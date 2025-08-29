Agustí Roig, director general de Ous Roig: "El huevo es un alimento difícil de mejorar"

Agustí Roig Viñas creció entre huevos y gallinas. Actual director general de Hevo Group, el segundo mayor productor de huevos en España, pertenece a la segunda generación de Ous Roig, una de las empresas avícolas más importantes del sector en España y la de mayor penetración en Catalunya, referente en sistemas de cría alternativos. Con la creación de Heco Group, fruto de la unión de marcas como Dagu, Ous Roig, Granja Agas y Avícola Larrabe, Agustí Roig se puso al frente de un negocio que produce al año cerca de 90 millones de docenas de huevos al año y una facturación que en 2024 se cerró en 154 millones de euros. Su plantilla la forman más de 450 personas.

Descríbame un poco el sector, tengo entendido que está muy atomizado.

Efectivamente, el sector avícola de puesta en España cuenta con un gran número de productores de distintos tamaños. Sin embargo, en los últimos años hemos visto una progresiva concentración empresarial, impulsada por varios factores clave: la falta de relevo generacional, la necesidad de mayor escala para competir comercialmente o la creciente atracción del sector para los inversores. A pesar de esta atomización, el sector se caracteriza por ser dinámico, altamente profesionalizado y comprometido con la calidad y el bienestar animal.

¿Comparte la idea de que el huevo está de moda?

¡Por supuesto! El huevo ha demostrado ser la mejor proteína disponible, y además ha superado los antiguos mitos sobre su impacto en el colesterol. Hoy en día, los consumidores lo han incorporado sin prejuicios a su dieta diaria. Su versatilidad en la cocina, su valor nutricional y su sabor lo han convertido en un ingrediente imprescindible y en tendencia. Desde la alta gastronomía hasta la cocina cotidiana, el huevo es protagonista.

¿Se han subido también al tren de la innovación? ¿Qué nuevos productos están desarrollando?

El huevo es un alimento difícil de mejorar en sí mismo, por lo que la innovación se ha centrado principalmente en el bienestar de las aves y en la alimentación certificada. Estamos trabajando en nuevas gamas de productos que se adapten a las tendencias del consumidor, como producciones ecológicas certificadas y formatos adaptados a las necesidades actuales. El futuro de la innovación en el sector pasa por desarrollar productos que ofrezcan mayor valor añadido y sostenibilidad, sin perder de vista la esencia del huevo, que es natural, nutritivo y esencial en nuestra alimentación.

¿En cuánto está la producción anual de Ous Roig?

Producimos anualmente alrededor de 25 millones de docenas de huevos. Contamos con granjas en todos los sistemas de cría, aunque nuestra producción mayoritaria proviene de gallinas en sistemas sin jaula y con acceso a patios al aire libre. También contamos con un importante núcleo de producción de huevos ecológicos. A nivel de grupo, alcanzamos una producción de 90 millones de docenas de huevos al año, con centros productivos estratégicamente ubicados en diferentes regiones de España para asegurar un servicio eficiente a nuestros clientes en todo el territorio.

¿Y dónde las tienen esas granjas?

Están ubicadas en el sur de Tarragona, en la zona de las Terres de l'Ebre, muy cerca de nuestra planta de clasificación y envasado en Tortosa, lo que nos permite garantizar la máxima frescura en los puntos de venta.

¿Les ha afectado mucho la legislación de bienestar animal? ¿En qué medida?

La Unión Europea ha sido pionera en la defensa del bienestar animal, lo que ha supuesto un importante esfuerzo inversor para adaptar las instalaciones a las nuevas normativas. En nuestro caso, fuimos pioneros en la transición hacia sistemas sin jaulas. Ya en 2012, nuestra marca fue la primera en garantizar que todos sus huevos procedían de sistemas abiertos, sin jaulas y con acceso al aire libre, lo que se traduce en nuestra marca 'gallinas felices'. Además, todas nuestras granjas están auditadas bajo los estándares Animal Welfair, lo que refuerza nuestro compromiso con el bienestar animal.

¿La gripe aviar es hoy mismo una amenaza para el sector en España? ¿Cómo se están protegiendo?

Sí, la gripe aviar es una amenaza global y España no es una excepción. La clave para mantener el sector protegido es la bioseguridad. Nuestro equipo aplica estrictos protocolos en todas las granjas para minimizar riesgos: control de accesos, desinfección de instalaciones, restricciones de visitas y medidas sanitarias rigurosas. Gracias a este enfoque preventivo, España se ha mantenido libre de focos, lo que demuestra la eficacia de estas medidas.

¿Es un sector exportador?

España es un país excedentario en producción de huevos, lo que nos permite exportar el excedente, principalmente dentro de la Unión Europea, con destinos como Francia, Portugal e Italia. En menor medida, también se realizan exportaciones puntuales a mercados fuera de la UE, como Israel, Mauritania o algunos países asiáticos.

