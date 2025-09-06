La crisis de Ryanair abre hueco en los aeropuertos andaluces a compañías como Vueling y Binter

El anuncio realizado por Ryanair esta semana de reducir en un 41% de su capacidad en los aeropuertos regionales (600.000 plazas) y un 10% en las Islas Canarias (400.000 plazas), tras su desencuentro con Aena abre oportunidades a otras aerolíneas para expandir su presencia en Andalucía. Muchas compañías están reforzando su operativa en los últimos años, entre ellas, Vueling y Binter, que han reforzado sus vuelos desde y hacia la comunidad en los últimos años y que podrían cubrir algunos de los huecos dejados por Ryanair.

De hecho, el pasado mes de febrero, Vueling anunciaba en una rueda de prensa en Sevilla que para este año -antes de saber el recorte que llevaría a cabo Ryanair- apostaba por nuevas conexiones con Canarias y Galicia, precisamente dos de las comunidades más castigadas por la compañía que dirige Michael O'Leary. Así, incrementaba en nueve frecuencias semanales la ruta a Tenerife Norte, seis a Las Palmas, tres a Fuerteventura y dos a Lanzarote, mientras que añadía tres frecuencias semanales a la ruta con destino Santiago de Compostela.

Conexiones con Canarias

Otra de las aerolíneas que está apostando fuertemente por Andalucía en el último lustro es la canaria Binter, quien cuenta con vuelos directos desde las islas a aeropuertos regionales de la comunidad. El primero en el que desembarcó, hace cinco años, fue precisamente en el de Jerez de la Frontera, donde Ryanair sigue adelante con el cierre anunciado el pasado enero, cuando decidió eliminar 12 rutas y 800.000 asientos de cara a su programa de verano de 2025, un recorte que también implicó el cese de operaciones en Valladolid (Castilla y León), y la reducción en la temporada estival del tráfico en Vigo, Santiago, Zaragoza, Asturias y Santander. Para su temporada de invierno, también renuncia a operar en el aeródromo gaditano.

Además, esta compañía cuenta con conexiones a Córdoba, Granada y Almería. "Es uno de los principales destinos de la compañía por destinos operados", aclaran fuentes de Binter, que no han querido abundar en si abrirán nuevas conexiones en los próximos meses con Andalucía.

Ambas aerolíneas, preguntadas por este periódico, han coincidido en destacar que siempre están "alerta" de las nuevas oportunidades que se puedan abrir en el mercado. "Siempre estamos analizando nuestra red y nuestro programa de vuelos para ofrecer la mejor conectividad a los pasajeros, observando la oferta y demanda y las necesidades del mercado", destacan fuentes de Vueling, que subrayan que su objetivo es "reforzar la conectividad nacional y con los principales corredores europeos".

En el caso de la aerolínea canaria, indican que "Binter siempre analiza el mercado para ver posibles oportunidades para la compañía". Esta empresa ha centrado su interés en los aeropuertos regionales de la Península que no tenían conexión directa con Canarias, en lugar de centrarse en los grandes hubs.

Impacto del recorte en Andalucía

Hay que recordar que Andalucía también sufrirá el impacto del plan de recortes de Ryanair para toda España tras su desencuentro con Aena, ya que verá reducidas las plazas con dos de las regiones más afectadas en este proceso: Canarias y Galicia. De hecho, la primera de ellas experimentará, de cara a la campaña de invierno, una reducción de plazas en los aviones de la compañía irlandesa del 10%, un ajuste que afectará fundamentalmente a Tenerife Norte, que dejará de operar sus vuelos en los próximos meses. En total, serán 36 las conexiones con la España peninsular eliminadas desde estas islas. A todo ello se suma el ya previsto cierre en el Aeropuerto de Jerez de cara a la campaña de invierno tras el cese de operaciones de este verano.

En este caso, el aeropuerto afectado será el de Sevilla que, según la web de la compañía, ofertaba hasta ahora dos conexiones semanales con este aeródromo. En cualquier caso, la capital hispalense seguirá contando con rutas directas a esta isla canaria, ya que se mantendrán los enlaces con Tenerife Sur. Además, fuentes de la compañía han anunciado que perderá la ruta con Gran Canaria, con la que actualmente tiene dos conexiones semanales.

Finalmente, la ruta con Santiago de Compostela desde Sevilla no se verá afectada después del cierre de la base que Ryanair tiene en la localidad gallega, un ajuste que va a suponer, según fuentes de la compañía, la reducción del 80% de las conexiones aéreas. En estos momentos, el Aeropuerto de Sevilla cuenta con vuelos directos a esta localidad gallega seis días a la semana. Según El Correo Gallego, cabecera de Prensa Ibérica, a la que también pertenece El Correo de Andalucía, la reducción de frecuencias afectará a cuatro rutas domésticas, entre ellas, Sevilla.

Sí se eliminará la ruta entre Santiago y Málaga, el otro aeropuerto andaluz afectado por los recortes de Ryanair, según han confirmado fuentes de la compañía. En los tres casos, estas reducciones son "consecuencia de los recortes en esas ciudades (Santiago, Tenerife, Gran Canaria)", han apuntado las mismas fuentes.