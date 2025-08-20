Transporte

Adif confirma la reapertura del AVE Madrid- Galicia ante la "evolución positiva de los incendios"

El gestor ferroviario, tras comprobar el buen estado de la infraestructura, certifica que la vía permite desde este momento la circulación de trenes

Viajeros a la espera de noticias en el complejo intermodal de Urzaiz la semana pasada

Viajeros a la espera de noticias en el complejo intermodal de Urzaiz la semana pasada / Alba Villar

Víctor P. Currás

Vigo

Buenas noticias tras una semana de guerra contra los incendios en las provincias de Ourense, León y Zamora. El Adminstrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) acaba de confirmar la reapertura de la línea de Alta Velocidad entre Madrid y Galicia a partir de las cinco de la tarde de hoy miércoles 20 de agosto. La medida llega ante la "evolución positiva de los incendios" que han obligado a cortar las dos líneas férreas a su paso por A Gudiña desde el pasado martes 12. El gestor de las infraestructuras confirma así el anuncio lanzado por Renfe al mediodía, avanzando así que "la vía permite desde este momento la circulación de trenes".

La primera salida desde la estación de Vigo-Urzáiz sería la del AVE de las 17.25 horas. Al mismo tiempo se mantiene el corte de la línea férre entre Monforte de Lemos y León ante los incendios que rodean a O Barco de Valdeorras.

"Además vamos a disponer varios trenes especiales para ofrecer plazas a todos aquellos que lo necesiten por el parón de estos días. Gracias por vuestra compresión, seguimos trabajando", anunciaba el presidente de Renfe a través de las mismas redes sociales. De esta manera se podrá recolocar a parte de los más de 70.000 viajeros afectados por este corte.

