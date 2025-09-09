Multiplicar por 10 sus ingresos en 4 años: El reto de una empresa sevillana puntera en almacenar energía

“En los próximos cuatro años, el objetivo es multiplicar por 10 la facturación de la empresa y elevarla de 5 a 50 millones de euros. En Hesstec, el principal reto es articular bien la expansión global. La búsqueda de socios se ha hecho con ese planteamiento, para estructurar una empresa con dimensión global”. Lo dice desde Sevilla su fundador y CEO, Eugenio Domínguez Amarillo. Hesstec es puntera en la creación de tecnologías, sistemas e instalaciones para la gestión del almacenamiento de energía, factor crucial que se necesita potenciar con el fin de haber viable la transición de las renovables como base del suministro a través de las redes eléctricas.

Hesstec, abreviatura del nombre completo de la empresa, Hybrid Energy Storage Solutions, comenzó el 2025 con 30 personas en plantilla, ya ha aumentado a 52 y prevé acabar el año siendo 65. Duplica su tamaño a esta velocidad gracias a haber logrado que se inyecten 12 millones de euros en el capital de la empresa mediante la incorporación como socios y accionistas de la multinacional industrial ABB; de Suma Capital a través de Net Zero Ventures, y de Verbund, la principal empresa energética de Austria. Y continúan como accionistas Elewit, la plataforma tecnológica de Red Eléctrica Española, y la empresa desarrolladora de proyectos internacionales RIC Energy.

El logro más relevante de Hesstec en el panorama internacional es el sistema de ultracondensadores para detección, medición y aporte de inercia a la red que realizaron para National Grid, el operador de la red eléctrica en el Reino Unido. “Funciona desde 2022 y es el mayor sistema de ultracondensadores operando en el mundo en operación continua. Nos ha dado mucha visibilidad”.

“Otro de nuestros grandes proyectos es en Puerto Rico. Junto con CEN Solutions damos soporte a una planta farmacéutica para estabilidad de red. También tenemos en cartera proyectos para Suráfrica, Chile, Argentina y Colombia”.

La hibridación de tecnologías como baterías y ultracondensadores es santo y seña de su potencial competitivo. “Tanto la capacidad de combinarlas para gestionar desde lo inmediato hasta el largo plazo, desde fracciones de segundos, a minutos, horas o días; como el análisis en tiempo real para sacarle partido técnico y económico al almacenamiento, utilizando técnicas de optimización multilineal, de inteligencia artificial, de estimación de precios, de predicción del estado de la red, etc. Todo para que el cerebro del sistema entienda qué debe hacer de la manera más óptima”.

Las soluciones de Hesstec abordan demandas como: infraestructura de carga rápida de vehículos eléctricos, reducción de picos de energía para edificios comerciales, fiabilidad de energía para manufactura y optimización de la integración de energía renovable para complejos industriales.

El gran apagón que sufrió España el 28 de abril de este año ha revalorizado la importancia estratégica de potenciar los sistemas de almacenamiento de energía como los que crea Hesstec. Sirva como ejemplo que uno de sus clientes, Health in Code, empresa de investigación en salud, terapias y fármacos, mantuvo plenamente su actividad en sus instalaciones y laboratorios en Valencia durante las 12 horas que hubo sin suministro eléctrico en la capital levantina.

Tiene aplicada la solución Reliability+ de Hesstec, que consiste en un sistema de baterías de alta energía, un inversor y un controlador de microrred preparado para operar en isla. Las baterías estaban al 95 % de carga al inicio del apagón y durante las 12 horas que duró solo se descargaron hasta el 65 %. El cambio a isla es automático, así como la resincronización con la red pública una vez las condiciones en el suministro eléctrico son estables.

Hesstec ha desarrollado de modo pionero para National Grid, el operador de red eléctrica en Reino Unido, un sistema de almacenamiento energético basado en ultracondensadores que además analiza la inercia de la red para, con monitorización en tiempo real, predecir su comportamiento y aumentar su estabilidad. / El Correo

Sistemas antiapagones en Canarias

Una de sus actividades más relevantes en España la están realizando en Canarias, “estamos en la fase final de instalación de soluciones para Red Eléctrica como sistemas antiapagones que permitan dar inercia, respuesta rápida, control de tensión, estabilidad en la red. Es un sistema de 100 megavatios en Lanzarote y uno de 20 megavatios en Fuerteventura”.

Subraya el CEO y accionista mayoritario de Hesstec que “hemos de consolidar la expansión comercial, creando suficiente base para dar servicio a necesidades globales. El desarrollo en Europa se gestiona desde España. En Suráfrica y en Australia nos estamos apoyando en partners. En Estados Unidos ya tenemos constituida una sociedad, y la pondremos en marcha próximamente”.

En Sevilla tienen la mayor parte del equipo de desarrollo de hardware y el de control de sistemas, amén de los departamentos de producción y compras. En su sede de Valencia está parte del equipo de desarrollo de software, y los de área comercial y funciones corporativas. Para el rápido incremento de la plantilla han de competir en la búsqueda de talento y experiencia con empresas mucho más grandes, “tienen más capacidad financiera para pagar salarios altos, pero nosotros tenemos un proyecto tan interesante que podemos atraer talento”.

El precedente con WindInertia

Eugenio Domínguez Amarillo tiene 49 años de edad, cursó la carrera de Ingeniería en la Escuela Técnica Superior de la Universidad de Sevilla. “Desde el comienzo me motivó la ingeniería aplicada. En mi etapa como joven investigador en la facultad, sobre todo me dediqué a sistemas de control y sistemas de almacenamiento para energías renovables. Esas experiencias acrecentaron mi deseo de aplicar las investigaciones, y en 2007 creé mi primera empresa, WindInertia”.

“En esa época el sector de las energías renovables ya afrontaba el reto de las tecnologías de almacenamiento. O eran caras, o no eran flexibles, o no le sacabas todo el partido cuando las aplicabas. Decidí que el objetivo de mi empresa fuera desarrollar todas aquellas tecnologías habilitadoras que pudieran hacer realidad el almacenamiento, y sacarle partido a cada una de las que ya estaban en el mercado e incluso buscar sinergias entre ellas. Para hacer sistemas más baratos, más flexibles, con menor degradación y con capacidad para resolver toda la problemática”.

En el interior de un contenedor con plataformas de gestión energética creadas por Hesstec, combinando soluciones de almacenamiento híbrido y tecnologías de internet de las cosas, big data e inteligencia artificial para prestar servicio a los operadores y en la conexión con la red eléctrica. / El Correo

Uno de sus principales clientes en la etapa inicial fue Adif, que planteó intentar recuperar la energía de frenado de los trenes para poder cargar vehículos eléctricos, mediante un modelo de ferrolinera. “Fue la primera aplicación práctica de nuestro concepto de hibridación, para conseguir la energía del frenado de un tren, que genera megavatios en segundos, y almacenarla para la carga eléctrica de coches, que es un proceso de kilovatios en horas. Con Adif desarrollamos tres instalaciones, una en Madrid junto a la estación de Atocha; otra en Antequera, y otra en Málaga”.

Después consiguieron para otros proyectos de innovación en almacenamiento tener como clientes a empresas tan importantes como Iberdrola, Abengoa y la norteamericana Duke Energy. “Hicimos para Duke Energy en Estados Unidos el primer sistema híbrido de servicio de almacenamiento a escala de megavatios. Eso nos permitió ser pioneros a nivel mundial. Nos quitó los complejos de que una pequeña empresa sevillana no pudiera hacer algo relevante, y el prejuicio de que no pudiera confiar en nosotros un gigante como Duke Energy. Favoreció que los grandes analistas norteamericanos del sector nos situaran como una referencia a tener en cuenta”.

Confiesa que “aquella gran oportunidad en Estados Unidos fue una aventura con luces y sombras. No hicimos bien el plan de implantación en ese país. Fue una de las causas del calvario que después padecimos cuando a esas dificultades se sumó la debacle de Abengoa, que nos originó un importante agujero financiero. En 2016 WindInertia tuvo que cesar su actividad como empresa”.

Concurso de acreedores y paternidad el mismo día

Recuerda que “viví un momento clave para reafirmarme en seguir mirando hacia adelante personal y profesionalmente: el mismo día que se activó el concurso de acreedores, horas después recibí la noticia de que iba a ser padre por vez primera. Una puerta se cerraba y otra se abría”.

Cuando en 2018 funda Hybrid Energy Storage Solutions, había analizado y reflexionado mucho sobre su precedente empresarial: “Teníamos claro que habíamos creado innovaciones importantes. Debíamos extraer lecciones sobre qué hicimos bien y qué hicimos mal. Por ejemplo, entender que era demasiado amplia en sus objetivos, lo que dificultaba su probabilidad de subsistencia. Y al no haber un mercado del almacenamiento, éramos una empresa en la que teníamos que ocuparnos de todo: desde diseñar los tornillos hasta la última línea de código informático”.

“Fuera de España, lo frecuente es que se valore de modo positivo caerse y volver a levantarse. Es un plus porque es una experiencia que aporta importantes conocimientos para la siguiente empresa. En España viví las dos caras de la moneda: gente que me consideraba un apestado, mientras que las empresas españolas con las que habíamos trabajado más siempre buscaron opciones para continuar colaborando, y siguen haciéndolo hoy en día. Por ejemplo, la sevillana CEN Solutions, liderada por José Manuel Gómez Solís, siempre confió en nosotros”.

Eugenio Domínguez Amarillo es el vicepresidente de Aepibal, Asociación Española de Almacenamiento de Energía con Baterías. En la imagen, a la derecha, en el coloquio de una jornada sobre almacenamiento para la descarbonización energética. / El Correo

Falta regulación y consenso político

La necesidad de transformar el marco regulatorio en España para hacer viable de modo integral todas las vertientes de la transición energética ha motivado a Eugenio Domínguez para implicarse en el desarrollo de la Asociación Española de Almacenamiento de Energía con Baterías (Aepibal), de la que es vicepresidente. “Con Luis Marquina como presidente, decidimos arremangarnos y ayudar a aportar criterios a la Administración Pública para la evolución del marco normativo. Hace cuatro años, en Aepibal éramos 25 socios y ahora somos 260”.

El Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno español el 24 de junio, y derogado por el Congreso de los Diputados el 28 de julio por la falta de consenso político, introducía medidas urgentes para reforzar el sistema eléctrico, promover el almacenamiento y la flexibilidad, necesidad evidente tras el gran apagón del 28 de abril. “Su texto al fin recoge las peticiones de nuestro sector para mejorar el funcionamiento del sistema eléctrico. El apagón ha acelerado la toma de conciencia sobre algo tan importante que llevábamos años diciendo que podía suceder, y nos llamaban agoreros”.

Eugenio Domínguez apela a una reflexión colectiva: “En España tenemos talentos y capacidades para ser autosuficientes energéticamente y ser referentes en muchas de sus tecnologías. Hay profesionales del máximo nivel. Pero nos lo tenemos que creer, y hemos de replantearnos qué queremos ser como país, y trabajar juntos. Esto no es de derechas o de izquierdas. Ha de ser un proyecto de país, trabajando juntos”.