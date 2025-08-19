La biotecnología andaluza de Domca con ajo, cebolla y fermentos mejora muchos alimentos que comemos

"Es una satisfacción profesional y personal, cuando estás en un mercado o en un supermercado, y ves a mucha gente comprando alimentos (carne, pescado, quesos, salsas, etcétera), saber que nuestro trabajo ha servido para mejorar productos que forman parte de su menú en casa”. Lo comenta Alberto Baños, director de investigación científica y tecnológica de Domca. Una empresa granadina que se dedica a funciones importantes en la cadena de producción agroalimentaria pero es desconocida por los consumidores. Sus extractos, sus nutrientes, sus aditivos, sus microorganismos, elaborados con ingredientes naturales, dan soluciones a agricultores, ganaderos, piscifactorías y fabricantes alimentarios de primeras marcas muy conocidas en el sector pero que no pueden revelar por acuerdos de confidencialidad.

Los fundadores de Domca, Francisco Maroto, granadino, y Dori Tello, catalana, comenzaron en Barcelona en 1977 centrados en la producción de aditivos y coadyuvantes para los procesos de producción de alimentos lácteos o cárnicos. En 1980 se trasladaron a Granada, abrieron su fábrica en Alhendín y afrontaron el reto de aportar más ingredientes naturales a la conservación de alimentos desde una perspectiva ecológica y sostenible.

La evolución de esta empresa familiar, dirigida por Ana Maroto, hija de los fundadores, es sobresaliente, con una amplísima gama de productos y ámbitos donde aportan innovaciones. Por ejemplo, este año ha concluido su participación en el proyecto europeo Agro2Circular, para reaprovechar subproductos de frutas y verduras. “Hemos montado en nuestra sede una instalación que es puntera en España, y hay pocas en Europa, con tecnologías de microondas y ultrasonidos, para conseguir extractos más concentrados, limpios y saludables. También para complementos alimenticios y nutricionales con propiedades para la salud. Y estamos haciendo ensayos en colaboración con hospitales para determinar en qué medida pueden contribuir a que los pacientes reduzcan sus niveles de colesterol o mejoren su sistema inmune”, precisa Alberto Baños.

Ana Maroto, CEO de Domca, en uno de los laboratorios de esta empresa granadina, sostiene en su mano Aliocare, uno de sus productos para nutrición humana. Junto a ella, Andrea Ricci, director comercial, que tiene en sus manos una cebolla, dado que Domca ha logrado un gran éxito internacional con sus extractos de aliáceas. / El Correo

Laboratorios con 15 investigadores

En la sede central de Domca trabajan 50 personas, de las que 15 integran el departamento de investigación, desarrollo e innovación. Esa proporción da idea de su función estratégica en la actividad de la empresa. Seis están doctorados en especialidades como bioquímica, microbiología y biotecnología. “Nuestros estudios están avalados por las universidades de Granada, Jaén y Sevilla, y por el CSIC. Nos ha aportado mucho soporte para que a nivel internacional hayamos podido realizar publicaciones científicas y que diversos centros de investigación acreditan la calidad y las prestaciones de nuestros extractos”, señala su director de investigación.

El italiano Andrea Ricci, director comercial de Domca desde 2019, tiene un máster en ciencia y tecnología de los alimentos. “Para nosotros es muy importante el dominio técnico de las materias y presentar bien los resultados de nuestras investigaciones y de las pruebas que hacemos para clientes. Por eso en esta empresa casi toda la plantilla es o biólogo, o tecnólogo de alimentos, o veterinario, o agrónomo, o químico. Incluso nuestros técnicos comerciales tienen ese tipo de fundamentos, y, por ejemplo, han de saber cómo se elabora un queso, cómo se manejan las máquinas, o cómo se resuelve un problema en su producción”.

Domca participa en el importante proyecto europeo Biovexo para crear un biopesticida compatible con la agricultura ecológica que haga frente a la plaga de la bacteria 'Xylella fastidiosa', que pone en peligro el futuro de los cultivos de olivos y almendros. / El Correo

“Somos pioneros en algunas de las soluciones de conservación a base de extractos naturales, haciendo que los alimentos sean más saludables, más seguros microbiológicamente y tengan más vida útil. Nuestra gran especialidad son los extractos de aliáceas, principalmente ajo y cebolla. Hoy en día es uno de nuestros productos más demandados a escala internacional, también por empresas de ganadería o acuicultura, y de los que más impacta en mejorar la alimentación humana”, subraya Alberto Baños.

La salud de la carne y el pescado

Andrea Ricci explica que “con nuestro extracto concentrado de ajo y cebolla, aplicado al pienso para alimentar al ganado o en las piscifactorías, se está logrando aportar una alternativa al uso de antibióticos promotores del crecimiento que están prohibidos en la Unión Europea. El ajo y la cebolla tienen propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias, contribuyendo a que esos animales crezcan con mejor salud”.

Añade que “también en países de otros continentes donde aún se permiten antibióticos para los sectores ganadero o acuícola, y donde empiezan a aparecer problemas de resistencias a los efectos de los antibióticos, estamos demostrando la eficacia de los principios activos de nuestro extracto, que está patentado, y respaldado por más de 50 publicaciones científicas”.

La empresa Domca ha comenzado en 2025 a ofrecer también productos en el sector de las mascotas y animales de compañía, con complementos funcionales para salud animal comercializados con la marca Tukipet. / El Correo

Dentro de su notable crecimiento para la nutrición animal, en acuicultura tienen proyectos en marcha para, a través de la dieta que se les suministra, reducir parásitos en el organismo de los peces que se crían en el Mediterráneo. Y, por otro lado, en 2025 han comenzado a comercializar productos nutricionales para el sector de alimentos a mascotas.

Conservación de los quesos

Los quesos siguen siendo uno de los productos a los que más se dedican. Andrea Ricci detalla que “somos líderes en recubrimientos para quesos. Hace décadas llevaban una película que podía estar compuesta por parafina o acetato de polivinilo. Hace 15 años empezaron a desarrollarse productos más amigables con el medio ambiente, sustituyendo el acetato de polivinilo por películas a base de ácidos grasos, de caseína, de polisacáridos. Tienen la misma funcionalidad: retrasar la aparición del moho en la fase de maduración del queso para que se comercialice con un color determinado en las tiendas y supermercados. Seguimos perfeccionando esos productos, el mercado ha evolucionado mucho en el uso de aditivos y conservantes, el consumidor está más atento a las etiquetas”.

“Ofrecemos a fabricantes de diversos tipos de alimentos tanto soluciones singulares como otras que son retos comunes. Por ejemplo, en la conservación de alimentos para evitar algunos desarrollos bacterianos, hemos hecho un gran trabajo para que nuestras soluciones actúen también contra un patógeno tan problemático como la “Listeria monocytogenes”, que hace seis años causó en España cuatro muertos y cientos de afectados por un brote de listeriosis en un fabricante de carne mechada”, afirma Andrea Ricci.

Añade Alberto Baños que “en los últimos años no solo aportamos soluciones naturales con extractos, sino también soluciones biotecnológicas y microbiológicas mediante cultivos protectores para mejorar los procesos de producción de los alimentos fermentados. Hay productos como los yogures o ciertos embutidos que necesitan el desarrollo de microorganismos para alcanzar un ph adecuado, para tener los colores y aromas a los que estamos acostumbrados”.

Confiesa Andrea Ricci que “somos proactivos para ofrecer nuestras soluciones a las industrias alimentarias en muchos países. Ha costado años de esfuerzo abrir algunas puertas, porque al principio no nos creían cuando les decíamos que nuestras soluciones naturales funcionan mejor que muchas sintéticas. Desconfiaban, tenían que comprobarlo probándolo en sus procesos, porque durante décadas el paradigma que ha funcionado es la solución aportada por el sector químico. Hoy en día están más receptivos porque necesitan incorporar componentes naturales”.

El 70% de los ingresos vía exportación

Domca logró en 2024 generar 13 millones de euros en facturación, el 70% son ingresos que proceden de la exportación. “Esperamos concluir el ejercicio 2025 llegando a los 15 millones”, indica su director comercial. Además de la fábrica en España tienen otra en Argentina y también tienen filial en Chile.

Uno de los importantes proyectos europeos de investigación en los que está implicado Domca es Biovexo, para intentar crear un biopesticida compatible con la agricultura ecológica que frene la plaga de la “Xylella fastidiosa”, bacteria que amenaza gravemente a olivares y almendrales. La Comisión Europea considera este problema uno de los más preocupantes para el futuro de la agricultura en nuestro entorno. En el consorcio de Biovexo hay entidades de España, Italia, Austria, Bélgica y Eslovenia. Entre otros, el Centro de Investigación de Bari, la Universidad de Sevilla, el Instituto Austriaco de Tecnología, la Universidad de Amberes, la empresa Globachem y la asociación de agricultores Asaja.

Otro proyecto europeo en el que están participando es Innosol4Med, con entidades de Croacia, Italia, Turquía y Marruecos. Para mejorar las características nutricionales de productos elaborados que forman parte de la dieta mediterránea, como hummus, salmorejo, embutidos de matanza, encurtidos, conservas, etc., y aportarles ingredientes funcionales de origen sostenible y cepas microbianas autóctonas que refuercen la calidad y la seguridad de alimentos tradicionales.

Al respecto, Alberto Baños señala que “en este proyecto estamos contribuyendo a aportar soluciones tecnológicas innovadoras no térmicas y fermentaciones mediante cultivos autóctonos para mejorar aspectos nutricionales, recuperar sabores y aromas y controlar la listeria. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que el sector de producción de fermentos está copado en Europa por unas pocas multinacionales del norte del continente, y sus fermentos no tienen nada que ver con los originarios de la dieta mediterránea. Es una de las causas por las que se han perdido muchos sabores y aromas tradicionales”.