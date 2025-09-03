Ryanair desafía al Gobierno y dejará de volar a Santiago, Vigo y Tenerife Norte

Ryanair aplica el tijeretazo tras su desencuentro con Aena. La aerolínea irlandesa recorta en casi un millón de plazas su programación de este inverno, con una reducción del 41% de su capacidad en los aeropuertos regionales (600.000 plazas) y un 10% en las Islas Canarias (400.000 plazas), después de que el gestor aeroportuario anunciase el aumento de las tasas aeroportuarias.

En concreto, la aerolínea cerrará su base de Santiago de Compostela, eliminará todos los vuelos a Vigo y Tenerife Norte y reducirá su capacidad en Asturias (-16%), Santander (-38%), Zaragoza (-45%) y Vitoria (-2%). En el caso de las Islas Canarias, cancelará 36 conexiones directas entre los aeropuertos regionales y Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Además, mantendrá cerradas las bases de Valladolid y Jérez, que clausuró este verano.

La mayoría de los recortes se aplicarán a partir del inicio de la campaña de invierno, salvo en el caso de Vigo, que se aplicarán a partir del 1 de enero de 2026. Esto no implica que la compañía reduzca sus vuelos en el conjunto de España, pues la aerolínea reconoce que aumentará el número de asientos en aeropuertos grandes, como Málaga o Alicante. Si se suman los recortes de este verano --800.000 asientos menos tras el cierre de los aeropuertos de Jerez (Cádiz) y el Valladolid (Castilla y León) y la reducción de tráfico en Vigo, Santiago, Zaragoza, Asturias y Santander-- la reducción de capacidad ascenderá a unos 2 millones de asientos en 2025.

"Los aeropuertos regionales están vacíos al 70%. No son nada competitivos y si Ryanair se va no hay nadie que quiera volar ahí. Hay otras opciones para nosotros en Europa, hay países donde los precios bajan, como Marruecos, Italia, Hungría o Suecia", ha afirmado el consejero delegado de Aena, Eddie Wilson. La aerolínea considera que las tarifas de estos aeródromos deben ser más reducidas para que sean más competitivos: “El problema en los aeropuertos regionales es que no transportan la misma cantidad de pasajeros que los grandes y el margen se estrecha”.

La compañía califica a Aena de "monopolio" y señala directamente al Gobierno español, a quien acusa de no hacer nada como accionista mayoritario de Aena (el Estado tiene el 51% del capital del gestor aeroportuario). "El Gobierno de España debería preguntarse cuál es la política regional para estos aeropuertos vacíos", ha insistido Wilson, tras augurar que muchos de ellos cerrarán en los próximos años. "Aena concentra el 85% de su tráfico en 10 aeropuertos de 46, no quieren invertir en el resto. Estoy convencido de que en 5 o 10 años estos aeropuertos cerrarán", ha afirmado.

El gestor aeroportuario anunció a finales de julio que incrementará las tasas aeroportuarias un 6,5% para 2026, hasta los 11,03 euros por pasajero, lo que representa un incremento de 68 céntimos. Con una estimación de tráfico para 2025 de 320 millones de pasajeros, el ajuste generaría unos ingresos adicionales de aproximadamente 218 millones de euros en la actividad regulada de Aena, que facturó 3.190 millones en 2024 de un total de 5.827 millones