BBVA incrementa un 33% la financiación a franquicias en España en el primer semestre

BBVA registró un crecimiento del 33% en la financiación destinada al conjunto del colectivo de franquicias en España durante los seis primeros meses de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior, según ha informado a través de un comunicado. Esta evolución ha venido acompañada de un aumento del 11% en los saldos de inversión asociados a este modelo de negocio.

Dentro del sector de las pymes franquiciadas, el incremento en la nueva financiación ha sido del 48% en comparación con el mismo periodo de 2024. Este avance ha permitido elevar los saldos de inversión en un 5,7%. La propuesta del banco para estos negocios combina asesoramiento especializado y cercanía comercial con herramientas digitales que agilizan los procesos.

BBVA también cuenta con un servicio a franquiciadores y a franquiciados con el Servicio Integral de Franquicias. Así, las pymes y autónomos que decidan establecerse con el sistema de franquicia cuentan con la asistencia permanente de una red de especialistas que disponen de una visión integral del sector. Este equipo se encuentra distribuido a nivel territorial para dar apoyo cercano, conociendo el contexto local de cada negocio.

Para las fases iniciales del negocio, BBVA ofrece apoyo realizando desde un análisis previo del mercado, la marca y el modelo idóneo para lograr los objetivos del emprendedor; pasando por la ayuda en la búsqueda de local; o aportando las soluciones de financiación tanto para su día a día como para afrontar mayores oportunidades de inversión.

Soluciones de cobro

Tras la puesta en marcha del negocio, entre las necesidades más habituales de la franquicia, independientemente del ramo de actividad al que se dedique, se encuentran las soluciones de cobro y pago. Es una herramienta indispensable para incrementar ventas, sea en formato físico u ‘online’. Se trata de soluciones avanzadas que van más allá de la transacción de compraventa. Los modelos evolucionados en medios de pago ayudan a la gestión completa del negocio, como por ejemplo, con la integración del software para controlar stocks, la emisión de facturas, o la conversión del móvil en medio de cobro.

El acompañamiento del servicio integral de franquicias contempla también la cobertura mediante seguros específicos que tienen en cuenta las necesidades de estos establecimientos. Así como si se requiere la expansión internacional o la interacción con mercados más allá de nuestras fronteras, también ofrece el asesoramiento en materia de comercio exterior.