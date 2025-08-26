El talento del estudio sevillano Hombre de Piedra: "¡Quién dijo que la arquitectura industrializada era aburrida!"

“¡Quién dijo que la arquitectura industrializada era aburrida!”. Es uno de los lemas de Juan Manuel Rojas Fernández, fundador y socio director de Hombre de Piedra Arquitectos desde Sevilla. Han dado un gran salto al haber sido nominados como finalistas para los premios Offsite Awards, en la categoría Proyecto Internacional del Año, por el edificio que han creado como terminal de pasajeros de cruceros en el Puerto de Tarragona, y que ya ha dado servicio a decenas de miles de turistas.

El 16 de septiembre, en la ciudad británica de Coventry, se elige a los ganadores. Los Offsite Awards son galardones internacionales que celebran los logros sobresalientes en la arquitectura y construcción industrializada. Hombre de Piedra compite con proyectos de gran envergadura, como el Pabellón del Reino Unido para la Exposición Internacional de Osaka, y el Aeropuerto de Dallas Fort Worth.

Además, ya han logrado otro reconocimiento internacional por este edificio, pues el pasado mes de julio el certamen Design Educates Awards les concedió una mención de honor. “Lo valoramos muchísimo teniendo en cuenta el nivel de un jurado presidido por Toyo Ito, Premio Pritzker de Arquitectura, e integrado por Benedetta Tagliabue, David Basulto y Doriana Mandrelli, entre otras figuras de la arquitectura contemporánea”, comenta Juan Manuel Rojas.

“La nominación como finalista ya es un gran éxito. Están poniéndose en contacto con nosotros empresas de otros países que no nos conocían, y eso augura oportunidades de trabajo”. El equipo de Hombre de Piedra está integrado por 10 personas. “Cuando a la vez nos llegan proyectos que son muy grandes, contactamos con otros estudios de arquitectura y compartimos su realización trabajando de modo colaborativo”. La mayor parte de los encargos que reciben son para diseñar promociones de viviendas.

Precedente en el Puerto de Sevilla

Hombre de Piedra ya consiguió repercusión cuando ganó con su diseño la realización de la terminal de cruceros del Puerto de Sevilla, en la dársena urbana del Guadalquivir, muy cerca del Parque de María Luisa. “Nos encanta trabajar en puertos porque son lugares con carácter industrial donde se pueden hacer cosas especiales y a la vez humanizar espacios”.

A su juicio, “la arquitectura pública ha de atender necesidades. Se puede equivocar por ser demasiado grande o por ser demasiado pequeña si se cumple o no su misión. El reto es diseñar de modo inteligente infraestructuras que puedan crecer o decrecer, e incluso desaparecer de modo sencillo. La terminal de cruceros en Sevilla tiene hoy el doble de tamaño que cuando se inauguró en 2014. Quien la ve desde fuera puede pensar que solo está hecha con contenedores marítimos reutilizados, pero no es así. Entre la chapa exterior y el interior hay 8 capas de materiales diferentes, fruto de la transformación para convertirlo en un conjunto de espacios agradables”.

La terminal del Puerto de Tarragona tiene 2.800 metros cuadrados. Sus estructuras modulares han sido fabricadas en Almería por la empresa Nevo, y trasladadas en camiones para montar el edificio in situ con cimentaciones superficiales que no necesitan costosos pilotes. “La industrialización off-site de un edificio como éste logra que en su proceso de construcción se reduce un 55% la generación de residuos, un 60% las emisiones de CO2 y se usa un 80% menos de agua”.

El equipo de Hombre de Piedra Arquitectos en su oficina en Sevilla. De izquierda a derecha, Antonio Jiménez Rufo, Rafael Blasco Ramírez, Juan Manuel Rojas Fernández (su fundador y socio director), Laura Domínguez Hernández, Inmaculada Rojas Fernández, Rafael Brenes Luque y Daniel Fernández Pineda. / El Correo

Así define Juan Manuel Rojas sus características: “La singular geometría de la cubierta es una trama de pentágonos irregulares, idénticos en su forma pero de diferentes colores, capaz de teselar el plano, rematados por grandes lucernarios-moluscos. Un guiño al estupendo pasado tarraconense de los mosaicos romanos, al trencadís de los mosaicos modernistas y a los motivos marinos propios de la fantasía de Gaudí. Interiormente, esa animada geometría se dibuja en las estructuras metálicas del techo, como la de los antiguos mercados catalanes. El diseño de la luz natural sugiere un paisaje subacuático que hace el tránsito del pasajero mucho más placentero”.

Juan Manuel Rojas Fernández nació en Sevilla hace 54 años. Su pasión por idear formar y estructuras arrancó en su infancia, “desde niño siempre me ha gustado hacer cosas con las manos, imaginar mundos que aún no existen, creer que puedo hacerlos reales y habitados por personas, y que sean mejores que los ahora disponibles. Es la función social para la que me enfoqué hacia la arquitectura: crear espacios para vivir mejor”.

Su tesis doctoral se centró en investigar sobre la eficiencia energética de los patios mediterráneos. “Me interesa crear espacios de la forma más natural y a la vez cómo utilizar herramientas tecnológicas para aprovechar mejor el microclima del patio. Por ejemplo, en el Hotel Ilunion Málaga, inaugurado el año 2005, donde utilicé estrategias de patio mediterráneo para su climatización siendo un edificio con mucha tecnología y con una fachada fotovoltaica”.

Con su esposa, Laura Domínguez, fundó en 2002 Hombre de Piedra Arquitectos, que destaca en innovar para una tendencia imparable en la arquitectura: la construcción industrializada. “Es la arquitectura que se adapta a la capacidad actual de producción, a la industria que haga posible construirla mejor y de modo más viable. Desde hace muchos años, no queda apenas mano de obra cualificada. No tiene sentido intentar producir bien una arquitectura con medios que ya no existen. Ese cambio de paradigma ya sucedió en los demás sectores económicos hace muchas décadas, y ha llegado al de la construcción con un retraso enorme. Se ha demorado porque había mucha mano de obra barata, pero ya no la hay y no queda más remedio que abordarlo”.

Juan Manuel Rojas, que es también profesor e investigador en la Escuela de Arquitectura de Sevilla, explica que “concebimos los edificios teniendo en cuenta en qué fábrica se van a construir, y trabajando de modo colaborativo con el fabricante, conociendo cuáles son sus medios de producción. Si se ideara en abstracto saldría mucho peor. Hoy en día se puede hacer así arquitectura más creativa y con mayor calidad constructiva. Eso aún le extraña a quienes piensan que la industrialización consiste en fabricar una caseta de obras”. Cimpra, empresa de Utrera especializada en construcciones modulares, es una de las que han realizado con Hombre de Piedra viviendas y edificaciones muy singulares.

La terminal de cruceros del Puerto de Tarragona es un ejemplo de construcción industrializada, la mayor parte de sus estructuras se fabricaron en Almería y se trasladaron en camiones para montarlas in situ sin necesidad de hacer obras en su emplazamiento. / Simon Garcia

Más calidad y más seguridad laboral

El fundador de Hombre de Piedra exhorta a que “la ciudadanía conozca cómo de esta manera mejora el control de los procesos y la calidad del producto, también cuando hacemos viviendas. Nosotros trabajamos en las fábricas con un margen de más menos dos milímetros de precisión. En cambio, en la construcción tradicional, se trabaja con margen de más menos cinco centímetros. Y es muy importante que se reduce el tiempo de duración de las obras, y se mejora muchísimo la seguridad laboral. No es lo mismo trabajar con la maquinaria dispuesta en las instalaciones de una fábrica, bajo techo, que con las inclemencias del calor, del frío o la lluvia”.

Esos criterios y esos modelos, con diverso grado de intensidad, los están aplicando a viviendas que han diseñado, como las de Villas del Támesis para Metrovacesa en el barrio sevillano de Palmas Altas; o las del conjunto residencial Rodin para Caralca en el barrio de Entrenúcleos (Dos Hermanas); o las viviendas Creative Homes Bulevar para Neinor en el barrio de Cortijo Merino en Málaga, entre otros ejemplos.

Para el campo de golf de Almenara, en Sotogrande, han realizado el edificio de su academia para golfistas. “Tiene unos 200 metros cuadrados y lo ha construido la empresa Haux, de Avilés, con estándares de mucha calidad en los acabados. Desde esa ciudad asturiana se llevó en camiones a Sotogrande y en una semana se montó en su emplazamiento y se remataron todos los detalles”.

Cómo construir más viviendas en España

Analizando la grave carencia de viviendas disponibles en España, tanto de alquiler como de propiedad, sobre todo para la población joven, Juan Manuel Rojas enfatiza que “España va muy retrasada en este cambio de modelo productivo. Sin la construcción industrializada, que también resuelve la realización de edificios de varias plantas, no se podrán hacer todas las viviendas que se necesitan. Aunque estuvieran resueltos factores como disponibilidad del suelo, eficiencia administrativa e inversión económica, la falta de mano de obra es tal que materialmente es imposible hoy producir esas viviendas si no se industrializa completamente el sector. Y tenemos un cuello de botella por la falta de empresas que se dedican industrialmente a esta actividad. Como mínimo, hay que multiplicar por diez su número para atender la urgente demanda de viviendas”.

Diseño del conjunto residencial Creative Homes Bulevar, con 168 viviendas, que ha comenzado a construirse en Málaga hace unos días en el barrio de Cortijo Merino. Ha sido diseñado por Hombre de Piedra Arquitectos, con la colaboración de otro estudio sevillano, Bakpak Architects. La promotora es Neinor Homes y la constructora es Avintia. / El Correo

Ante este cúmulo de retos, Hombre de Piedra es una de las tres empresas que hace dos años fundó Aunark, consultora cuya misión es ayudar a las tradicionales promotoras, constructoras e industrias para que entiendan cómo plantear desde la raíz sus proyectos mediante la arquitectura industrializada. “Las otras dos fundadoras de Aunark son Ámbito Arquitectura, encabezada por Carlos Carbajosa, y Bnamics, liderada por Juan Carlos Venegas. “Nos está yendo muy bien orientando a empresas españolas y de otros países, sobre todo del Reino Unido”.

El cambio de modelo productivo

Por su experiencia, asegura que “es una oportunidad para áreas importantes de nuestra economía basada en la construcción, porque además pueden comenzar a tener ingresos también mediante la exportación”. Advierte que “se están cometiendo errores cuando en un proyecto no se aplican desde el minuto uno los criterios de la arquitectura industrializada. El gran cambio es el de las relaciones contractuales que sustentan todo el proceso. Debe basarse en la alianza y la confianza entre el constructor y el industrial. Cambia la forma de contratar, cambia la negociación de costes y precios. El sistema convencional de resolver con muchas subcontratas no permite la innovación y está basado en la desconfianza entre las partes”.