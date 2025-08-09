La micropigmentación, de Sevilla al mundo: una empresaria lanza una técnica que ya aplauden en Colombia

La pandemia fue un antes y un después en la historia de Celia Díaz (La Puebla de Cazalla, 1982) y de su negocio, ubicado en el corazón de Nervión. Esta empresaria, que inició su andadura en 2013 con una apuesta por un mix de entrenamiento personal y belleza junto a otros socios, se embarcó en su propio centro estético en 2016, bajo el nombre de Mia Wellness Center. Su pasión por la micropigmentación le ha llevado a registrar su propia técnica ocular: Lashtyliner®, una solución "revolucionaria" que transforma el enfoque tradicional del eyeliner permanente.

"Cuando decidí montar la empresa en solitario me decanté por darle un perfil más de bienestar, no tan estético y en el rumbo de la firma fue clave el covid, cuando decidí darle un cambio a la web y subir los precios: eso marcó un antes y un después", subraya Díaz, quien asegura que esto le permitió "filtrar la clientela y crecer". El local en el que estaba tenía fecha de caducidad, por lo que decidió "apostar fuerte"y aventurarse con su propio establecimiento de 200 metros cuadrados, situado en Santo Domingo de la Calzada. En la actualidad, Mia Wellness cuenta con una plantilla de ocho personas. "Un equipazo", resume.

La micropigmentación, el tratamiento "estrella"

En su centro se pueden encontrar los servicios de estética habituales, desde una manicura, hasta una radiofrecuencia indiba o un tratamiento del plasma pen, e incluso se organizan fiestas de belleza, más habituales en otras ciudades como Madrid o Barcelona. "Lo que nos diferencia es el trato al cliente y el uso de productos y aparatología de primera calidad", asegura. Apuesta para su salón por la cosmética española. "En España tenemos grandes marcas y grandes laboratorios que hay que defender", añade.

Su tratamiento "estrella" es la micropigmentación, que le ha permitido dar el salto nacional e internacional y una actividad de la que se reconoce "enamorada". Al principio, comenzó trabajando para otros salones, mientras que ahora en su centro de estética hay "muchísima demanda". Hoy día, hay compañeras de esos otros establecimientos que siguen recordándola. "Reconocen mi estilo propio y eso me hace pensar que lo estoy haciendo bien", indica, al tiempo que destaca que su negocio triunfa gracias al "boca a boca".

Atención a pacientes oncológicos

Uno de los servicios que presta es la estética terapéutica, donde se incluye un programa denominado Volver dirigido a pacientes oncológicos, tanto hombres como mujeres. "Muchas veces se sienten perdidos, no saben qué se pueden hacer, porque su día a día sigue y quieren sentirse bien también desde un punto de vista estético", apunta. Para ello, Mia Wellness ha diseñado un protocolo de actuación desde que le dan la noticia "para que estén totalmente atendidas y se puedan hacer tratamientos que son aptos para ese momento, cuando la piel además necesita de nutrición específica".

La micropigmentación especializada, donde entran cejas, pestañas o areolas mamarias tras una intervención quirúrgica; los tratamientos faciales y corporales post-oncológicos para cuidar la piel y minimizar los efectos visibles del tratamiento médico o los rituales de relajación son los servicios que presta dentro de este recorrido de acompañamiento. "Queremos que sea un refugio para estos pacientes", subraya.

Un impulso a la formación

Ahora sus miras están puestas en fomentar la formación. En estos momentos está preparando la escuela digital para que esté lista a partir de finales de septiembre y llegar a alumnado de otras partes del mundo. Para este "gran salto" ha sido fundamental un evento que ha tenido lugar este año: su participación como ponente en Colombia. Además, ha recibido varios premios internacionales por su trabajo en materia de micropigmentación. Eso le generó aún más confianza y vio la oportunidad de abrirse a otros lugares, ya que la formación sí formaba parte de su negocio, "pero no a esa escala". Además, esa experiencia en Sudamérica le ha abierto las puertas a otras citas del sector en España, un trampolín para dar a conocer su técnica Lashtyliner®, que va a patentar.

Díaz destaca que este sector "ha evolucionado mucho en los últimos años" y que los profesionales que se dedican a hacer una micropigmentación "honesta" están en continuo aprendizaje. "No es una profesión rápida, no son cinco días de formación y te vas a trabajar. Hay mucha técnica que practicar y aprender muchas cosas antes de comenzar", explica. Por ello, denuncia que en el sector, al calor de la buena acogida por parte del público de esta técnica, personas que degradan la profesión porque se aprovechan además con formaciones "que no tienen nivel ninguno". "Yo solo me comparo con la competencia honesta", aclara.