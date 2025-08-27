Restablecida la circulación de la alta velocidad entre Madrid y Barcelona tras su interrupción por un incendio

Un incendio forestal que se ha iniciado en la población de Yebes (Guadalajara) hacia las 16:00 horas y que se encontraba muy cerca de las vías ha cortado durante unas dos horas la circulación de trenes por la línea de alta velocidad que conecta Barcelona con Madrid. La circulación se ha restablecido pocos minutos después de las 18 horas. Un total de 16 trenes de alta velocidad han quedado afectados, sea por quedar paralizados en las vías o por no poder salir a la hora programada.

Las llamas cerca de las vías han obligado a interrumpir el paso de los trenes en el tramo entre Guadalajara Yebes y Brihuega (Castilla la Mancha). Dos convoyes que se encontraban cerca del lugar han sido retrocedidos hasta Brihuega.

El AVE que ha salido de Barcelona a las 14:00 horas hacia Madrid y que ya debería haber llegado a su destino se encuentra detenido en la población de Ariza, mientras que el que ha salido a las 15:00 horas se encuentra parado en Calatayud.

A medida que avanza la tarde aumenta la afectación. También en Calatayud permanece detenido un ALVIA que circulaba entre Pamplona y Madrid, mientras que el Barcelona-Sevilla programado para esta tarde está parado en Zaragoza.

Asimismo, no han realizado su salida el tren AVE de las 16:27 que debía partir de Madrid en dirección a Figueres ni el AVLO de las 17:27 de Madrid en dirección Barcelona.