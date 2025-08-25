La solución de Endesa para Pilatus en Carmona: el "milagro" de las tres plantas fotovoltaicas que le darán energía

La llegada de Pilatus a la provincia de Sevilla no ha estado exenta de problemas, uno de los principales, la falta del suministro eléctrico requerido en el lugar elegido: el parque logístico de Carmona. Endesa ha buscado una solución definitiva para que la inversión de la compañía suiza líder en la fabricación de jets privados y de entrenamiento militar en Europa no se fuera a otro lugar, teniendo en cuenta lo que suponía también en empleo, ya que la firma tiene previsto contar con una plantilla en su planta de Sevilla de 500 personas. De febrero a julio, han sido "meses intensos" hasta alcanzar una respuesta acorde con las necesidades de la compañía aeronáutica, tanto en lo que se refiere a la capacidad energética suministrada como al plazo solicitado, antes de 2029, lo que en términos eléctricos supone "una dificultad enorme".

Según ha explicado a El Correo de Andalucía el director de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla es Rafael Sánchez Durán, este proyecto ha sido considerado por las administraciones desde el primer momento como "estratégico", ya que supone la llegada de un segundo gran fabricante de aviones a España, después de Airbus, que puede arrastrar además negocio de industria auxiliar. "Si no hubiéramos dado con una solución imaginativa, Pilatus no estaba en Andalucía", relata. La petición de la compañía suiza pasaba por ocupar dos parcelas que suman más de 97.000 metros cuadrados en Carmona y que se le garantizara un suministro eléctrico de 4.000 kW, "que puede convertirse en el doble en un futuro próximo". Pilatus se ha quedado finalmente con esos suelos, después de ser la única oferta en la subasta de la Junta de Andalucía.

Una solución alternativa

Y es que la respuesta tradicional hubiera supuesto, explica Sánchez Durán, la construcción de una nueva línea de alta tensión, subestación y red de distribución de 10 kilómetros, que saldría de la subestación de Los Alcores (que suministra a EADS-CASA, en el entorno del aeropuerto) hasta llegar al parque logístico de Carmona, lo que requeriría entre 30 y 48 meses, siempre que no hubiera alegaciones a las expropiaciones necesarias, "lo que retrasaría aún más la infraestructura o incluso su paralización", sin contar las dificultades constructivas que tiene.

Pero, al investigar la zona, Endesa se encontró con un "milagro" que solo ha sido posible por ser Carmona la elegida, ya que en las inmediaciones del campo logístico da la coincidencia de que se encuentran tres plantas fotovoltaicas -una de 40 mW y dos de 50 mW que pueden nutrir las necesidades de Pilatus e incluso llegar a los 20 mW, lo que supone la instalación de un mayor número de empresas -incluso industria aeronáutica auxiliar vinculada a la compañía suiza- en el parque industrial. "Hemos convertido una red de evacuación de tres plantas fotovoltaicas en una red que necesita un proyecto industrial de clientes", resume el directivo de Endesa en Andalucía. Con esta respuesta, se podrá solventar el problema en entre 9 y 18 meses.

Implicación de operadores privados

En concreto, la compañía de electricidad cuenta a apenas dos kilómetros del suelo elegido con una línea de energía eléctrica de alta tensión de 132 kV de ocho kilómetros proveniente de una planta fotovoltaica propiedad de Lucas Sostenibles, que pertenecía a la filial de renovables de Endesa, Enel Green Power y también participada por Las Naranjillas Energía S.L. y Calapasol Energía 2, ambas propiedad de operadores privados. La "solución innovadora", indica Sánchez Durán, es la de utilizar esa línea existente mediante un proceso de cesión a eDistribución y solo se requiere una extensión hasta el parque logístico. "Ya no son 10 kilómetros los que hay que afrontar, por lo que nos acercamos mucho al punto de suministro", abunda Sánchez Durán.

Esa línea que proviene de la sociedad que gestiona Endesa tiene unos elementos comunes para los tres parques, por lo que había que convencer a los otros dos para ceder esta línea privada, valorada en tres millones de euros, de manera que formase parte de la solución, y que finalmente aceptaron. "Hemos convertido una línea de evacuación de tres fotovoltaicas en una línea de redes eléctricas al uso y, al ser ya un activo del sistema, se puede utilizar para energizar el parque logístico con menos plazos y menos dificultades que las que teníamos", resume. Además, entre las ventajas para los otros dos operadores está que ya no tienen que mantenerlo ni operarlo, ya que estas tareas pasan a Endesa.

Todo ello ha precisado de un complejo esquema jurídico "en tiempo récord", ya que para formalizar esta solución antes de la licitación de los terrenos ha sido necesario formalizar, mediante convenios de cesión, el resarcimiento frente a terceros y la conexión futura.

Renovables que atraen inversión

"Uno de los mensajes que debe salir de este proceso es que la instalación de renovables propicia la atracción de actividades industriales", destaca el director de Endesa en Andalucía. En este sentido, asegura que si el Ayuntamiento que dirige Juan Ávila no hubiese apostado por este tipo de infraestructuras "no hubiera sido posible dar con esta solución que hemos sido capaces de sacar de la chistera".

A este respecto, apunta a las inversiones que pueden no quedarse en Andalucía por el hecho de no contar con "una solución milagro" y carecer de red eléctrica suficiente para implantar sus proyectos. "En España, la capacidad solicitada se ha multiplicado por 20 en los últimos años, mientras que el número de rechazos llegó al 49% en 2024 por la falta de capacidad disponible en la red", resume.