. Y eso da mucha fuerza para conseguir magníficos resultados con el trabajo”, confiesa su consejero delegado.

El Ministerio de Igualdad ha concedido en 2025 a Guadaltel el distintivo 'Igualdad en la Empresa'. “Hemos conseguido tener un elevado porcentaje de mujeres en la plantilla, y son mujeres quienes dirigen la mayor parte de nuestros proyectos tecnológicos. En la selección del talento potenciamos incorporar a mujeres. Y cuando casi no se hablaba en España de conciliación, ya teníamos aplicados planes para favorecerla y horarios flexibles”, comenta Rafael Navascués. Además, desde hace dos años, han implantado un plan para garantizar la igualdad y la integración a las personas del ámbito LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales).