El edén sevillano de la Vuelta al cole: Plasticosur encara 2025 con el objetivo de alcanzar los 25 millones

Hace casi 70 años, Antonio Romero fundó Plasticosur en un pequeño local en el entorno de la Plaza de la Encarnación de Sevilla. En apenas 50 metros cuadrados, comenzó la andadura de una empresa cuyo objetivo era entonces comenzar a comercializar artículos de hogar de material plástico, un negocio que aún no había llegado a la capital hispalense. Poco a poco fue pasando por distintas ubicaciones, entre ellas el Polígono Store, hasta llegar a la actual: un establecimiento de 13.000 metros cuadrados en la carretera que une Camas con Santiponce abierto en 2017 que tiene capacidad para más de 450 vehículos y que cuenta con más de 75.000 referencias activas.

Este gran salto solo se entiende gracias a "la adaptación a la demanda y a la exigencia del mercado" que ha venido de la mano de la diversificación, destaca Antonio Colsa (Cádiz, 1961), director general de esta empresa familiar que ya va por la tercera generación. No es solo este el único punto de venta de la compañía, que cuenta con alrededor de 170 personas en plantilla, 35 de ellas en Huelva, donde cuenta con otro establecimiento de 2.500 metros cuadrados, que abrió sus puertas a finales de los años 80.

De disfraces a productos de camping

En este trayecto desde 1957 hasta nuestros días, Plasticosur ha diversificado el negocio, de manera que la empresa trabaja con productos de bricolaje, camping, disfraces, decoración, hogar, hostelería, juguetes, limpieza, mascotas o de un solo uso. Esto le hace tener varios picos de actividad al año, aunque el más elevado es el relacionado con la campaña de Vuelta al cole -ya que cuenta con más de 7.000 referencias en papelería y esto supone casi un 35% de las ventas totales del establecimiento-, a las que se suman a lo largo del año Halloween, Navidad, los juguetes en Reyes, los carnavales o la época estival.

En estos años el perfil del cliente de la compañía ha variado. "Nosotros nacimos como una empresa mayorista (nuestro mercado potencial es la venta al por mayor, como tiendas de juguetes, de bazar, de disfraces o papelerías) y, en la medida que hemos ido evolucionando y creciendo, a la vez que el mercado iba cambiando con la irrupción de algunos competidores, abrimos el abanico también a autónomos y cerramos convenios con empresas y con organismos profesionales, ya que la entrada a nuestro establecimiento no es libre", señala Colsa. Sus principales compradores se encuentran en las dos provincias en las que cuenta con establecimientos -Sevilla y Huelva- y Cádiz.

Hoy en día la venta mayorista significa en torno al 35% y la venta de convenios está en torno al 65% del negocio. "En tanto en cuanto que esa pequeña tienda ha ido cerrando, nosotros hemos tenido que ir abriendo nuevas áreas de negocio", añade.

Nuevas líneas de negocio

El pasado febrero, Plasticosur apostó por una nueva línea de negocio: la venta de productos frescos. La empresa no introdujo productos de alimentación y bebidas hasta 2022. "Al final lo que intentamos es dar respuesta a lo que los clientes nos pedían, que era poder hacer la compra completa, y hemos incluido fundamentalmente alimentos de frutería, charcutería y carnicería", recalca Colsa.

Esta apuesta ha obtenido "una respuesta bastante satisfactoria por parte de los clientes", resume. Gran parte de los productos de alimentación y del perecedero lo adquieren directamente a proveedores andaluces. "De hecho, Plasticosur hace una campaña con el Clúster Agroalimentario de Andalucía Landaluz hasta el 17 de septiembre para dar más visibilidad a estos productores. Mientras tanto, los productos plásticos o de bazar proceden de otros mercados, fundamentalmente asiáticos y de Turquía. En la actualidad, China significa en torno al 10% o el 15% de su facturación.

En números

En cuanto a los números, la empresa sigue una senda de crecimiento. En el último trienio la facturación ha aumentado entre el 7,5% y el 10% y 2024 cerró en 23,5 millones de euros, mientras que el objetivo para este año es alcanzar los 25 millones.

Ello a pesar de que el comienzo de 2025 ha sido "flojo" debido a las circunstancias meteorológicas. "Nuestro negocio está muy vinculado al buen tiempo y las lluvias no nos han ayudado", destaca el director general de la compañía. Esto contrasta con un segundo cuatrimestre "espectacular, ya que en el momento que ha comenzado a hacer calor, los clientes han comenzado a comprar de manera muy fuerte, sobre todo los de las costas de Cádiz y Huelva y en productos relacionados con el camping", añade. Estos buenos datos llevan a que en el conjunto del año el crecimiento esté siendo del 25%, calcula.

En cualquier caso, destaca como producto estrella de los últimos meses el ventilador de techo. "Llevamos vendidos cinco contenedores. El año pasado comenzamos a trabajarlo de manera puntual y este 2025 ya decidimos hacer importación directa y hemos obtenido una respuesta tremenda", destaca.

Próximos proyectos

Entre sus objetivos más inmediatos se encuentra duplicar sus instalaciones en Huelva. "Se nos han quedado pequeñas", reconoce Colsa. En estos momentos, la empresa se encuentra en fase de intentar cerrar un terreno para construir un nuevo establecimiento que espera pueda estar operativo en dos años y medio.

Por otro lado, la compañía se encuentra inmersa en un proceso de digitalización que le permitirá agilizar todos los procesos administrativos, así como aumentar la productividad y modernizar su web y su plataforma de venta on line. "El comercio electrónico supone solo el 2% de la facturación, pero estamos realizando esfuerzos importantes para que gane peso", concluye.