Formación de altos vuelos: Sur'Avian, la firma andaluza que moldea a los profesionales que 'sanan' los aviones

Cuando a Esperanza Camino (Sevilla, 1965) se le encendió la bombilla de las oportunidades que el sector aeronáutico abría para el empleo en Andalucía, aún no se había convertido en lo que hoy día es, uno de los motores económicos fundamentales de la comunidad, con polos industriales de primer nivel y empresas tractoras instaladas en el territorio. Su empresa Sur'Avian, nacida en 1997 y con certificación desde 1998, fue pionera en hacer cursos para profesionales de esta rama de actividad.

"Fui valiente", reconoce, cuando hace casi tres décadas decidió dar un paso al frente para poner en marcha el primer centro de formación en Andalucía para técnicos de mantenimiento de aeronaves, dentro además de un sector muy masculinizado entonces. "Había estudiado azafata de vuelo y trabajaba en una empresa de formación y me llamó mucho la atención tener conocimiento de que en Andalucía no había ninguna escuela destinada para este tema", recuerda. Entonces vivía en Canarias, lugar en el que estaba destinado su marido, y vio de primera mano el despegue de la revolución aeronáutica, con el turismo en plena expansión y donde las compañías que querían ubicarse, tanto extranjeras como proyectos empresariales españoles, no tenían personal.

Visión de futuro

"Fue mi marido quien me hizo caer en la cuenta de que las empresas buscaban personal y que algunas no podían ni abrir bases precisamente por la carencia de mano de obra especializada y eso me hizo investigar sobre el tema", relata. Fue llamando puerta a puerta, estudiando las posibilidades para abrir un centro en Andalucía "porque me di cuenta de que lo que pasaba en Canarias iba a suceder aquí también por el empuje del turismo" hasta llegar a Aviación Civil, entonces dependiente del Ministerio de Fomento. "Fueron muy honestos y me dijeron todas las dificultades que había, y además se sorprendieron de que una chica joven quisiera montar un negocio de este tipo", aunque con su esfuerzo y siendo autodidacta -"al principio no tuve mucho apoyo"- consiguió abrir las puertas de su propia empresa, Sur'Avian, en Málaga.

Entonces, el único movimiento en torno al sector que existía estaba en Cataluña, que llevaba "una gran ventaja". Empezó a buscar los mejores expertos en cada materia de manera individual y consiguió atraerlos hacia su proyecto. "Todos me preguntaban que dónde estaba el jefe porque entonces no había mujeres que quisieran hacer este tipo de cosas; el entusiasmo fue fundamental para sacar la empresa adelante", rememora.

Ubicada en Málaga

La ubicación de su centro fue Málaga desde principio, si bien intentó abrir una en Sevilla, aunque esa apuesta se truncó por la enfermedad de Crohn que padece -una dolencia crónica y autoinmune-, que le ha dado disgustos a lo largo de su carrera, "aunque nunca me ha hecho desfallecer y he continuado siempre mirando al frente, sin que me frenara, que es una cosa que siempre intento transmitir a los jóvenes que sufren de esta dolencia". Los últimos años, sus síntomas se han agravado a consecuencia del covid, por lo que su hija, Elizabet Rogelio, se ha colocado al frente de la compañía.

La formación de Sur'Avian abarca diversas subcategorías en el ámbito del mantenimiento aeronáutico, con especial enfoque en las siguientes B1.1 (aviones con motor de turbina), B1.2 (aviones con motor pistón, y únicos en España en ofrecerla) o B1.3 (helicópteros con motor turbina). Asimismo, ofrece al alumnado una licencia oficial de reconocimiento europeo. "Esta acreditación es la máxima que se puede obtener en el sector. La titulación es emitida por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), que regula esta profesión según la normativa europea (EASA)", señala en su web. De hecho, no se puede trabajar en el sector de mantenimiento aeronáutico sin ella.

Inserción del 99%

En la actualidad, tiene una capacidad para unos 50 alumnos, procedentes de distintos puntos de España e incluso de otras áreas geográficas como Noruega, Alemania o Sudamérica. El grado de inserción es del 99% y entre las empresas con las que trabaja -unas 25- se encuentran Iberia, Ryanair o Air Europa.

Entre sus últimos proyectos, la inclusión de más de una decena de cursos a través de la Junta de Andalucía, también relacionados con el sector, como para profesionales de asistencia en tierra (handling) o para talleres de mantenimiento. "Ha tenido la visión de apostar por ayudar a gente joven a que se involucrara dentro de la aeronáutica, personas que procedían de otros sectores que no están teniendo tanta inserción laboral y se están reconvirtiendo y jóvenes que no han terminado los estudios y que ven en la aeronáutica una oportunidad", explica.

A ello se suma otro nuevo proyecto: una plataforma, que se encuentra en fase experimental, para preparar a personal que se encuentra en activo, con el objetivo de que se actualicen, y también para profesionales que necesiten hacer cursos puntuales sobre la materia, todo ello con el apoyo de la administración andaluza a través de la Consejería de Empleo.

Primer curso de grado superior

Entre los últimos hitos, el año pasado pudieron impartir el primer curso de grado superior que además te permitía obtener la certificación de AESA, "que eso es lo más importante que podemos tener, porque además los chavales tienen opciones a becas, y así las personas que no pueden hacer frente a este tipo de formación que es más cara, tienen la posibilidad de poder solicitar esas ayudas", explica.

Esta empresa se encuentra dentro del clúster empresarial Andalucía Aerospace. "Es importante estar porque nos ayudan y nos potencian dentro de las propias empresas, y eso es fundamental para que todas nos conozcamos, sepamos qué hace cada una y podamos contactar para ayudarnos y emprender negocios conjuntos", subraya.