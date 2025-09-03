Luz verde al proyecto de ley para atraer inversiones a Andalucía: se beneficiarán más de 630 polígonos de Sevilla

La ley para atraer inversiones a los polígonos andaluces da un paso más. El Consejo de Gobierno ha aprobado a instancias de la Consejería de Industria, Energía y Minas el Proyecto de Ley de Espacios Productivos para el fomento de la industria en Andalucía (LEPA), una norma que tiene el propósito de contribuir a mejorar estos espacios tanto en infraestructuras como en servicios y de facilitar la implantación de industria para crear actividad y empleo, según ha explicado el consejero del ramo, Jorge Paradela, este martes.

"La norma pretende acabar con la visión extendida de que los polígonos, en una gran mayoría, no se adecuan a las necesidades actuales del sector industrial, y que adolecen de instrumentos regulatorios, de planificación o de gestión para abordar su modernización y mantenimiento", ha señalado la Consejería en una nota de prensa, que abunda en que "todos estos planteamientos se abordan mediante un enfoque integral en la futura ley, que ahora inicia su tramitación parlamentaria, situando por primera vez a los espacios productivos en el mayor rango normativo".

En Andalucía se contabilizan 2.379 espacios productivos repartidos en más de 540 municipios andaluces que albergan a 46.500 empresas y 10.000 autónomos, el 16% del tejido empresarial andaluz y el 22% de los trabajadores, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Se estima que suponen un 40% de los polígonos a nivel nacional. En Sevilla suman un total de 639, provincia que lidera el ránking andaluz.

"Llenar los polígonos de industria"

"La futura ley no se limita a la mejora de los polígonos, sino que busca llenarlos de industria", ha subrayado la Consejería. Por ello, una de las medidas clave es la creación del ‘espacio industrial protegido’, "una figura que busca preservar los espacios de alto valor industrial y de elevado impacto económico y social para el territorio donde se ubican, y que se beneficiarán de una tramitación administrativa preferente para la implantación de actividades industriales". Esta consideración conllevará ventajas como la agilidad en la tramitación de permisos, la preferencia para la asignación a la Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta de Andalucía (UAP) o el acceso a incentivos específicos.

El texto incluye, además, nuevas figuras para reforzar la atracción de inversiones como los ‘Proyectos Tractores de la Industria’ (aquellos que generan un relevante efecto arrastre para la economía local) e instrumentos para promover la planificación y el impulso de la mejora de los espacios como los planes directores; las Oficinas locales de Espacios Productivos o el Gabinete Técnico de Espacios Productivos de Andalucía; los planes específicos de actuación o el régimen de incentivos. Igualmente, para mejorar el conocimiento de la oferta de espacios productivos se reforzará la información que ya proporciona el IECA a través de un catálogo.

Además, contempla herramientas para abordar uno de los problemas que limitan el crecimiento de los polígonos y que está relacionado con la disponibilidad de energía eléctrica. En esta línea, se recoge la elaboración de un inventario de la capacidad de potencia en estos espacios, una tramitación simplificada para instalaciones energéticas, la reserva de terrenos para usos industriales y energéticos, planes de fomento de la electrificación de la demanda industrial y autoconsumo, el desarrollo de redes cerradas, o ayudas para la mejora y desarrollo de las infraestructuras energéticas, entre otras actuaciones.

Colaboración público-privada

Asimismo, la futura Ley propugna un modelo de gobernanza basado en la colaboración público-privada y en la cooperación entre la Administración autonómica y local para abordar la planificación, gestión y mejora de las infraestructuras y servicios, así como entre empresas para mejorar la coordinación, formación y colaboración en ámbitos como la economía circular o las infraestructuras eléctricas comunes. Para ello, la Ley recoge la figura de las "Entidades de Gestión y Modernización de los Espacios Productivos".

Otra medida relevante que introduce el texto es una clasificación de los espacios productivos en tres niveles en función de las infraestructuras y servicios con los que cuenten: básico, avanzado y avanzado excelente. Además, se añaden las etiquetas de polígono “fabril” en función de su especialización industrial, y de “inteligente, sostenible o Eco-green" según su grado de adecuación a la transición ecológica y digital. "Esta medida pretende que todos los polígonos conozcan cuál es su situación de partida respecto a los demás y les ayude a destacar sus potencialidades y a priorizar las actuaciones a mejorar", ha añadido la Junta.

Carácter transversal

Aunque impulsada por la cartera de Paradela, la futura Ley cuenta con un carácter transversal, ya que implica a las consejerías de Presidencia, Economía, Fomento, Sostenibilidad, Administración Local, Innovación, Empleo y Cultura. Su objetivo principal es establecer un marco legal que permita a los espacios productivos andaluces convertirse en generadores de oportunidades de desarrollo económico y social, atrayendo inversión industrial y ofreciendo para ello un entorno favorable en el que se reducen trabas, simplifican trámites y se garantizan procesos ágiles para la implantación de nuevos proyectos industriales.

En este marco, y sin esperar a la aprobación de la Ley, la Consejería de Industria, Energía y Minas tiene previsto lanzar una línea de ayudas de 50 millones de euros, específica para la mejora de los polígonos, que se incluye dentro del nuevo programa de incentivos integrados que aúna dos vertientes fundamentales: la competitividad industrial y la eficiencia energética. La convocatoria está prevista que se lance en el último trimestre de este año.