La plataforma de autoconsumo energético Solfy capta 4 millones para crecer "a mayor escala"

Año determinante para Solfy. Esta plataforma digital pensada para gestionar la instalación de sistemas de autoconsumo eléctrico ha adquirido este 2025 a dos compañías de su ramo (la instaladora Ecolium y la ingeniera DC Solutions) y, para rematar, acaba de cerrar una ronda de financiación que llevaba cociendo desde el año pasado. Obtiene, con esta operación, 4 millones de euros que prevé destinar a seguir creciendo.

El dinero es, por un lado, préstamo y, por el otro, acuerdo con fondos de inversión, a partes bastante similares. En este sentido, lideran la inyección de capital Bonsai Partners (fondo especializado en empresas en fase inicial que ha pasado antes por Glovo, Wallapop o Exoticca, entre muchos otros) y Ona Capital, el vehículo de inversión de las familias dueñas de Bonpreu y Benito.

"Con esta ronda de financiación y las adquisiciones recientes, Solfy se consolida como un actor clave en la transición energética en España", resume el consejero delegado y cofundador de esta empresa catalana, Sergi Sans, en un comunicado. "Nuestro objetivo es liderar el cambio hacia un modelo energético descentralizado, accesible y centrado en el usuario, y ahora contamos con los recursos para hacerlo a mayor escala", añade.

Solfy se diferencia de otras empresas dedicadas a las instalaciones de autoconsumo energético en que lo que ofrece al cliente es un paquete de principio a fin que incluye desde el asesoramiento inicial y la financiación, hasta el mantenimiento posterior de una instalación. También de la instalación, aunque esta la subcontrata a otras empresas, lo que le permite mantener un mejor equilibrio financiero y, en definitiva, esquivar el bajón que vive ahora mismo este sector en España. Empezaron solo con placas solares, pero ya trabajan también con aerotermia y cargadores para vehículos eléctricos. Además, están adentrándose también en el negocio de la gestión energética: asesorar al cliente en la elección de operador y tarifa.

Resultados del 2024

De ahí que hayan duplicado su facturación entre 2023 y 2024, cuando esta compañía con sede en Barcelona ingresó más de 7 millones de euros. De ahí, también, que prevean volver a crecer a este ritmo en 2025, año para el que proyectan una facturación anual de 15 millones de euros.

La ronda es clave. "La inyección de capital permitirá a Solfy acelerar su plan de expansión y seguir escalando su modelo digital integral –se explaya este comunicado–, que facilita el acceso a soluciones de autoconsumo energético a hogares, comunidades de vecinos y empresas de toda España".

Las recientes adquisiciones, prosiguen, "aportan capilaridad, experiencia técnica y cercanía local, fortaleciendo el posicionamiento estratégico de la compañía". Y el capital obtenido, además de poder invertir más cómodamente en crecer, también les permitiá "continuar desarrollando su aplicación móvil de gestión energética" (con la idea de que los clientes obtengan información en tiempo real del consumo), así como insistir en la "gestión de subvenciones y optimización del ahorro energético".

Suscríbete para seguir leyendo