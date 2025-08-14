El andaluz Juvencio Maeztu, primer directivo no sueco al frente de Ikea

El andaluz Juvencio Maeztu Herrera ha sido nombrado próximo consejero delegado y presidente mundial de Ingka Group, el distribuidor más grande de Ikea, convirtiéndose así en el primer no sueco al frente de la empresa que representa alrededor del 90% de las ventas de la multinacional sueca.

El nuevo presidente mundial de la firma sueca es gaditano y su familia está afincada en El Puerto de Santa María. Es licenciado en Económicas y Empresariales por la Universidad de Cádiz y tiene un MBA de Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE) por la Universidad de Navarra.

Su padre, Juvencio Maeztu y Gregorio de Tejada, ya fallecido, fue vicepresidente de Unicaja y delegado del Estado para la Zona Franca de Cádiz, y es también sobrino del actual Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu.

Tras econocerse el nombramiento, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, le ha dado la enhorabuena en un mensaje en la red social X recogido por Europa Press. En él ha resaltado de Maeztu que es "un gran profesional con una sólida experiencia" que dará "un impulso a esta multinacional, que por primera vez tendrá al frente a alguien de fuera de Suecia". "Mis mejores deseos", ha finalizado.

Arturo Bernal, consejero de Turismo, también le ha dedicado unas palabras a Juvencio Maeztu en X, asegurando que "el talento andaluz es el mejor embajador de nuestra tierra". "El gaditano Juvencio Maeztu es ejemplo de esfuerzo, compromiso y Orgullo Andaluz", ha añadido el consejero que ha finalizado su mensaje con un "haciendo marca Andalucía".

Jesper Brodin y Juvencio Maeztu / INGKA GROUP IKEA

Amplia trayectoria en Ikea

Maeztu, actual consejero delegado adjunto y director financiero de Ingka Group, asumirá el nuevo cargo el próximo 5 de noviembre, cuando sucederá a Jesper Brodin, quien ha dirigido la compañía los últimos ocho años y permanecerá en la empresa hasta finales de febrero de 2026.

El español comenzó su trayectoria en Ikea hace casi 25 años, desempeñándose inicialmente como director de tiendas en España y llegando a ejercer diversos roles dentro de la multinacional sueca, incluyendo la dirección de Ikea India entre 2012 y 2018, para ocupar posteriormente y hasta la actualidad las responsabilidades de consejero delegado adjunto, miembro del consejo de administración y director financiero de Ingka Group.

"Juvencio tiene una amplia experiencia en Ikea y en el negocio retail, y sé que su liderazgo se ajusta de forma espléndida a las oportunidades y retos del futuro", ha dicho de él Lars-Johan Jarnheimer, presidente del consejo de supervisión de Ingka Holding.

"Estoy profundamente agradecido por la confianza depositada en mí, y es un orgullo avanzar ahora sobre el camino que Jesper, y otros antes que él, han abierto", ha afirmado Maeztu, quien se ha mostrado "muy emocionado e ilusionado por el futuro de Ikea".

En este sentido, el próximo CEO de Ingka Group ha subrayado que la profundidad de la visión y el compromiso con la asequibilidad y el bajo precio de la compañía "suponen mucho más que una idea de negocio: es nuestra responsabilidad con la mayoría de las personas".

"Tenemos la oportunidad de amplificar la esencia de Ikea y desempeñar un papel aún más importante alrededor de la vida en el hogar en todo el mundo", ha apostillado.

Con operaciones en 31 mercados, Ingka Group es el distribuidor más grande de Ikea y representa alrededor del 90% de las ventas de la multinacional sueca. Ingka Group posee y opera los canales de venta de Ikea bajo acuerdos de franquicia con Inter Ikea Systems y cuenta con tres áreas de negocio: Ikea Retail, Ingka Investments e Ingka Centres.