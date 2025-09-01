Tiendas
Nuevo horario de Mercadona: todas las tiendas cambian su apertura con la 'vuelta al cole'
La cadena de supermercados valenciana dice adiós a su horario de verano
A. R. C.
El 1 de septiembre es sinónimo de vuelta a la rutina. Aunque algunos continúan o comienzan sus vacaciones, la gran mayoría ha dejado atrás el descanso y vuelve al día a día. Septiembre es el mes de la vuelta al cole, de recuperar hábitos y de la vuelta a la rutina.
Este cambio de etapa se refleja también en el ritmo de ls ciudades, en los centros laborales y también en los comercios. El verano ha quedado atrás y son muchos los que recuperan su horario otoñal. Ese es el caso de la cadena de supermercados Mercadona, que desde este 1 de septiembre estrena nuevo horario de apertura.
Durante los meses de verano, desde junio a agosto, la cadena valenciana ha implementado en alrededor de 300 supermercados de zonas costeras, como Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares, Canarias, Galicia y Murcia, una ampliación de la hora de cierre, concretamente, hasta las 22:00 horas de lunes a sábado.
Además, algunas de las 1.602 tiendas que tiene repartidas por toda España abrieron los domingos en horario de 09:00 a 15:00 horas.
Esta franja horaria estival ha terminado este lunes, 1 de septiembre, volviendo al horario habitual de 09:00 a 21:00 horas, de lunes a sábado. De igual manera, la política de la empresa sigue siendo de no abrir ni domingos ni festivos, salvo algunas excepciones.
