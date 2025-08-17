Transporte

Detenido un tren Alvia Pamplona-Madrid entre Garínoain y Tafalla (Navarra) por una avería en la catenaria

Archivo - Un tren Alvia detenido en una estación de ferrocarril.

Archivo - Un tren Alvia detenido en una estación de ferrocarril. / MINISTERIO DE TRANSPORTES - Archivo

EP

PAMPLONA

Un tren Alvia que hacía el recorrido Pamplona-Madrid se ha visto afectado este domingo debido a una avería en la catenaria, según ha informado Adif en la red social X.

La circulación ferroviaria entre las localidades navarras de Garínoain y Tafalla, en el trayecto Castejón - Estación de Pamplona, ha quedado suspendida debido a un enganchón en la catenaria.

En tren afectado es un Alvia 602 Pamplona-Madrid Puerta de Atocha. Se ha habilitado un plan alternativo de transporte por carretera para Trenes de Larga y Media Distancia y desvíos selectivos por La Rioja.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La estación de Aemet del aeropuerto de Sevilla marca la máxima de Andalucía este viernes
  2. Joaquín Moeckel, abogado sevillano: “El banco no puede obligarte a hacer un seguro con su compañía”
  3. Pablo Iglesias carga en público contra el líder de IU en Andalucía: 'Ni caso a los acomplejados
  4. Santiponce, con el 51% de los terrenos de La Cartuja, estalla por el traslado del Betis: 'Parece que no pintamos nada
  5. Un viaje al pasado por la Plaza Nueva: postales de un emblema de Sevilla que vuelve a estar en obras
  6. Así es el paraíso costero de Almería conocido como la 'Mykonos' andaluza: un antiguo refugio de piratas con apenas 200 habitantes
  7. Más de 4,5 millones y mármol de las canteras de Macael: la Plaza Nueva inicia la cuenta atrás para su reforma
  8. Andalucía sitúa a seis de sus universidades públicas entre las mil mejores del mundo

Sánchez propone un gran pacto de Estado para mitigar la emergencia climática

Sánchez propone un gran pacto de Estado para mitigar la emergencia climática

Retenciones en la A-49 y la AP-4 dificultan la vuelta del puente de agosto hacia Sevilla

Retenciones en la A-49 y la AP-4 dificultan la vuelta del puente de agosto hacia Sevilla

Feijóo apuesta por prohibir el burka y el niqab en espacios públicos pero no el velo

Feijóo apuesta por prohibir el burka y el niqab en espacios públicos pero no el velo

Detenido un tren Alvia Pamplona-Madrid entre Garínoain y Tafalla (Navarra) por una avería en la catenaria

Detenido un tren Alvia Pamplona-Madrid entre Garínoain y Tafalla (Navarra) por una avería en la catenaria

Manifestantes israelíes bloquean autopistas para exigir un acuerdo por los rehenes en Gaza

Manifestantes israelíes bloquean autopistas para exigir un acuerdo por los rehenes en Gaza

El momento en que el fuego rodea a una persona que abría un cortafuegos en Cenza, Ourense

El momento en que el fuego rodea a una persona que abría un cortafuegos en Cenza, Ourense

Sigue en directo la carrera en el Red Bull Ring de MotoGP 2025

Sigue en directo la carrera en el Red Bull Ring de MotoGP 2025

Feijóo apuesta por prohibir el burka y el niqab en espacios públicos pero no el velo

Feijóo apuesta por prohibir el burka y el niqab en espacios públicos pero no el velo
Tracking Pixel Contents