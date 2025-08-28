Consumo
Naranjas, peras conferencia y cebollas... Esos son los productos básicos que más se han encarecido en agosto
Otros productos que incrementan su precio son manzanas, macarrones, limones, huevos, aceite de girasol, arroz y lentejas
Naranjas, peras conferencia y cebollas son los tres alimentos que estuvieron afectados por la rebaja del IVA que más han subido de precio en los grandes supermercados en el último mes, según un estudio realizado por Facua-Consumidores en Acción.
En este informe se analiza la evolución de los precios entre principios de julio y mediados de agosto de 2025 en ocho cadenas en una serie de productos básicos entre los que se encuentran frutas, verduras, pastas, huevos, harinas, lentejas, arroz y aceites de oliva y girasol, informa la organización en un comunicado.
Tras las denuncias de Facua, en febrero de 2024 el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 envió un requerimiento a las principales cadenas de supermercados e hipermercados para solicitarles que acreditasen que las subidas que habían aplicado desde enero de 2023 a los precios de numerosos alimentos básicos no han implicado aumentos en sus márgenes de beneficio, una práctica prohibida mientras los productos estuvieron afectados por la rebaja del IVA.
Más de año y medio después, Consumo "no ha anunciado la apertura de ningún expediente sancionador pese a casos tan claros como las subidas de márgenes en el aceite de oliva denunciadas por la asociación", señala, para indicar que desde el 1 de enero de 2025, los alimentos básicos que tenían el IVA al 2% y que pasaron al 4%.
Estos son los aceites de oliva, las leches, el pan, los huevos, el queso, las frutas, las verduras, las legumbres, los tubérculos, los cereales y las harinas. Por su parte, el IVA de las pastas alimenticias y los aceites de semillas subió del 7,5 al 10 %.
Supermercado en los que más han subido los productos
Durante el último mes, la malla de naranjas de cuatro kilos ha experimentado de media un incremento de precio del 8,8%. La mayor subida se ha registrado en Lidl, donde ha pasado de 5,15 euros en julio a 6,99 euros en agosto (un 35,7 % más).
Por su parte, las peras conferencia se han encarecido de media un 4,3% en las últimas semanas. La subida más acusada se ha dado en Alcampo, con un 16,7% de incremento (de 2,99 a 3,49 euros/kilo).
Las cebollas cuestan en agosto una media de 3,0% más que hace un mes. La mayor subida se ha dado en Eroski, donde el encarecimiento ha sido del 30,7% (de 1,69 a 2,21 euros).
La leche entera también ha registrado un aumento de precio del 2,9% de media en estas últimas semanas. En Carrefour, el brik de la marca President es un 16,2% mas caro que hace un mes (de 0,99 euros en julio a 1,15 euros en agosto).
Durante este mismo periodo también ha aumentado el precio de las manzanas golden (un 2,6%), el paquete de macarrones (un 1,9%), el kilo de limones (un 1,7%), la docena de huevos (un 0,9%), el aceite de girasol (un 0,7%), el arroz redondo (0,2%) y las lentejas pardina (0,2). Los únicos productos que mantienen el precio idéntico al mes anterior son las zanahorias y los champiñones laminados.
