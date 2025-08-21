El Ingreso Mínimo Vital podría desaparecer en estas comunidades: requisitos para acceder a la ayuda

Los titulares beneficiarios de rentas mínimas autonómicas han descendido un 34 % entre 2020 y 2023, por encima de lo esperado en fases de crecimiento económico y creación de empleo, lo que apunta a su desaparición al menos en las nueve comunidades que duplican esa caída con bajadas superiores al 60 %.

En once comunidades el número de beneficiarios ha bajado más del 50 %. Solo País Vasco, Comunidad Valenciana y Canarias mantienen o aumentan los perceptores, mientras que Cataluña conserva un número significativo de personas protegidas, de acuerdo con los últimos datos disponibles recopilados por el Consejo Económico y Social (CES).

Cuando en 2020 se puso en marcha el ingreso mínimo vital (IMV) como prestación básica contra la pobreza a nivel estatal, que hasta ese momento no existía, las rentas mínimas autonómicas asumieron el objetivo de asegurar una protección más extensa, llegando a colectivos no incluidos en el IMV o mejorando su cobertura.

Lo señala el CES en su última memoria anual, en la que constata que ese objetivo no se ha cumplido, porque aunque cabía esperar una reducción del número de beneficiarios al aumentar la protección estatal, la evolución ha sido muy desigual por territorios y en algunos las rentas mínimas parecen encaminadas a extinguirse.

En su última opinión sobre el IMV publicada en junio, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) concluía que los programas de rentas mínimas "prácticamente han desaparecido o muestran una tendencia claramente decreciente" en Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Extremadura, La Rioja, Baleares y Aragón.

Requisitos para acceder al Ingreso Mínimo Vital

Podrán recibir esta ayuda las personas mayores de 23 años que vivan solas, jóvenes emancipados entre 23 y 29 años con al menos dos años de vida independiente, mayores de 30 años con un año de autonomía económica, y jóvenes extutelados de entre 18 y 22 años. Además, mujeres mayores de 18 años víctimas de violencia de género o trata y personas sin hogar también podrán solicitar la prestación de la Seguridad Social. Se necesita tener residencia en España durante al menos un año antes de la solicitud. No se exige el plazo de un año a los menores incorporados a la unidad de convivencia por nacimiento, adopción, reagrupación familiar de hijos e hijas, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente. Las personas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual. Las mujeres víctimas de violencia de género.

Estar en situación de vulnerabilidad económica, teniendo en cuenta la capacidad económica de la persona solicitante individual o de la unidad de convivencia, computando los recursos de todos sus miembros.

¿Cuáles son las cuantías de la ayuda?

Con la subida del 9% de las pensiones no contributivas, aprobada en el Consejo de Ministros en diciembre de 2024, la cuantía del IMV escaló hasta los 7.903,1 euros brutos anuales que, en 12 pagas, se traduce en 658,6 euros al mes, cuantía que se ve incrementada en dependencia de la estructura de la unidad de convivencia y sus ingresos.

Una sola persona : 658,59 euros.

: 658,59 euros. Una familia de dos personas (adultos o menores) : 856,46 euros.

: 856,46 euros. Una familia de tres personas (adultos o menores) : 1.054,10 euros.

: 1.054,10 euros. Una familia de cuatro personas (adultos o menores) : 1.251,75 euros

: 1.251,75 euros Una familia de cinco personas o más (adultos o menores): un máximo de 1.449,39 euros.

Obligaciones de los beneficiarios

La Seguridad Social establece que el cambio en las circunstancias personales de la persona beneficiaria del Ingreso Mínimo Vital, o de alguno de los miembros de la unidad de convivencia, puede modificar la cuantía de la prestación económica, que también está sujeta al cumplimiento de obligaciones por parte de los beneficiarios.

Estos deben participar en programas que promuevan su empleabilidad, declarar los ingresos anuales y respetar los límites de ingresos laborales si algún miembro del hogar trabaja. En caso de incumplirse estas obligaciones puede suspenderse la ayuda de forma temporal o definitiva.