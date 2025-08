La cal artesanal de Morón vuelve a demandarse más para construir con calidad y para respirar mejor

La cal es salud para el sistema respiratorio cuando se aplica en fachadas y en paredes interiores de viviendas o de cualquier otro tipo de edificaciones. La fabricación artesanal y con métodos tradicionales de la cal en Morón está reconocida por la Unesco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Gordillos Cal de Morón es la única empresa que sigue produciéndola con esos criterios, que tienen a la vez raigambre milenaria y la moderna certificación de sostenibilidad y ecología que demanda el sector de la construcción en muchos países. Son los únicos. Pero no están solos. Por eso su página web está en seis idiomas: español, árabe, inglés, francés, holandés y portugués. Por eso mientras conversamos para este reportaje les ha llegado un pedido desde Austria y preparan el próximo envío a Qatar.

Quien resiste, gana. Ese proverbio del poeta romano Persio escrito hace 2.000 años, y que en España popularizó el novelista Camilo José Cela hasta convertirlo en su lema y en su epitafio, es tan antiguo y tan vigente como la fabricación artesanal de la cal con hornos alimentados por leña de olivo que puede alcanzar 7 metros de diámetro y 8 metros de altura. La familia Gordillo resistió en Morón a la tendencia que forzó a las demás empresas caleras a tirar la toalla, al verse desbordadas por la envergadura de la competencia industrial, y ahora se beneficia de que sus cales, morteros, pinturas, estucos y jabelgas no solo son productos de máxima calidad sino que además cumplen 11 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible tipificados por la ONU.

Asmáticos que dejan de toser en su hogar

“Un empresario que asistió a un acto en la Cámara de Comercio de Sevilla en el que intervine explicando las prestaciones de nuestros materiales, contactó después conmigo para hacernos un pedido de pinturas de cal. No me dijo para qué las quería usar. Meses después, me llamó para darme las gracias, y yo no sabía el motivo. Me explicó que vive en un piso en el barrio sevillano de Los Remedios, y que lo pintó por entero de nuevo para cubrir todas las paredes. Y estaba muy feliz porque sus hijos son asmáticos y ya habían dejado de toser en su hogar. Es una de las muchas alegrías que acontecen en nuestro quehacer. Tenemos numerosas anécdotas de personas que no conocíamos y nos llaman, emocionadas, para decirnos que han vuelto a recobrar el bienestar respiratorio en sus hogares”, nos comenta Isidoro Gordillo Mesa, que dirige esta empresa.

Investigadores de la Universidad de Málaga han realizado un estudio sobre la habitabilidad de los espacios, en el que colabora Gordillos. “Tienen monitorizadas viviendas, unas revestidas con materiales de cal, otras con cementos, pinturas plásticas y otros sistemas constructivos. Han constatado que la equipada con cal absorbe en su interior el triple de partículas de CO2 que las otras, contribuyendo a mejorar la calidad del aire que se respira dentro”.

Las cubiertas y linternas de la Real Fábrica de Artillería en Sevilla, en cuya restauración se han utilizado materiales de Gordillos Cal de Morón. / El Correo

Cuando en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, de Sevilla, se reformó todo el área infantil y de oncología pediátrica, se utilizaron materiales de esta empresa para contribuir a su condición de espacios sanos y desinfectados. Lo mismo sucedió en el Hospital Universitario Virgen Macarena, para las paredes de la sala donde los enfermos de larga duración pueden recibir visitas.

Más de siglo y medio de tradición familiar

Isidoro Gordillo Mesa, a sus 60 años de edad, recuerda que “en mi familia está documentada la dedicación a esta actividad desde 1874, pero es probable que comenzara en 1846. Lo puso en marcha mi tatarabuelo, Isidoro Gordillo Vera. En Morón hay familias que se han dedicado de modo centenario a la cal, incluso antes que la mía. Cuando mi padre y mi tío se jubilaron, nos estábamos quedando los únicos caleros en activo. Comenzaba el siglo XXI y decidí estrujarme los sesos y perseverar. Nos hicimos cargo de la empresa mi hermano y yo. Mi familia decía que estaba loco. Me vi muy solo. Mis hijos eran aún muy pequeños. Pero sentí que tenía una gran responsabilidad para mantener la continuidad de una historia, de un legado, de un nombre”.

Su estrategia se basó en apostar por la calidad por vía artesanal y no optar por industrializar a gran escala. “Aunamos un legado de conocimientos y de saber hacer con abrirnos a la investigación. Empezamos a acordar convenios con universidades y con instituciones de conservación del patrimonio. Analizaron y compararon nuestra cal con otras en el mercado. Confirmamos que no solo el producto era muy bueno sino que eso se podía certificar. Y eso nos hacía más atractivos”.

“Esos convenios y esos estudios nos dieron respaldo y decidimos que antes de sacar un producto nuevo al mercado, ha de estar testado, certificado y homologado. Años después, descubrimos que empezaban a generalizarse los criterios de sostenibilidad para la salud humana y para la ecología del planeta. Eso nos lo hemos encontrado a nuestro favor con la calidad que ya lograron nuestros ancestros transformando la piedra caliza en un producto que no lleva ningún aditivo químico”.

Su hija Ana Gordillo, de 29 años de edad, es la gerente de la empresa. Ella subraya que “los clientes más fieles fueron una ayuda esencial para confiar en mantener la viabilidad del negocio. Entre otros, distribuidores como Juventino Álvarez, empresas de restauración como Sanor, instituciones como el Arzobispado de Sevilla para el mantenimiento de su patrimonio”.

Isidoro Gordillo, a la izquierda, y miembros de su equipo de caleros en Gordillos Cal de Morón, cociendo un horno donde producen la cal con piedra caliza de canteras cercanas. / El Correo

Desde tiempo inmemorial se sabe que las construcciones con cal aportan desinfección y confort térmico. Cuando se hace turismo se valora el encanto de los 'pueblos blancos'. El cambio climático fuerza a recordar una evidencia que expone Isidoro Gordillo: “La cal no es un transmisor técnico y no permite que entren los rayos ultravioleta al interior de una vivienda. Mi casa está pintada de blanco con nuestro mortero de cal, y al lado hay una casa pintada de blanco con pintura plástica. Hemos comprobado que en la mía la temperatura en verano es de 7 a 9 grados menos”.

Competir con calidad

Para competir empresarialmente, la diferencia de escala es enorme. “Los sistemas industriales fabrican un promedio de 100 toneladas en 7 horas. Nosotros para hacer esa cantidad necesitamos de 7 a 12 días, y además hay que sumarles los días de llenado y vaciado del horno. Pero la principal barrera para nosotros es que no son morteros de cal, sino morteros a la cal. Y con ese término se permiten decir en los papeles que son materiales de primeras calidades. Lo considero competencia desleal. Hay prestigiosos estudios de arquitectura que han hecho el análisis comparativo de las prestaciones que ofrecen como calidad los grandes fabricantes en comparación con la nuestra. Y saben que han tenido que rehacer con nuestro material lo que otros pusieron primero con aquellos”.

Desde que en 2011 la Unesco otorgó a la milenaria tradición de la fabricación artesanal de cal en Morón el rango de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, ese hito ha servido para que sea más conocida y valorada. Isidoro confirma que “ayuda a avalar nuestra internacionalización. Estamos trabajando con Bélgica, Holanda, Alemania. Países que van muy por delante que España en aplicar los criterios de sostenibilidad. En esos países también se produce cal. Pero son más receptivos a la nuestra, somos una empresa que absorbe más CO2 del que emite, tenemos un proceso artesanal en la reutilización del agua”.

Sus productos más demandados son los morteros de cal en pasta. “Son muy versátiles, permiten unos acabados buenísimos. También nos piden mucho las pinturas de cal y los estucos”, comenta la gerente, “para darles aún más valor añadido estamos tramitando la obtención de certificaciones internacionales que ayudan a nuestros clientes a acreditar mejor que usando nuestros productos para construir cumplen al 100% los criterios de sostenibilidad”.

El Palacio de Lamuza, en Llodio (Álava), que antiguamente fue residencia de los marqueses de Urquijo y ahora forma parte de un complejo cultural público, en cuya restauración se han empleado materiales de Gordillos Cal de Morón. / El Correo

“Nosotros ofrecemos soluciones constructivas. Por ejemplo, en países donde se padece más la humedad por capilaridad en los edificios. O donde apenas hay reservas de agua. Mientras un mortero de la competencia, sobre todo cemento, puede necesitar 7 litros de agua por unidad de saco, el nuestro solo requiere 330 centilitros, lo que cabe en una lata de refrescos. Otro ejemplo: nuestros productos no sufren el estrés calórico y de humedad que padecen las pinturas convencionales en el Golfo Pérsico o Centroamérica con el sol y las altas temperaturas”, detalla Isidoro Gordillo.

Monumentos como la Catedral de Toledo

Otra de las vías de ingresos procede de la demanda para restauración de monumentos y otros edificios antiguos de épocas muy diversas. Los productos de Gordillos Cal de Morón se han utilizado para el Teatro Romano de Mérida, la Catedral de Toledo, la Real Fábrica de Artillería en Sevilla, el Palacio de los Condes de Grajal (Grajal de Campos, León), el Palacio de Lamuza (Llodio, Álava), entre otros muchos.

La plantilla de Gordillos Cal de Morón oscila al cabo del año entre 15 y 18 personas, en función de los picos de producción. Comenta Isidoro Gordillo que “algunos son hijos de antiguos caleros. Hemos demostrado que la fabricación de cal puede seguir siendo un motor de generación de riqueza en nuestro entorno. Para incorporar más jóvenes, nos topamos con la misma dificultad que padecen empresas de otros muchos sectores que son muy diferentes al nuestro: la juventud no busca estos empleos. Y en nuestro caso son trabajos con todos los derechos laborales en regla, con salarios por encima de la media, en el que el horario todo el año es de 7 de la mañana a 3 de la tarde, y en el que muchas funciones están mecanizadas, no tiene nada que ver con la dureza que tenía este oficio hace 40 años. Hoy en día tiene menos desgaste físico que trabajar de albañil”.