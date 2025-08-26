Andalucía lanza su estrategia para superar los 600.000 autónomos: ayudas de hasta 5.500 euros por profesional

El número de autónomos sigue incrementándose en Andalucíaen los últimos años, al punto de que la comunidad ha sumado cada día más de 20 nuevos en el último año, según los cálculos de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). Por ello, según su presidente nacional, Lorenzo Amor, la previsión es alcanzar la cifra de 600.000 en 2026. "En términos interanuales, a final de julio había 8.000 autónomos más que el año anterior y nuestro pronóstico es que la región termine con "entre 9.000 o 10.000 autónomos más a final de año".

El aumento de este tipo de trabajadores en Andalucía es bastante superior a la de otras zonas de España. De hecho, según los datos de la federación, casi el 50% de los nuevos autónomos de los últimos cinco años en todo el país (103.000) son andaluces (casi 50.000).

Más mujeres autónomas

En el conjunto nacional, el número está creciendo impulsado por las mujeres que deciden ser autónomas, "que acaparan prácticamente tres de cada cuatro altas", subraya Amor. Además, el perfil está tornando hacia autónomos societarios frente a personas físicas que deciden trabajar por cuenta propia y también aumenta el número de autónomos empleadores, añade. "Es un perfil de autónomo que está tirando del crecimiento en Andalucía", abunda.

Entre los sectores más habituales a los que dedican su actividad, se encuentran la tecnología de la información y de la comunicación, los sectores sanitarios, las actividades relacionadas con el área de los seguros o el mercado inmobiliario, detalla.

En el conjunto del país, la situación es distinta dependiendo de la comunidad autónoma. Así, las más vinculadas al turismo y al impulso urbano crecen (el arco mediterráneo, Madrid, Andalucía o Extremadura), mientras que los que tienen más problemas de despoblación (Castilla y León, La Rioja o Galicia), se sitúan en tasas negativas.

Impulso en Andalucía

Para impulsar el inicio de la actividad y que nuevos emprendedores se lancen a montar nuevos negocios, la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía ha publicado recientemente en BOJA una nueva convocatoria de ayudas para el fomento del trabajo autónomo que contempla incentivos de entre 3.800 y 5.500 euros y que tiene como objetivo respaldar los primeros pasos de los proyectos emprendedores que surjan en Andalucía.

La iniciativa cuenta con un presupuesto de 104 millones de euros para el periodo 2025-2026, prestando especial atención a los colectivos de jóvenes y mujeres, así como a las ideas de negocio impulsadas en municipios de menos de 10.000 habitantes. El plazo de presentación de solicitudes se extiende hasta el 30 de junio de 2026. "Con esta previsión se pretende apoyar a 23.600 nuevas personas trabajadoras autónomas que decidan iniciar un negocio o actividad económica en nuestra comunidad", señala la documentación de la Junta.

Respecto a las cuantías, oscilan en función de los colectivos en los que se integren los solicitantes y del número de habitantes del municipio en el que desarrollen su actividad. Así, se contemplan subvenciones de 3.800 euros en los casos de trabajadoras autónomas mayores de 35 años y trabajadores autónomos de más de 30 años, mientras que en el caso de trabajadoras autónomas menores de 35 años y trabajadores autónomos de menos de 30 años, las ayudas se incrementan hasta los 5.000 euros.

En el caso de que los beneficiarios ejerzan su actividad en municipios que cuenten con una población menor a los 10.000 habitantes, las cuantías se elevan hasta los 5.000 euros para las trabajadoras autónomas mayores de 35 años y trabajadores autónomos de más de 30 años, y hasta un máximo de 5.500 euros si se trata de trabajadoras autónomas menores de 35 años y trabajadores autónomos de menos de 30.

Cuota cero

A ello se suma otra línea de subvenciones en la comunidad, conocida como Cuota cero, que consiste en el “reintegro” de las cuotas pagadas durante el primer año de actividad, desde que se acogieran a la Tarifa Plana estatal como “nuevo autónomo”, de manera que la administración andaluza cubre la diferencia de las cuotas que bonifica el Estado.

Desde que comenzó en enero de 2024 hasta finales de julio de 2025 se han concedido ya 26,7 millones de euros para 26.770 autónomos, algo más de 1.000 euros para cada uno, según fuentes de la Consejería de Empleo. El plazo de presentación es hasta septiembre de 2026.

La Cuota Cero en Andalucía contempla tres casos en los que los beneficiarios de este incentivo podrán obtener hasta 24 meses de bonificación. Disfrutarán del segundo año de Cuota Cero, tanto las autónomas que cesaron su actividad por maternidad, así como todos aquellos trabajadores por cuenta propia que, durante los doce meses siguientes desde que finalice el periodo inicial de doce primeros meses incentivados con la Cuota Cero, tengan rendimientos económicos netos anuales inferiores al salario mínimo interprofesional anual que corresponda a ese periodo. También tendrán 24 meses de Cuota Cero las personas trabajadoras por cuenta propia que tengan un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, o sean víctimas de violencia de género o víctimas de terrorismo.

"Andalucía junto a Madrid fueron de las comunidades pioneras en poner en marcha la Cuota cero y esto ha traído consigo que sean las dos regiones que estén tirando del crecimiento de autónomos porque no solamente ayuda a los que empiezan, sino que impulsa la consolidación de los proyectos", subraya Lorenzo Amor.