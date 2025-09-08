Obra nueva en el centro de El Puerto de Santa María, Cádiz: 13 viviendas exclusivas con solárium y piscina desde 174.300 €

La promotora Gilmar ha lanzado Cielos 16

Una exclusiva promoción de obra nueva situada en la calle Cielos, en pleno centro histórico de El Puerto de Santa María. El proyecto contempla la construcción de 13 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, con precios desde 174.300 euros.

El edificio contará con una piscina comunitaria en la terraza solárium, además de opciones de garajes y trasteros en la planta baja. Entre las tipologías disponibles, se ofrecen bajos con terraza privada y áticos-dúplex con la posibilidad de instalar piscina privada o jacuzzi.

Desde la promotora destacan que el diseño apuesta por la arquitectura de vanguardia y la eficiencia energética, incorporando aislamiento térmico y acústico mediante cámaras de aire, ventanas con rotura de puente térmico y persianas de aluminio aislantes. Asimismo, se instalará un sistema de aerotermia para el agua caliente, así como iluminación led con detectores de presencia en zonas comunes.

La promoción se ubica en un enclave estratégico, a tres minutos de la estación de tren y del Ayuntamiento en coche, o a ocho minutos a pie. Con ello, los futuros residentes podrán disfrutar de la comodidad de vivir en el centro de la ciudad, con todos los servicios al alcance de la mano.

El Puerto de Santa María, conocido como la “ciudad de los cien palacios”, combina tradición, cultura y calidad de vida, gracias a sus inviernos suaves, veranos moderados y más de 3.000 horas de sol al año. Cielos 16 se presenta, en este contexto, como una de las apuestas más destacadas de obra nueva en la provincia de Cádiz.

