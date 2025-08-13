El Ibex 35 toca los 15.000 puntos por primera vez en 18 años

El Ibex 35 se revaloriza en la sesión de este miércoles cerca de un 1% hasty ha llegado a tocar los 15.000 puntos, niveles récord de noviembre de 2007. Las Bolsas europeas están viviendo en estas dos primeras semanas de agosto su particular rally de verano y avanzan a cotas récord. La cercanía de un recorte de tipos por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, la relajación de las tensiones comerciales y los buenos resultados empresariales están abonando el terreno para que los inversores se animen. Como ejemplo de esta tedencia, el S&P 500 marcó anoche un nuevo récordo y la Bolsa japonesa ha cosechado sus mejores cifras de la historia esta madrugada.

El principal selectivo de la Bolsa española también cotiza en niveles récord y a las 11.30 de este miércoles se revaloriza un 0,91% y se encuentra en los 14.993 puntos tras haber tocados durante unos minutos la cota simbólica de los 15.000 puntos.

"El selectivo nacional ha vuelto a situarse por encima de los 15.000 puntos, un nivel que no alcanzaba desde noviembre de 2007, cuando marcó su máximo histórico en 15.945 puntos. El impulso de este año, con una subida acumulada del 28,45%, ha convertido al índice con el mejor comportamiento de los principales selectivos del mundo", exponen los analistas de XTB.

(Habrá ampliación)

