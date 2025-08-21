Las dos caras de la vivienda en el área metropolitana: Bormujos y Coria, los que más suben, y Mairena, la única que baja

La escalada de los precios de los últimos años en la vivienda, de más de dos dígitos en el caso de Sevilla, está haciendo que muchos compradores estén mirando a municipios cercanos a la hora de adquirir una residencia. Esto está trayendo consigo un incremento significativo de los precios en el área metropolitana, hasta el punto de que en localidades como Bormujos se han disparado un 14% en apenas un año.

Así se desprende del Barómetro del Mercado Residencial de Andalucía, que realiza la consultora inmobiliaria Gloval con datos correspondientes al segundo trimestre de 2025. No es el único lugar donde la subida de los precios alcanza los dos dígitos: también lo hace en Coria del Río (11%) y Gines (supera el 10%). Muy cerca se sitúa Camas, a apenas unas décimas de este último municipio.

En el otro lado de la balanza se sitúa Mairena del Aljarafe, la única localidad de las cercanas a la capital que ve descender el precio, según recoge el informe, en su tasa interanual. En cualquier caso, se trata de una caída mínima, de apenas el 0,6% en un año, en una zona donde se ha construido un gran número de viviendas de obra nueva en los últimos años, sobre todo en el Nuevo Bulevar. En cualquier caso, Tomares se situó como la población más cara, solo por detrás de Sevilla capital, con 1.893 euros por metro cuadrado.

Sevilla, una espiral sin fin

Mientras tanto, en la capital la espiral no cesa. La variación anual del coste de la vivienda se sitúa en este caso en el 11,5%, con una variación del 5% entre el segundo y el primer trimestre de 2025. En cualquier caso, no es la capital andaluza con una subida más llamativa. Le gana, por varios puntos, Málaga, donde el incremento producido en un año es del 17%, seguido por el 12% que se apunta Granada.

Todas las capitales de provincia de Andalucía han visto crecer los precios. Así, Huelva ha experimentado un crecimiento del 9,5%, Almería del 9,4%, Cádiz del 8%, Jaén del 7,4% y Córdoba del 7,2%. En comparación con el trimestre anterior, también se han producido aumentos generalizados: Sevilla (4,9%), Huelva (4,4%), Málaga (4,1%), Cádiz (3,9%), Córdoba (3,4%), Almería (3,2%) Granada (2%) y Jaén (1,5%).

Según el estudio de Gloval, a cierre del segundo trimestre de 2025, Málaga, Cádiz y Sevilla presentaban los valores medios más altos del precio de la vivienda con 3.137 euros metros cuadrado, 2.899 y 2.426, respectivamente.

El alquiler, también en escalada

Málaga registraba, sigue el informe, el valor de alquiler más alto con 15,75 euros el metro cuadrado al mes, seguida de Sevilla (12,64) y Cádiz (11,72). Les siguen Granada (10,01), Huelva (9,18 ), Almería (9,05), Córdoba (8,77) y Jaén(7,65).

En cuanto a rentabilidad bruta, Huelva es la capital más rentable con un 7,82%, seguida de Jaén (7,27%), Almería (7,22%), Córdoba (6,74%), Sevilla (6,25%), Málaga (6,03%), Granada (5,40%) y Cádiz (4,85%).

Para Roberto Rey, presidente y CEO de Gloval, “el informe confirma el dinamismo sostenido de las principales ciudades andaluzas, con Málaga consolidándose como líder del mercado tanto en compraventa como en alquiler. También observamos un crecimiento constante en Sevilla y Granada, y un mantenimiento del interés por otras capitales que, aunque con valores más contenidos, siguen mostrando evolución positiva”, ha señalado en una nota de prensa.