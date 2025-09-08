Nueva ‘Requetecuenta digital’ de Unicaja, rentabilidad, beneficios por domiciliación y sin comisiones

Unicaja lanza la ‘Requetecuenta digital’, una cuenta remunerada pensada para nuevos clientes que buscan rentabilidad y ventajas adicionales sin renunciar a la disponibilidad de su dinero. Este producto combina una remuneración de hasta el 3% TAE el primer año, devolución de recibos domiciliados y ausencia de comisiones, reforzando la estrategia de la entidad de ofrecer soluciones sencillas, competitivas y plenamente digitales.

Su objetivo es consolidar su presencia en todo el territorio nacional, afianzando un modelo de banca centrada en las personas, con servicios accesibles, ágiles y respaldados por la innovación tecnológica.

Un producto remunerado y sin comisiones

La nueva cuenta online de Unicaja permite obtener hasta un 3% TAE el primer año, aplicable sobre un saldo medio máximo de 20.000 euros, con liquidación trimestral de intereses. Para beneficiarse de esta remuneración basta con domiciliar una nómina o pensión mínima de 600 euros al mes.

Además de la rentabilidad, el producto incluye la devolución del 1% de los principales recibos domiciliados (agua, luz, gas, teléfono e internet), con un límite anual de 100 euros.

La cuenta carece de comisiones de mantenimiento y administración, y tampoco implica gastos por transferencias realizadas a través del canal online. Asimismo, elimina cualquier coste asociado a la emisión y mantenimiento de la tarjeta de débito, reforzando el carácter competitivo de la oferta.

Ventajas adicionales al domiciliar tu nómina

Los clientes que domicilien su nómina en la ‘Requetecuenta digital’ dispondrán de una serie de beneficios adicionales:

Posibilidad de descubierto en cuenta de hasta 500 euros.

Descuento de hasta un 10% en seguros de vida.

Acceso gratuito al Plan Uni Seguro , que permite fraccionar el pago de las pólizas contratadas.

, que permite fraccionar el pago de las pólizas contratadas. Servicios integrales de banca digital y uso gratuito de Bizum .

. Retirada de efectivo a débito sin comisiones en más de 14.000 cajeros de la red.

Estas ventajas refuerzan la propuesta de valor de la entidad, que busca facilitar la gestión financiera de sus clientes, combinando rentabilidad, seguridad y flexibilidad en un mismo producto.

Banca cercana y digital

El lanzamiento de la ‘Requetecuenta digital’ se enmarca en la estrategia de transformación digital de Unicaja, orientada a ofrecer una banca más cercana, eficiente y personalizada. La entidad continúa incorporando soluciones tecnológicas que simplifican la relación con los clientes, al tiempo que incrementan la seguridad y la funcionalidad de sus servicios online.

Entre las innovaciones más recientes destacan Unicaja Key, un sistema de autenticación reforzada que facilita la autorización de operaciones, y NICA, un asistente virtual basado en inteligencia artificial que proporciona atención inmediata y permanente. Ambas herramientas forman parte de la apuesta de Unicaja por la integración de tecnologías avanzadas que optimicen la experiencia de usuario.

La entidad subraya que el canal digital es hoy un pilar esencial en la relación con sus clientes. Por ello, sigue invirtiendo en soluciones ágiles y seguras que permitan gestionar las finanzas cotidianas de forma sencilla, sin perder la cercanía y la atención personalizada que caracterizan su modelo de banca.

Compromiso con la innovación y la accesibilidad

Con esta nueva propuesta, Unicaja refuerza su compromiso de ofrecer productos transparentes, competitivos y adaptados a las necesidades actuales. La ‘Requetecuenta digital’ responde a la demanda creciente de soluciones financieras que combinen rentabilidad y flexibilidad, al tiempo que contribuye a consolidar la posición de la entidad como referente en el ámbito de la banca en España.