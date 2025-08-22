Andalucía se enfrenta a la mayor crisis de lengua azul de los últimos 20 años: "La situación es crítica"

Seis de las ocho provincias de Andalucía se encuentran en la actualidad afectadas por la lengua azul, una enfermedad vírica que afecta sobre todo a rumiantes domésticos y silvestres, principalmente al ovino (ovejas), pero también al caprino, vacuno y a algunos rumiantes salvajes. Si el año pasado se cebó especialmente con los rebaños de Huelva y también de Sevilla, este año el primer brote se dio en una explotación de ovino del municipio malagueño de Cártama.

Por ahora, solo se libran Huelva y Almería, aunque los ganaderos esperan que la lengua azul también golpee a la provincia más oriental de la comunidad. "En Andalucía hemos empezado por Málaga, que tiene sentido, porque los animales en Huelva y Sevilla estuvieron muy tocados, fueron vacunados y crearon defensas. Granada, sin embargo, ha tenido históricamente poca incidencia y ya se encuentran varias explotaciones afectadas, por lo que lo normal es que llegue a Almería", señala en declaraciones a este periódico Antonio Rodríguez, secretario de Organización de COAG Andalucía y responsable de Ganadería.

Mortalidad también en caprino

En este sentido, destaca que Andalucía no se ha enfrentado a una situación igual desde la crisis por esta enfermedad vírica que se dio entre los años 2004 y 2007. "Estamos viviendo una situación similar, crítica", abunda Rodríguez. De hecho, el serotipo 3, que comenzó a afectar en la comunidad el pasado año, se está llevando por delante no solo ovejas, sino también cabras, como es su caso, aunque en menor medida. También afecta directamente a la producción de leche y a los abortos, lo que incide directamente en la economía de las explotaciones ganaderas.

"La lengua azul se contagia a través de un mosquito y este año se han dado todas las circunstancias para que prolifere: humedad por las lluvias y calor extremo después, por lo que nos espera un final de verano y un otoño muy complicado", recalca. A este respecto asegura que "los ganaderos no pueden esperar más. El sector ovino-caprino no es sólo una actividad, es el sustento de miles de familias y el pilar de muchos pueblos andaluces”.

Exigencia a las administraciones

Ante este horizonte, el representante de COAG reclama un plan de apoyo económico para las explotaciones que han cumplido con los protocolos sanitarios y con las recomendaciones de vacunación. Esta organización insiste en que estos ganaderos "merecen apoyo real y eficaz, pues el objetivo es controlar estos nuevos serotipos y que en los próximos años esta enfermedad quede sin efecto".

Respecto a las declaraciones recientes del consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, reclamando acción al Ministerio, Rodríguez afirma que "solo trabajando unidos —Junta y Ministerio— podremos garantizar la supervivencia del sector. Que se pongan de acuerdo".

“Aquí no entra la política -añade-. Aquí está en riesgo la economía de miles de familias, la viabilidad de nuestras explotaciones y la vitalidad del medio rural andaluz. No hay otro camino que ayudarnos,”, ha dicho Rodríguez.

Más vacunación

Por su parte, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía sigue insistiendo en la necesidad de la vacunación contra la lengua azul. En un a reunión reciente con las organizaciones, ha animado a vacunar a los animales de los serotipos que circulan por la comunidad (1,3,4 y 8) en el "momento adecuado", periodo que se concentra entre los meses de diciembre a abril, según ha detallado la administración andaluza a Europa Press. "Las explotaciones correctamente vacunadas en el momento adecuado quedan protegidas y, en caso de sufrir impactos --abortos y disminución de la producción de leche, entre otros--, estos son mucho menores que en explotaciones no vacunadas", apostillan las fuentes consultadas.

La Consejería subvencionará el 50% de los gastos por compra y administración de las vacunas frente a los serotipos 3 y 8 y continuará facilitando las dosis frente a 1 y 4. La vacunación es una de las principales medidas de prevención y control de enfermedades que pueden sufrir los animales. Vacunar, de hecho, "es la principal medida para proteger a las ovejas, el ganado más afectado por la lengua, que también pueden contraer vacas y cabras".