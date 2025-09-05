La CNMV autoriza la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell

El consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado la OPA de BBVA sobre Sabadell, según ha informado en un comunicado. El supervisor entiende ajustados los términos de la oferta a las normas vigentes y considera suficiente el contenido del folleto explicativo presentado por BBVA. La CNMV recuerda que la contraprestación de la OPA es de tipo "mixto" y consiste en una acción de nueva emisión de BBVA y 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones de Banco de Sabadell. La aprobación de la folleto de la operación es inminente. El regulador ha señalado que durará 30 días naturales, según ha informado el supervisor en un comunicado y se recoge en el folleto de la oferta.

El organismo entiende que la oferta se ajusta a los términos técnicos vigentes y considera "suficiente" el contenido del folleto explicativo presentado por BBVA tras las últimas modificaciones registradas con fecha 3 de septiembre de 2025. Sobre el plazo de aceptación, la CNMV señala que será de 30 días naturales a partir del día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta. Además, la OPA deberá finalizar también en un día hábil bursátil.

Siguiendo el Real Decreto que regula las OPAs, BBVA debe dar difusión pública y general de la oferta en un plazo máximo de cinco días. En concreto debe publicar anuncios en el boletín de cotización de las bolsas de valores en las que cotice Sabadell (Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia) y, como mínimo, en un periódico de difusión nacional.

La CNMV recuerda que la oferta, presentada por BBVA ante el propio supervisor el 24 de mayo de 2024 y que ya ha recibido todas las autorizaciones necesarias para que se pueda lanzar, se dirige al 100% del capital social de Banco Sabadell.

La contraprestación ofrecida es de tipo mixto y consiste en una acción de nueva emisión de BBVA más 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones de Banco Sabadell. La oferta es voluntaria y la contraprestación no está sujeta a las reglas sobre el precio equitativo establecidas en la normativa de OPAs. En consecuencia, señala la CNMV, BBVA no ha tomado en consideración los criterios y métodos de valoración de las normas sobre el precio equitativo para las ofertas obligatorias.

Aceptación por un mínimo de acciones

Asimismo, la oferta está condicionada a la aceptación por un mínimo de acciones que representen más de la mitad de los derechos de voto de Banco Sabadell, descontando las acciones de autocartera.

BBVA ha señalado en el folleto que la oferta no es de exclusión y ha detallado que podrá realizar una venta forzosa (conocida como 'squeeze out' y que se produce cuando acude a la oferta al menos un 90% del capital social de la sociedad afectada) con la misma contraprestación de la OPA, ajustada, en su caso, conforme a lo previsto en el folleto.

En garantía de pago, BBVA ha presentado dos depósitos por el pago de la parte en efectivo por importe de 701,4 millones de euros y un depósito adicional por un total de 2.300 millones de euros para la adquisición de "picos". Por último, la CNMV recuerda que la emisión de las acciones de BBVA para atender la contraprestación ofrecida a los accionistas ya fue aprobada en la junta general extraordinaria de accionistas celebrada en 5 de julio de 2024.