María Cristina Clemente, experta en herencias: "Sacar dinero antes de que fallezca el titular puede meterte en un buen lío"

La gestión de una herencia es, en muchos casos, tan compleja como dolorosa. Más allá de los trámites legales, el Impuesto de Sucesiones genera numerosas dudas entre los herederos, especialmente cuando surgen prácticas irregulares con el fin de reducir el pago fiscal. Una de las más frecuentes —y más arriesgadas— es la retirada de dinero de cuentas bancarias antes de la muerte del titular.

La notaria María Cristina Clemente Buendía ha explicado con claridad los riesgos de esta práctica en un vídeo que se ha viralizado en redes sociales: "Sacar dinero antes de que fallezca el titular puede meterte en un buen lío con Hacienda". Según la experta, retirar cantidades significativas en los meses previos al fallecimiento puede ser interpretado como una aceptación tácita de la herencia. Es decir, aunque el heredero no haya firmado aún nada, Hacienda puede considerar que ha comenzado a disfrutar de los bienes del fallecido, y eso obliga a tributar.

La legislación española es clara al respecto. Tanto el Código Civil como el Código Civil catalán establecen que si un heredero oculta o sustrae bienes de la herencia, pierde la opción de renunciar a ella y pasa a ser considerado aceptante puro y simple, lo que implica hacerse cargo también de posibles deudas.

Además, la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones presume que todos los bienes que pertenecieran al fallecido durante el año anterior forman parte de la herencia, salvo prueba en contra.

Las consecuencias no se quedan ahí. Según el bufete Ignacio Martínez, la sanción por no declarar correctamente el impuesto puede alcanzar hasta el 150% del importe debido. Esto se agrava si la disposición de fondos perjudica al resto de coherederos, generando conflictos familiares y responsabilidades penales.

Un ejemplo reciente es la sentencia del 14 de octubre de 2024, en la que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid falló en contra de una mujer que había dispuesto de 120.000 euros de la cuenta de su hermana fallecida. Pese a figurar como cotitular, la Justicia consideró que actuó como heredera, y no pudo renunciar a la herencia para eludir sus obligaciones.