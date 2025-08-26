Un SOS por la salud mental de la pesca

Cientos de imágenes con miles de vidas rotas vuelven a repetirse este verano en Galicia con un nuevo desastre medioambiental que ya han constatado más de 90.000 hectáreas arrasadas. Es imposible verlas y no pensar en el sufrimiento que inmortalizan. El mismo que causó la mayor DANA de la península a finales del año pasado y que, como las llamas, barrió todo a su paso. Y forzó a tanta gente a levantarse, por dura que fuera la situación, para empezar de cero. FARO recogía entre otros muchos testimonios el que ofrecía el vigués Alfredo Melín, un capitán de pesca jubilado afincado en el municipio valenciano de Picaña, pegado a Paiporta y uno de tantos que reventó la gota fría. «He estado en Somalia y en Liberia después de la guerra. He estado en cantidad de sitios, pero no recuerdo nada parecido a esto», admitía. Y avanzaba su intención de volver a faenar para dejar atrás el caos que desataron las brutales inundaciones del Mediterráneo: «El mar es mi cura, siempre lo fue. Y me hace falta como el aire».

Es así. El mar puede ser cura, como en este caso, una liberación, pero las redes también pueden arrastrar una carga emocional que debe abordarse. La rutina en un barco, en especial en mareas largas, puede provocar estrés, ansiedad o pensamientos depresivos fruto del aislamiento, la soledad y la falta del contacto familiar. Lo reflejaba también este periódico hace un año de la mano de diferentes profesionales de la psicología, que señalaban los factores de riesgo más preocupantes y recetaban «pedir ayuda» a todas aquellas personas que se sintieran identificadas.

Es una cuestión sobre la que han puesto ahora el foco los Consejos Consultivos del Mar del Norte (NSAC) y Aguas Noroccidentales (Nwwac), que en un posicionamiento consensuado solicitan al STECF, el comité de expertos de la Unión Europea que ofrece asesoramiento científico sobre pesquerías, cuidar también la dimensión social de la Política Pesquera Común (PPC), una de las tres patas sobre las que se asienta. «Históricamente, los aspectos sociales han recibido menos atención que las dimensiones ambientales y económicas», advierten desde los organismos, que lanzan un SOS sobre la salud mental en la pesca, urgiendo a recopilar e integrar sistemáticamente los datos sobre la situación de los pescadores para desarrollar e implementar medidas que mejoren su bienestar. «Pasar por alto la dimensión social del sector pesquero y las comunidades costeras deja sin abordar una parte crucial de su identidad», añaden.

El informe remitido por las entidades, en las que se encuentran representados agentes de toda la cadena de valor y ONGs, constata una «desconexión entre la percepción pública y la experiencia vivida por los pescadores», recuerda la escasez de tripulación que padece la flota y la creciente dependencia de tripulaciones extranjeras —incluyendo desafíos asociados como el aislamiento, los riesgos de seguridad, las barreras lingüísticas y la limitada integración de los trabajadores migrantes—, y subraya el impacto de las políticas actuales en el aumento de los costes y las «precarias condiciones económicas» de la actividad. Por estos motivos piden abordar los factores clave que afectan a la contratación de los recién llegados, así como evaluar la eficacia de la financiación nacional y europea para proteger a las regiones que viven del mar.

