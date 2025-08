El mapa andaluz de la lengua azul: incidencia en cinco provincias y un 5% de mortalidad en los rebaños afectados

La lengua azulestá golpeando las cabañas ganaderas de Andalucía en la temporada 2025-2026. El primer brote, de hecho, detectado el pasado mes de junio, se produjo en una explotación de ovino del municipio malagueño de Cártama. La enfermedad fue identificada como serotipo 3 del virus, tras dar positivo en el Laboratorio de Sanidad Animal de Andalucía y ser confirmado posteriormente por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete.

Desde entonces, se ha visto afectado ganado ovino de hasta cinco provincias andaluzas, en concreto, la ya comentada Málaga, Jaén, Cádiz, Córdoba y Sevilla. También se han dado casos en otras explotaciones de España, en las provincias de Burgos, Ávila, León, Navarra, Cáceres, Badajoz, Toledo, Ciudad Real, Álava, Gipuzkoa, Vizcaya, Cantabria, Pontevedra, Lugo, Orense y La Coruña, con implicación de los serotipos 1, 3 y 8, según la última actualización del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, del 31 de julio. En total, 21.

Según fuentes de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Medio Rural, la previsión que maneja la administración andaluza es que pronto estarán los serotipos 3 y 8 prácticamente en todas las provincias andaluzas; y que posteriormente comenzarán a circular los serotipos 1 y 4 pero en menor medida, ya que la cabaña está más inmunizada tras años de vacunación. Este año se han comenzado a registrar focos de lengua azul muy temprano, "por lo que se prevé que el verano/otoño sea complicado y que los ganaderos puedan reclamar más medidas de apoyo a la Consejería".

Afectación de la lengua azul por provincias en España. / MAPA

Preocupación entre los ganaderos

"Los ganaderos no es que estemos preocupados; estamos preocupadísimos, porque la lengua azul es un quebradero de cabeza para todos", explica Agustín González, representante de Ganadería de y consejero de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía y expresidente de la ADSG (Asociación de Defensa de Sanitaria Ganadera). La lengua azul (LA) o fiebre catarral ovina es una enfermedad vírica no contagiosa que afecta a rumiantes domésticos y salvajes, principalmente ovejas, aunque también bovinos, cabras y búfalos -aunque en estos casos no produce bajas-. Se transmite por la picadura de mosquitos del género Culicoides y su gravedad varía según el serotipo y la especie infectada.

González ha repasado la incidencia de la enfermedad sobre los rebaños andaluces en los últimos 20 años. "Se nos han ido acumulando situaciones que son complejas hasta llegar a hoy". En un principio, la implicación era de los serotipos 4 y 1, para los que había vacunas, pero el año pasado entró el 3 a través del Alentejo portugués (procedente de Holanda) que hizo estragos especialmente en cabañas ovinas de Huelva, aunque también tuvo incidencia en otras de Sevilla, Cádiz y Córdoba. De hecho, las más afectadas llegaron a alcanzar una mortalidad del 15%, explica. "Y no es solo eso, también provoca abortos y pérdida de corderos por la falta de leche", añade.

"El año pasado el serotipo 3 nos cogió sin vacuna y cuando se empezó a poner se hizo de una manera un poco rara, porque no se sabía cómo estaba el virus, y fue contraproducente, porque se vacunaron rebaños que ya estaban afectados y, por lo tanto, lo que hicimos fue empeorar la situación. Las recomendaciones actualmente es que cuando un rebaño está afectado no se haga la vacunación, es preferible que pase la enfermedad sin hacer la vacuna", explica.

Rebaños vacunados afectados

En esta campaña, destaca la curiosidad de que la incidencia se está dando incluso en rebaños ya vacunados, y la zona más afectada es el Valle de los Pedroches, en Córdoba, aunque en el caso de Sevilla también está afectando a cabañas de las sierras norte y sur. "Esto demuestra que la inmunidad que produce la vacuna no es muy alta", subraya. A ello se sumó a final del año el serotipo 8, procedente también de Europa y que entró por la provincia de Córdoba, para lo que el stock de vacunas está roto (actualmente también se encuentra en las provincias de Sevilla y Málaga y Sevilla, según la Consejería). En la actualidad, la cobertura de animales vacunados es apenas del 22% del serotipo 3 en ovinos y de poco más del 7% en el caso de la cepa 8 a nivel nacional.

"Todas las administraciones sabían que iba a llegar, pero el gran problema es que ni el Ministerio, ni la Junta de Andalucía, ni ninguna comunidad autónoma, al no ser una enfermedad de erradicación, se han preparado", se lamenta. Hay que recordar que el MAPA ha implementado cambios en la estrategia de control de la lengua azul, pasando de la vacunación obligatoria a la voluntaria en España. Esta modificación, acordada con las comunidades autónomas, permite movimientos libres de animales (ovino y bovino) en la Península sin necesidad de pruebas PCR o vacunas obligatorias.

Menor índice de mortalidad que la anterior

González defiende esa iniciativa porque lo anterior "fue un desastre con el tema del comercio y además, no tenía sentido llevar a cabo un programa de erradicación, cuando ni Portugal, ni Francia, ni ningún país europeo, ni Marruecos, ni ningún país norteafricano, lo tenía como obligatorio". Por ello, asegura que tanto del Ministerio como de las comunidades autónomas han sido conscientes de hablar con los laboratorios y obligarlos a producir vacunas. "El gran problema ahora es que no hay vacunas para la demanda que hay", indica.

En cualquier caso, explica que la incidencia sobre los rebaños está siendo menor en cuanto a mortalidad, de entre el 4 y el 5%. "No es tan agresiva como fue en su momento, pero sí está suponiendo muchos problemas para muchos rebaños", se lamenta, al tiempo que hace hincapié en "la problemática que tiene todo el sector ganadero con esta enfermedad, porque realmente esto al final se convierte en una bajada importante de censos, una pérdida de explotaciones y un abandono del campo".

Medidas de la Junta

Por su parte, la Junta defiende que actuó de urgencia ante la detección, en septiembre de 2024, de un brote de lengua azul del serotipo 3 y mantuvo "numerosas reuniones con el sector, laboratorios, Ministerio, comunidades autónomas y otros Estados miembros para tratar de reducir el impacto". Además, invirtió 1,3 millones de euros comprar 970.000 dosis de vacunas en un momento de muy alta demanda. En 2025, aseguran fuentes de la Consejería, invirtió un millón de euros en comprar vacunas frente a los serotipos 1 y 4 que se pusieron a disposición del sector y permitieron vacunar a más de 2,7 millones de ejemplares de ovino y bovino.

"El Consejo de Gobiernodeclaró este brote como desastre natural con incidencia en el potencial productivo agrario para poder convocar ayudas por 7,3 millones en el marco de la Medida 23 del PDR (Feader). Estas subvenciones se dirigen únicamente a compensar las pérdidas registradas en explotaciones de ovino afectadas por el serotipo 3 de la lengua azul en 2024", añaden.

Entre las medidas adoptadas por la administración andaluza, se encuentran, además del fomento de la vacunación, la notificación al Ministerio siguiendo los protocolos y el contacto permanente con el sector para informar sobre las nuevas normas de actuación y las consecuencias que podría conllevar la relajación de las medidas preventivas. "Garantizamos la transparencia, la información técnica y la anticipación ante cualquier nuevo escenario", aseguran.