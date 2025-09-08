Servicios Sociales
El Imserso arranca la nueva temporada de viajes con casi 7.500 plazas a 50 euros
Los viajes se comercializarán entre el 6 y 8 de octubre
EFE
El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ha empezado a enviar las cartas de acreditación para que los pensionistas puedan reservar sus viajes de la temporada 2025-2026, que se comercializará entre el 6 y 8 de octubre, y que este año cuenta con 7.447 plazas a 50 euros para los pensionistas con rentas más bajas.
En concreto, se reservan esas plazas para evitar que sean excluidos de esos viajes quienes reciben una prestación igual o inferior a las pensiones no contributivas de jubilación e incapacidad, que podrán viajar pagando una cantidad fija de 50 euros por su plaza, sin importar destino, siendo el Imserso el que asume el coste restante del viaje.
Otra de la novedades es que las personas usuarias podrán viajar con animales de compañía en los viajes de costa peninsular y a las islas.
A lo largo de septiembre, el Imserso enviará 2,8 millones de cartas explicando a los usuarios a partir de qué día pueden reservar sus viajes. La comercialización de los viajes comenzará el día 6 de octubre en Asturias, Cataluña, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Baleares, Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco. Y el día 8 de octubre en el resto de las comunidades.
Este año se ofrecen 879.213 plazas, de las cuales 440.284 plazas son para el turismo de costa peninsular, 228.142 se destinan al turismo de costa insular y 210.787 se reservan para el turismo de escapada.
- Sevilla contará con nuevos puentes sobre el río Guadalquivir 15 años después y superará la decena
- Educación busca 1.500 profesores para cubrir las vacantes de los colegios andaluces antes del inicio del curso
- Andalucía activa la alarma frente a la gripe aviar tras detectar focos en una granja, parques urbanos y en Doñana
- El Guadalquivir que será a partir de 2026: un nuevo paisaje de oficinas, zonas verdes, viviendas y un hotel de lujo
- Este es el restaurante de Sevilla en el que puedes comer marisco 'a reventar' por 14 euros: 'Y te hacen la carne al momento
- Cinco exposiciones gratis con las que evitar el calor este domingo en Sevilla
- Abierto el plazo para solicitar 6.200 plazas de FP en Andalucía
- Detienen en Sevilla a los presuntos autores del doble asesinato de Carmona