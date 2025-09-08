El algodón pierde presencia en el campo andaluz: por primera vez devolverá ayudas a Europa

El algodón es uno de los cultivos señeros del campo andaluz. La comunidad cuenta con casi toda la superficie sembrada en España -se extiende, además de por la provincia de Sevilla, entre otras como Jaén, Córdoba y Cádiz- y las previsiones para la campaña 2025-2026 son halagüeñas, ya que son mejores en producción que las del año anterior, si bien la superficie cae, hasta bajar por primera vez de las 48.000 hectáreas, hasta las 46.767.

Así lo constata el aforo presentado el pasado jueves por parte de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural al sector. Frente a las 52.000 de la pasada campaña, se pasa al entorno de las 47.000, lo que supone quedarse por debajo de ficha financiera que tiene como cupo la Unión Europea a la hora de subvencionar el cultivo.

"Si bien el agricultor sigue percibiendo el 100% de la ayuda aunque se encuentre por debajo, Europa se ahorraría esas 1.000 hectáreas de menos que está previsto que se siembre, por lo que es la primera vez que no se alcanza la ficha presupuestaria", señala el presidente de la Organización Interprofesional del Algodón -Espalgodón-, Enrique González, quien ha estado presente en la presentación del aforo. Según los datos consultados por este periódico, la ayuda específica para el algodón de la Política Agrícola Común (PAC) se sitúa en torno a los 1.200 euros por hectárea.

Motivos de la merma de superficie

Ante esta situación, asegura que no existe preocupación entre los agricultores, ya que no le afecta en el cobro de subvenciones, si bien no sucede lo mismo con otras patas del sector, como son los industriales, los desmotadores, "porque supondrá una merma en la producción y eso tiene incidencia directa en su actividad". En cualquier caso, resume González, "me preocupa que haya una parte de la ficha financiera que se devuelve".

Entre los motivos de la pérdida de superficie, el presidente de Espalgodón apunta que este año se ha sembrado algo más tarde "por la incertidumbre por la falta de agua (que este año finalmente hemos tenido), que se suma a que hay otros cultivos que están siendo más rentables, ya que producir el algodón tiene un mayor coste, y todo eso influye, por lo que es un conjunto de factores", apunta.

"En la reunión del aforo se ha puesto sobre la mesa la necesidad de investigar las razones por las que este cultivo está perdiendo hectáreas en Andalucía", abunda.

Aforo previsto para la campaña

El aforo para la campaña 2025-2026 realizado por la Junta estima que se obtendrán 131.442 toneladas de algodón; si bien la producción final cosechada dependerá de la evolución de la climatología y las plagas de las próximas semanas.

Este estudio, realizado por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, refleja un descenso del 7,8 por ciento en la superficie cultivada en comparación con la campaña anterior. Sin embargo, en cuanto a producción, se espera un notable aumento en los rendimientos, lo que supone un 37,2 por ciento más gracias a un mejor estado del cultivo respecto al año pasado, en el que hubo escasez de agua por la sequía y una gran incidencia de plagas al final del ciclo del cultivo, ha informado en una nota de prensa.

En esta campaña también se observa un desarrollo del cultivo muy dispar según zonas, debido principalmente a las siembras tardías y resiembras provocadas por las precipitaciones de primavera. Para la campaña agrícola 2025-2026, la mayor parte de la superficie cultivada es de regadío, abarcando un total de 42.092 hectáreas, mientras que la superficie de secano alcanza las 4.675 hectáreas.

Sevilla, la que suma más hectáreas

Por provincias, Sevilla destaca con 31.545 hectáreas, de las cuales 1.878 corresponden a secano y 29.667 a regadío. A continuación, Cádiz cuenta con 10.319 hectáreas, distribuidas en 2.760 hectáreas de secano y 7.559 de regadío. La provincia de Jaén suma 2.616 hectáreas (2 de secano y 2.614 de regadío), mientras que Córdoba llega a 2.206 hectáreas (5 en secano y 2.201 en regadío).

Con respecto a la producción estimada para 2025-2026, la mayor parte se concentra en la provincia de Sevilla, donde se prevé obtener 93.040 toneladas de algodón. En el caso de Cádiz, la previsión es de 26.360 toneladas; en Córdoba, de 5.518 toneladas; en Jaén, de 6.448 toneladas; y por último en Huelva, de 76 toneladas. Además, el aforo de la Consejería de Agricultura contempla una estimación del rendimiento medio del cultivo de 2.811 kilos por hectáreas, 837 en el caso del secano y 3.030 en superficies de regadío.