Sevilla registra el dato de desempleo más bajo en un mes de agosto desde la crisis financiera de 2008

Los datos de desempleo de agosto suelen ser históricamente negativos, si bien el comportamiento en Sevilla ha resultado ser positivo el pasado mes en relación al mismo periodo del año anterior, al caer la tasa de paro más del 6% y situarse en la cifra de 146.339 personas, lo que supone que hay casi 10.000 menos, según el informe lanzado este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Estos números suponen que la provincia sevillana se apunta el mejor dato para un mes de agosto desde 2008, justo un mes antes de la quiebra de Lehman Brothers que trajo consigo la crisis hipotecaria y financiera que acabó golpeando durante años al mercado laboral español.

La principal bajada del paro vino de la mano del sector servicios, donde se apuntaron 6.124 personas menos a las listas del SEPE. También registraron tasas negativas el resto de sectores, esto es, la agricultura (1.113 parados menos); la construcción (-1.293); y la industria (-735). En el caso de las personas sin empleo anterior, también bajaron en 730.

Apenas bajada entre los jóvenes

Poco avance positivo experimentó el desempleo entre los menores de 25 años, cuyo dato bajó en tan solo 18 personas (0,14%) en un año. El desempleo bajó más entre los que se encuentran en el tramo de los 25 a los 44 años, con casi un 8% de caída en relación a agosto de 2024, mientras que la tasa de paro descendió de manera más acusada entre las mujeres, con un -7,3% (frente al 6,3% de los hombres).

En cualquier caso, la tasa intermensual sí vio incrementar las listas del paro en la provincia de Sevilla, debido fundamentalmente a que la actividad se ve más mermada en general. De cualquier modo, la subida fue del 0,8%.

Fragilidad del empleo del sector servicios

En este contexto, CCOO ha lamentado que agosto "haya dejado en Sevilla el doble de personas en paro que hace un año" y señala la fragilidad de un empleo "a merced del sector servicios". Y es que la provincia ha registrado un aumento del desempleo de 1.147 sevillanos y sevillanas frente a los 594 que se contabilizaron en el mismo mes del año anterior.

El secretario de Empleo de CCOO de Sevilla, Jorge Carlos Lebrón, ha asegurado que “los datos de agosto confirman lo que ya sabíamos, que es un mes malo para el empleo por el parón de la actividad”. Para Lebrón, la preocupación va más allá de este mes concreto, pues la provincia ha destruido entre junio y agosto más de 20.000 cotizantes, que son 5.000 más que el año pasado. El paro, además, apenas baja: solo en 382 personas menos frente a las 2.500 del verano anterior.

El secretario de Empleo de CCOO de Sevilla ha apuntado que “ha llegado septiembre y muchas personas aprendemos poco a poco a volver al trabajo. La palabra rutina alude aquí a los horarios que vuelven, a las obligaciones de siempre. Pero hay quienes no pueden volver a ninguna rutina porque siguen atrapados en el paro o en la precariedad”.