La aerolínea Binter aterrizará en Sevilla con una ruta a Canarias después de la crisis de Ryanair

Una nueva aerolínea aterrizará próximamente en el Aeropuerto de Sevilla. Así lo ha anunciado este lunes la compañía canaria Binter en una publicación en sus redes sociales, donde aparecen imágenes de la Giralda en su anuncio de apertura de nuevas rutas con la Península Ibérica. Fuentes de la aerolínea con base en las islas aseguran que "el nuevo destino, en el que se lleva trabajando hace un tiempo, se comunicará próximamente".

Binter ya opera rutas con distintos aeropuertos andaluces, aunque en un inicio puso el foco en los más pequeños. Esto hizo que hace un lustro desembarcara por primera vez en la comunidad con una ruta con el Aeropuerto de Jerez. Además, esta compañía cuenta con conexiones a Córdoba, Granada y Almería. "Es uno de los principales destinos de la compañía por destinos operados", aclaran fuentes de la aerolínea.

Hueco dejado por Ryanair

Precisamente este anuncio se ha realizado tan solo días después de que Ryanair anunciara su plan de recortes en España, con el que prevé reducir en un 41% de su capacidad en los aeropuertos regionales (600.000 plazas) y un 10% en las Islas Canarias (400.000 plazas), tras su desencuentro con Aena. Esta circunstancia abre oportunidades a otras aerolíneas para expandir su presencia en Andalucía. Muchas compañías están reforzando su operativa en los últimos años, entre ellas, Binter, que han reforzado sus vuelos desde y hacia la comunidad en los últimos años y que podrían cubrir algunos de los huecos dejados por Ryanair.

De hecho, su primera apuesta fue Jerez de la Frontera, donde la compañía irlandesa sigue adelante con el cierre anunciado el pasado enero, cuando decidió eliminar 12 rutas y 800.000 asientos de cara a su programa de verano de 2025, un recorte que también implicó el cese de operaciones en Valladolid (Castilla y León), y la reducción en la temporada estival del tráfico en Vigo, Santiago, Zaragoza, Asturias y Santander. Para su temporada de invierno, también renuncia a operar en el aeródromo gaditano.

En el caso del Aeropuerto de Sevilla, se han anunciado recortes con Canarias, en concreto, con el Aeropuerto de Tenerife Norte, ya que en este aeródromo Ryanair ha decidido suspender todas sus operaciones. En cualquier caso, la capital hispalense seguirá contando con rutas directas a esta isla canaria, ya que se mantendrán los enlaces con Tenerife Sur. Además, fuentes de la compañía han anunciado que perderá la ruta con Gran Canaria, con la que actualmente tiene dos conexiones semanales.