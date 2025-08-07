La UPF logra 2,45 millones de la UE para investigar cómo las grandes empresas dominan el mercado y afectan al bienestar social

Un total de 2.534 propuestas han competido por una de las ayudas más ambiciosas de la Unión Europea: la beca ERC Advanced Grant, que forma parte del programa Horizonte Europa. Entre ellas estaba la de Jan Eeckhout, profesor de investigación ICREA del departamento de Economía y Empresa de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, quien ha sido seleccionado como uno de los 181 investigadores premiados. Su proyecto forma parte del 11% de las ideas financiadas en la convocatoria 2025, que cuenta con un presupuesto total cercano a 683 millones de euros.

Eeckhout recibirá 2,45 millones de euros para investigar durante cinco años qué factores llevan a que grandes empresas como Google, Meta, Apple o Inditex alcancen una posición dominante en el mercado. "Estas compañías -puntualiza Eeckhout- tienen una presencia casi monopolística", y su proyecto buscará entender cómo han logrado dicho dominio, con el objetivo final de proponer políticas económicas que fomenten la competencia y permitan que más empresas puedan crecer y prosperar.

Gracias a la financiación europea, Jan Eeckhout, vinculado también a la Barcelona School of Economics (BSE), podrá formar un equipo de especialistas que analizará el impacto económico y social de estas grandes empresas en la distribución de la riqueza. A partir de estos estudios, "se podrán proponer políticas públicas que mejoren el bienestar social y permitan lograr una economía más eficiente y equitativa". Según explica el profesor, la mayor parte del presupuesto que recibirá de la Unión Europea —alrededor del 80% de la financiación— se destinará a contratar y formar un equipo de unas diez personas, entre investigadores y técnicos. De este modo, podrá contar "con los recursos y el talento necesarios para avanzar en un área clave para entender y mejorar la economía actual".

Una de las primeras observaciones que señala Eeckhout es que estas empresas dominantes "utilizan mucho menos personal y mucho más capital; y es que a partir de cierto tamaño recurren más a la tecnología y menos a la mano de obra". En esta línea, la investigación planteada quiere dar respuesta a tres grandes preguntas. En primer lugar, cómo la demanda de trabajo cambia según el tamaño de la empresa; en segundo lugar, cómo influye esa dimensión en las fricciones financieras de las empresas; es decir, la dificultad o no de acceder a financiación, sobre todo de los bancos, y cómo eso ayuda a generar la posición dominante. "En el poder de mercado, -indica el profesor de la UPF- las empresas con menos presencia por lo general tienen más dificultad de acceder a financiación y, por tanto, exacerba el efecto de ese poder de mercado de los que no lo tienen". Y, por último, por qué las empresas más grandes contratan más servicios fuera de la empresa, el llamado outsourcing, y cómo afecta a todos estos procesos el cambio tecnológico. Durante los próximos cinco años, el profesor de la UPF reportará tres informes a la UE con los avances de la investigación.

La cuarta ayuda

Esta beca es la cuarta ayuda del Consejo Europeo de Investigación que recibe el profesor de investigación ICREA-UPF a lo largo de su trayectoria para desarrollar varios proyectos de investigación en la universidad, algo que atribuye a "la suerte y la tozudez de seguir insistiendo". Además, "he podido ver de cerca qué beneficios aporta recibir una de estas becas y por eso decidí presentar un nuevo proyecto", añade. La suma de las becas recibidas hasta la fecha asciende a 6,7 millones de euros.

Concretamente, su trayectoria incluye una Starting Grant para el proyecto “El papel de la clasificación para la estimación, el diseño de mercados y el desarrollo” (2008-2013) y dos becas Advanced Grants consecutivas: “Riesgo en el mercado laboral y diversidad de habilidades” (2014-2019) y “Poder de mercado y tendencias macroeconómicas seculares” (2020-2025), además de la actual: “Poder de mercado macroeconómico y distribución” (2026-2031). El profesor de investigación del departamento de Economía y Empresa de la UPF también ha sido distinguido este año con el premio que otorga la Fundación Valenciana Jaume I por su análisis de las grandes concentraciones empresariales.

Los investigadores premiados en esta convocatoria europea desarrollarán sus proyectos en universidades y centros de investigación de 23 países miembros y asociados de la UE, incluyendo Reino Unido, Alemania, Italia, Países Bajos, Francia y España. En España, además de la UPF, también han sido galardonados el Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO), la Universidad de Salamanca, el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC), el Instituto de Astrofísica de Canarias y la Universidad de Zaragoza.

Los proyectos han sido escogidos por un panel de investigadores de la European Research Council, "totalmente independiente", que escogen las propuestas de investigación "que les parecen las más válidas". Los criterios marcados son "que debe ser una investigación innovadora y que intente romper la frontera del conocimiento", concluye Eeckhout.

