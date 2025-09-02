Nazaríes Intelligenia: cuando el talento de una joven empresa se queda en Andalucía

“Cuando me fui a Suiza me decían en la Universidad de Granada: 'Con lo que cuesta a las arcas públicas daros buena formación, para que después os vayáis fuera de España'. Años después he podido demostrarles que estoy devolviendo con creces lo que le costó a la sociedad darme oportunidades de formación”. Lo comenta con orgullo Eduardo Haro Amate, al frente de la empresa tecnológica Nazaríes Intelligenia, especializada en la creación de software para compañías de todo tipo de sectores productivos.

La plantilla cuenta con 160 personas, de las que 90 trabajan desde Granada, 55 en el resto de España y 15 fuera de España. Tienen sede en Buenos Aires (Argentina) y en Miami (EEUU), lo que les permite abarcar más franjas horarias para dar servicio a muchos clientes. Los mercados para los que más trabajan son Suiza, Francia, Bélgica y Estados Unidos. “En 2025 tenemos previsto alcanzar 8,5 millones de euros en ingresos, superando la cifra de 7,4 millones del ejercicio 2024. Y el 55% de la facturación procede del extranjero”.

El capital de Nazaríes Intelligenia es de 12 socios, todos trabajan en ella. El lema de la empresa es: “No hagamos nada más complejo de lo que realmente se necesita”. Apostilla Eduardo Haro que “lo aplicamos a todo. Tanto en trabajos para clientes como en funcionamiento interno. Hacerlo simple y hacerlo muy bien. Es un principio que nos reporta magníficos resultados. Entre nuestros valores destacan la constancia, y tener los pies en la tierra. Nunca hemos sigo empresa de pelotazos. Los clientes se dan cuenta y lo valoran”.

Fusión entre Nazaríes e Intelligenia

El origen de Nazaríes se remonta a los años 2010 y 2011, recuerda Eduardo Haro que “la idea surgió en reuniones de amigos que habíamos estudiado en la Universidad de Granada, y cada uno estaba trabajando en destinos diversos, estaba latente la motivación de intentar montar algo en nuestra tierra. Dimos el paso Francis Yáñez, mi hermano Álvaro y yo. Francis salió de la empresa en 2019. Hace tres años nos fusionamos con Intelligenia, empresa que también nace creada por antiguos alumnos de la Universidad de Granada. Desde entonces somos Nazaríes Intelligenia, la unión nos ha permitido dar un salto importante. Juntarnos fue una gran decisión”.

Entre sus clientes están Movistar, Santillana, Viajes El Corte Inglés, Teatro Real de Madrid, Secutix, TestGorilla y Fintecture. “Nos hemos especializado en crear producto software y ser muy resolutivos para materializar en el ámbito digital las necesidades que tiene una empresa. Somos tan versátiles que nuestro primer gran proyecto fue para conservación de carreteras, y es un sistema que se sigue usando. Nuestro modelo de negocio se basa tanto en la creación de producto como en el mantenimiento de servicios y sistemas, los hayamos diseñado nosotros o los creara otra”.

Uno de los proyectos de innovación más recientes que han realizado es el de detección temprana con inteligencia artificial de las caídas de redes de telefonía móvil 5G. “Lo hemos hecho con una empresa de Corea del Sur, Mobigen, y con el centro tecnológico coreano ETRI, con apoyo del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) español. Nos ha servido para aplicar esa algoritmia de inteligencia artificial con el fin de detectar problemas en otras infraestructuras, como abastecimiento de agua, o red eléctrica. Y así hemos conseguido contratos con empresas que solo eligen a quienes ya han realizado en la práctica algo similar”.

La plantilla de Nazaríes Intelligenia realiza cada trimestre un encuentro, denominado Stamm, en el que se comparte el estado actual y futuro de la empresa. Dos de los cuatro son presenciales y terminan con una celebración conjunta. En la imagen, en la Stamm de este verano, Eduardo Haro, CEO de Nazaríes Intelligenia, entregando diplomas de reconocimiento por antigüedad a varios compañeros. / El Correo

Son conscientes de que es posible conseguir muchos clientes y prosperar en una competencia intensa “porque las grandes multinacionales de la tecnología digital no llegan a todo, y se centran sobre todo en competir para conseguir los grandes contratos. Por debajo, hay otro mundo, con empresas de tamaño medio. Es clave ser más flexibles que las grandes empresas. Y alcanzar en algunas facetas un nivel de conocimiento técnico y especialización que llega a ser superior al de las grandes. Por ejemplo, somos muy buenos en tecnologías como Phyton y Ruby on Rails, tenemos expertos que son referentes en España. Así conseguimos contratos con clientes que necesitan alta calidad”.

Ayudar a implantar la inteligencia artificial

Una de las líneas que están potenciando en 2025 es “ayudar a pymes y a medianas empresas para montar su plan de inteligencia artificial. Y que parte de la ejecución de ese plan lo pueden hacer con nosotros o con un tercero. Lo primero que hemos de hacer las tecnológicas es educar sobre cómo debe usarse la IA, porque hay mucha confusión”.

Entre las singularidades de Nazaríes Intelligenia respecto a empresas de su tamaño es su decisión de involucrarse en el capital de pymes tecnológicas y de diversas especializaciones. “Forma parte de nuestro plan estratégico. Entramos o con un tercio o con la mitad del capital. Las tres empresas participadas son: IAGT Software, de Sevilla, con mucha actividad en aplicaciones móviles, comercio electrónico y transformación digital de negocios; Aigro Tech Solutions, de Granada, para facilitar herramientas de inteligencia artificial a técnicos agrícolas; y Ingeniería y Control Remoto (ICR), también de Granada, dedicada a tecnologías para la gestión del agua”.

Eduardo Haro nació hace 40 años en Vélez de Benaudalla (Granada). “Mis abuelos maternos eran empresarios, tenían una carpintería. Mis abuelos paternos una tienda de muebles. Mis padres montaron una tienda de envases. Con esos antecedentes, antes o después yo daría el paso a montar una empresa. “Desde muy joven mi pasión eran los ordenadores y la informática. El primer ordenador que me regalaron fue un PC386, y lo desmontaba en mi cama y me encantaba trastear con él”.

Realizó la carrera de Ingeniería Informática en la Universidad de Granada y el último curso, 2007-2008, lo hizo en la Escuela Politécnica de Lausana (Suiza), “es una de las mejores decisiones que he tomado. Una de las mejores universidades del mundo. A través de ella empecé a trabajar con una empresa suiza, Elca, para los sistemas de venta por internet de las entradas de la Ópera Nacional de París-La Bastilla”.

Una de las sesiones del Campus "Seré Ingeniera", en la Universidad de Granada, programa apoyado por Nazaríes Intelligenia. El objetivo es fomentar que las adolescentes tengan vocación por las carreras de ingenierías y por materias como informática, matemáticas, telecomunicaciones, física. Acercándolas a las tecnologías y mostrándoles referentes reales de otras jóvenes dentro del sector. / El Correo

“Seguí con ellos trabajando desde su sede en Madrid, para estar más cerca de Granada. La relación con Elca ha evolucionado y ahora es uno de nuestros principales clientes. Es una consultora tecnológica que tiene más de 2.500 trabajadores y en 2018 les ayudé a montar una sede en Granada, en la que tienen ahora más de 100 ingenieros. Es una gran satisfacción haber contribuido a la implantación de empresas tractoras en Andalucía”.

Talento andaluz en tecnología

Por su amplia experiencia, que también incluye su involucración como vicepresidente del cluster Ontech y como vicepresidente del Círculo Tecnológico de Granada, afirma que “debemos decir con rotundidad que Andalucía es cada vez más un notable polo de talento. Hace 20 años, había muy pocas empresas tecnológicas y era usual que se consigueran trabajos por tener salarios más bajos. Eso ya no es así, optan por Andalucía para aprovechar el talento y la cualificación técnica que no es frecuente en muchos destinos. Si optaran por el criterio de la hora de trabajo más barata, lo harían en la Europa del Este o en Asia”.

El CEO de Nazaríes Intelligenia exhorta a las empresas andaluzas “a quitarse los complejos y salir fuera con una mentalidad competitiva. No solo trabajamos tanto o más que un suizo o un francés, y tan bien o mejor que ellos. Con toda naturalidad podemos decir que en ciudades andaluzas como Granada el nivel de preparación y talento en inteligencia artificial es superior al de la media europea, y eminencias como Paco Herrera y Enrique Herrera-Viedma han creado desde la Universidad de Granada una cantera extraordinaria”.

Nazaríes Intelligenia es la primera empresa tecnológica andaluza que ha conseguido el marchamo B Corp, que se concede internacionalmente a las que tienen altos estándares de responsabilidad social y sostenibilidad ambiental. / El Correo

Vocación de compromiso social

Nazaríes Intelligencia es la primera tecnológica andaluza que ha logrado la certificación internacional de empresa Bcorp, es un marchamo que se otorga a empresas con altos estándares de compromiso con el bienestar ambiental y la responsabilidad social. Eduardo Haro asegura que “refleja algo que hemos hecho siempre: querer tener impacto positivo en nuestro entorno. Desde procurar tener proveedores cercanos, fomentar donaciones de sangre, colaborar en labores de reforestación, ayudar en la difusión de pequeñas asociaciones, etc.”.

Desde esa vocación, Nazaríes Intelligenia promueve o colabora en iniciativas de fomento del talento. “Un proyecto propio es 'Inspirando a nuestra infancia'. Visitamos colegios, hacemos muchas charlas para acercar la tecnología a niños y niñas de diversas edades, explicarles cómo se programa, animarles a dedicarse a las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas”.

Añade Eduardo Haro que “somos uno de los principales patrocinadores del programa 'Ser Ingeniera', con la Universidad de Granada. Destinado a chicas de entre 12 y 14 años. Hacemos talleres para que descubran el potencial de carreras como ingeniería informática, telecomunicaciones, matemáticas, física, y explicarles las oportunidades que se les abren. También apoyamos 'AiBot Experience', lo hacemos con la Fundación del Parque Tecnológico de la Salud y con la Fundación AI Research. Para niños y niñas de 8 a 12 años, les explicamos proyectos de robótica y de inteligencia artificial, y que comiencen a experimentar con juegos adaptados a su edad, para inspirar su creatividad hacia esas actividades, que pueden ser su horizonte profesional”.