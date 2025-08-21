Magnífica oportunidad inmobiliaria en Cádiz: chalet con terraza, garaje y a un paso de la playa

En la vibrante costa gaditana, se erigen diversas opciones de viviendas que no solo ofrecen un hogar, sino también experiencias de vida únicas. La diversidad de estilos arquitectónicos y la belleza natural de los alrededores hacen de estas propiedades una elección inigualable. A continuación, presento una revisión exhaustiva de tres propiedades donde resalta la combinación perfecta entre confort, ubicación estratégica y calidad de vida.

Elegante casa pareada en El Águila-Las Redes-Fuentebravía, Cádiz

Cocina de casa con terraza en el Puerto de Santa María, Cádiz / Tucasa.com

La casa se encuentra en exclusiva localización, ofreciendo un acceso cercano a playas, campos de golf y una variedad de servicios comerciales. Este inmueble se sitúa en un entorno de calma y se presenta como una opción óptima tanto para residencia permanente como para vivienda vacacional, lo que le otorga una versatilidad destacable.

Una de las características que define esta vivienda es su amplio espacio habitable, ya que cuenta con una superficie construida de 190 m2. Al entrar, se puede percibir la amplitud en sus tres dormitorios bien distribuidos que permiten un alto nivel de confort y privacidad. La propiedad se complementa con tres baños que refuerzan su funcionalidad para familias grandes o para recibir invitados.

El salón principal es uno de los puntos más destacados, con un diseño que permite un acceso directo al porche, creando un flujo armonioso entre el interior y el exterior, ideal para el disfrute del clima mediterráneo. La cocina, por su parte, se encuentra totalmente equipada, lo que supone una ventaja considerable para aquellos que buscan mudarse sin preocuparse por la instalación de nuevos equipamientos.

En la parte exterior, la vivienda ofrece no solo una terraza, sino dos, proporcionando así espacios únicos para el esparcimiento al aire libre, ya sea para desayunos tranquilos bajo el sol o reuniones sociales durante las veladas estivales.

La propiedad se presenta en un estado impecable, calificada bajo "Buen estado", y destaca por incluir una plaza de garaje en el precio de venta. Esta práctica adición supone comodidad y seguridad adicional para los habitantes del inmueble.

Como ventaja adicional, la vivienda está climatizada con aire acondicionado en modo frío, lo que proporciona un refugio acogedor durante los días más calurosos del verano en la Costa Oeste.

Precio de venta: 650.000 euros

Espléndido piso en el centro de Chipiona, Cádiz

Piso con terraza en Chipiona, Cádiz / Tucasa.com

Chipiona se enorgullece de ofrecer este espacioso y remodelado piso que corona una tercera planta con ascensor, permitiendo una óptima ventilación y entrada de luz natural gracias a su orientación este. La propiedad, cuenta con cuatro dormitorios amplios, ideales para el confort de una familia numerosa.

La cercanía a la plaza de abastos y la playa de Cruz del Mar garantiza una vida cotidiana donde todo está al alcance de la mano. La terraza principal de 8 m2 es un refugio para las tardes veraniegas, mientras que la plaza de aparcamiento en superficie hace que la llegada a casa sea siempre un placer. Con su amueblado completo, esta vivienda se perfila como la elección perfecta tanto para ingresos inmediatos como para una inversión en un hogar de costumbres mediterráneas.

Precio de venta: 207.000 euros

Chalet de ensueño en Chiclana de la Frontera, Cádiz

Casa en Chiclana de la Frontera, Cádiz / Tucasa.com

En el idílico marco de Chiclana de la Frontera, a escasos cuatro kilómetros del litoral, se encuentra este magnífico chalet sobre un terreno de 400 m². La vivienda de 129 m² ofrece una disposición en una sola planta que facilita el tránsito y la convivencia en espacios despejados y funcionales.

El salón, coronado por una chimenea rústica, genera un ambiente cálido y acogedor para las estaciones más frías. Además, los tres dormitorios con armarios empotrados hacen de este inmueble un modelo de organización y utilidad. El exterior se complementa con un cobertizo de madera y un pavimento de hormigón impreso, ideal para actividades al aire libre sin requerir de un mantenimiento diario comprometedor.

La entrada a la propiedad está acondicionada con puertas peatonales y automáticas, proporcionando una seguridad y accesibilidad excepcionales. Esta propiedad, sin hipoteca, representa una excelente oportunidad para quienes buscan un equilibrio entre naturaleza y comodidad.

Precio de venta: 210.000 euros

Estas viviendas destacan por su entorno, calidad constructiva y diseño pensado en las necesidades modernas, brindando un abanico de opciones para quienes buscan iniciar una vida en la costa gaditana. No dude en considerar estas excepcionales oportunidades para descubrir el significado de vivir plenamente rodeado de belleza y funcionalidad.

