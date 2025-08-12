El gran apagón realza la tecnología de Ingelectus para redes eléctricas que se exporta a 20 países

El gran apagón que bloqueó España el 28 de abril se volverá a glosar de modo destacado cuando se haga inventario de lo vivido durante el año 2025. Antes y después de esa crisis, la empresa sevillana Ingelectus, fundada en el 2012, sigue avanzando gracias al desarrollo de su tecnología para mejorar la gestión de las operativas que interactúan en la red eléctrica desde la generación de energía, desde su transporte y desde su distribución. “El apagón ha causado más interés sobre lo que hacemos, por la necesidad de reforzar todo lo que ha de contribuir a estabilizar en España la red eléctrica y el sistema energético”, comenta Daniel Morales Wagner, al frente de Ingelectus.

“Con el gran apagón se ha tomado más conciencia de qué sistema tenemos en España, y se están planteando decisiones y cambios normativos para actualizar las garantías de su funcionamiento. Las energías renovables han adquirido un protagonismo muy grande también en las redes de transporte y distribución. Y las de distribución necesitan estar más monitorizadas, porque antes solo tenían un flujo unidireccional, pero han crecido los flujos bidireccionales. Muchas distribuidoras son también generadoras de energía, y hay que planificar mejor el crecimiento del autoconsumo. Todo ello obliga a controlar más las operativas y las tensiones para equilibrar la red”, explica Daniel Morales.

Añade que “se ha dado por hecho que el suministro de luz es algo que nunca se interrumpía, y que se basa en un sistema simple. No es así, es un sistema bastante complejo. Tiene que estar en un equilibrio constante entre lo que se genera y lo que se consume. En su control hay distintas jerarquías. Red Eléctrica España se encarga sobre todo de controlar la red de alta tensión, la red de transporte, y pueden mandar consignas a plantas importantes de generación de energía, a grandes líneas, etc. Después, en un nivel inferior, están las plantas de generación. Ahí entran en acción muchos controles que funcionan de modo automático. Hay que configurarlos para que aporten estabilidad a la red. Y además están las distribuidoras que también han de controlar su parte de red”.

Fundada por 14 profesores universitarios

Ingelectus fue creada por 14 profesores del departamento de Ingeniería Eléctrica en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla, entre otros el catedrático Antonio Gómez Expósito, que asumió la presidencia. Con la vocación colectiva de sustentar el desarrollo de una empresa tecnológica a partir de su capacidad para generar conocimiento e innovación, y estando muy al tanto de lo que se necesita en el sector energético y en la sociedad. “Vieron que había espacio para una empresa que aportara soluciones de digitalización”.

Daniel Morales Wagner, nacido en Sevilla hace 42 años, se formó en dicha facultad. “Aprendí mucho con profesores como Esther Romero Ramos y José María Maza Ortega. Mi proyecto fin de máster lo hice con ellos y fue un controlador óptimo de plantas eólicas. Surgió la oportunidad de desarrollar en profundidad ese controlador, y sirvió como acicate para constituir Ingelectus, donde ellos también son socios, con el objetivo de crear aplicaciones innovadoras para redes eléctricas”.

Destaca, como uno de los rasgos diferenciadores de Ingelectus, “que son ingenieros eléctricos los que diseñan software para otros ingenieros eléctricos. No somos una empresa de software o de telecomunicaciones que se acerca al sector eléctrico para ofrecer herramientas, sino que somos integrantes del sector, con un gran conocimiento sobre sus componentes, los que desarrollamos herramientas para su optimización”.

La planta fotovoltaica San Martín, en Perú, la más grande de dicho país, con capacidad para producir 300 megavatios, tiene incorporado el sistema de Ingelectus para el control de potencia en tiempo real y su conexión con la red eléctrica peruana. En la imagen, Daniel Herrera Luque, de Ingelectus, junto con integrantes de la empresa española Zelestra, que construyó dicha central de energía solar. / El Correo

De 32 trabajadores, 30 son ingenieros

Tiene su sede en el Parque Tecnológico Cartuja. Su plantilla ha crecido hasta la cifra de 32 profesionales en plantilla, de los que 30 son ingenieros. Todos trabajan desde Sevilla. El 30% de su actividad es investigación y desarrollo. Prevén concluir 2025 con una facturación de tres millones y medio de euros, el 14% de los ingresos proceden del extranjero, a lo largo de su trayectoria han exportado productos a 20 países en Europa y Latinoamérica más Estados Unidos y Australia.

“En España hay grandes empresas en todas las vertientes del sector energético. Nuestra estrategia para internacionalizarnos es ganarnos la confianza de empresas españolas para repetir con ellos en otros países porque les gusta la calidad de nuestros productos y servicios. Por ejemplo, con la navarra Eosol Ingeniería estamos haciendo muchos proyectos dentro y fuera de España”.

“Crecemos en facturación a un ritmo del 20% al 25%, anual, es un crecimiento orgánico. No buscamos pelotazos. Es una empresa fundada por ingenieros que quieren transferir su conocimiento al sector. Intentamos crear empleo de calidad y que todo el equipo la sienta como suya. Dedicamos mucho tiempo a la formación de los empleados, y tenemos muy poca rotación”.

Profesionales de Ingelectus participan en foros internacionales del sector, como el organizado el pasado mes de junio en Ginebra (Suiza) por la Comunidad Internacional sobre Distribución de Electricidad (CIRED son sus siglas en inglés), donde intervinieron Rubén Carmona Pardo y Rafael Morán Corbacho. Presentaron propuestas sobre cómo la inteligencia digital y los gemelos digitales pueden mejorar la observación de los centros de transformación; y el uso de aprendizaje por refuerzo para el control de tensión en redes de distribución, demostrando el potencial de la inteligencia artificial aplicada a optimizar las redes eléctricas.

Otro ejemplo fue la participación de Luna Moreno Díaz el 3 de julio en el IEEE PowerTech 2025 en Kiel (Alemania) presentando el método de Ingelectus para modelar los retrasos de respuesta y la dinámica de plantas renovables a partir de datos reales y técnicas de identificación. Paso importante para desarrollar servicios de soporte a la red desde el control centralizado de la planta.

Ingelectus durante su participacón en la edición 2025 del Energyear Madrid, cita para empresas y profesionales de las energías renovables y las redes eléctricas. De izquierda a derecha, Daniel Morales Wagner, Daniel Herrera Luque, Luna Moreno Díaz, Isidro Díaz Caballero y David Señas. / El Correo

Tienen dos modelos de negocio. Uno es vender los productos tecnológicos que crean, incluyendo mantenimiento en función de lo concertado con el cliente. Otra línea de ingresos procede de su labor como consultores, haciendo estudios sobre la integración en la red de nuevas centrales, o sobre modelos de flexibilidad que pueden ayudar a la estabilidad de la red; o estudiando para las distribuidores qué capacidad tienen en cada punto con el fin de sopesar cómo pueden crecer.

Alianza con la canadiense Vizimax

El primer hito para la viabilidad empresarial de Ingelectus tuvo lugar en 2014 cuando llegó a un acuerdo de partenariado con la canadiense Vizimax para suministrar en España sus soluciones de maniobra controlada y dar soporte técnico para minimizar transitorios como energizar transformadores o líneas de transmisión. La alianza con Vizimax sigue dando sus frutos también para grandes clientes como Red Eléctrica Española, Iberdrola y Endesa.

En 2017, esta empresa sevillana sacó al mercado su primer producto importante. Sus siglas son InPPC, es un controlador de plantas renovables para conexión a red. “Hoy tenemos 5 gigavatios de plantas que están controladas por esta tecnología nuestra, sobre todo en España, México, Chile, Estados Unidos. Estamos recogiendo los frutos de esa innovación”.

Han consolidado con éxito sus controladores híbridos diseñados para plantas que integran fotovoltaica, eólica y almacenamiento. En Chile, ya gestiona más de 2 gigavatios de energía en 6 proyectos con almacenamiento.

Daniel Morales precisa que “InPPC surgió por la necesidad de que las centrales de renovables no estén solo en el sistema aportando energía, sino que también aporten estabilidad. En este sentido, los países han creado códigos de red, que son la exigencia para controlar la tensión. Se les exige a las plantas para que tengan coordinación a la hora de dar estabilidad a la red. Y eso es lo que hace el InPPC, coordina a cada uno de los inversores fotovoltaicos para darle estabilidad a la red, en control de tensión, factor de potencia, etc. Son funcionalidades que ayudan a que la red sea estable”.

En 2023 lograron otro hito con la salida de su plataforma InGrid, su primer producto específico para el sector de la distribución. Es un software de digitalización que aúna tecnologías como inteligencia artificial y big data, y permite la monitorización, diagnóstico y operación a través de las redes eléctricas. “Está enfocado sobre todo para las medianas y pequeñas distribuidoras, que necesitaban controlar mejor su parte de las redes, ver los flujos en ambas direcciones, controlar las tensiones”.

Daniel Morales, CEO de Ingelectus (en la imagen, el quinto por la izquierda), en Londres durante una reunión dentro del programa Desafio Londres, apoyado por el ICEX para la internacionalización de empresas españolas. / El Correo

Las herramientas y plataformas de Ingelectus están duplicadas tanto en hardware como en software para que si falla un controlador se activa automáticamente el otro. “Tiene que ser un sistema muy robusto, que funciona las 24 horas, que detecta incidencias cuya duración es de un segundo o menos de un segundo”, indica Daniel Morales.

Ciberseguridad para el sistema eléctrico

Entre los diversos proyectos de investigación e innovación que están afrontando en Ingelectus, destaca el proyecto europeo Cocoon, para la ciberseguridad en los sistemas eléctricos, con un enfoque integral en materia de seguridad energética y resiliencia del sistema. “Estamos haciendo un piloto en una planta fotovoltaica en España, y analizando cómo de ciberseguros pueden ser los controles de la red eléctrica”. Entre los socios del proyecto Cocoon, que coordina la Universidad de Chipre, están, entre otros, la Red Europea para la Ciberseguridad, la Universidad Tecnológica de Delft (Holanda), el Centro de Coordinación de la Red Eléctrica del Sureste de Grecia, la Universidad de Sevilla, la empresa holandesa Enexis y la granadina Cuerva.