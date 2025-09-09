La vuelta al cole y la operación despensa elevan un 13% el gasto de los españoles en septiembre

Los hogares españoles han incrementado este mes de septiembre un 13,3 % sus gastos en supermercados e hipermercados, el denominado gran consumo, sobre todo por la subida del 641,4% en las ventas de textil infantil y el alza del 20,4% de las de snacks y tentempiés, que han cobrado este mes mayor peso en la cesta e la compra. Esto ha supuesto que las familias hayan desembolsado, de media, 394 euros, según el 'Estudio de Hábitos de Consumo' que ha hecho público la cadena Eroski. El análisis constata también un aumento de las unidades que ha adquirido cada hogar (del 15,2%) y un repunte del 16,7% en el número de veces que esas familias han visitado un supermercado.

Tradicionalmente, septiembre es ya un mes que concentra "muchas decisiones de consumo relevantes para las familias y el hogar" con las que "buscan equilibrar la necesidad de una compra completa con el ahorro y la conveniencia", ha destacado Beatriz Santos, directora comercial de Eroski. Para Santos, la proximidad y las promociones personalizadas son "clave" para acompañar a la clientela en un momento del año "especialmente sensible para su bolsillo después del verano". "Nuestros datos muestran que las familias buscan equilibrar la necesidad de una compra completa con el ahorro y la conveniencia", ha indicado.

Durante este mes, los hipermercados son los que más crecen en lo relativo a la vuelta al cole (+3,5%), gracias, además de a la ropa infantil, a las ventas de material escolar, que experimenta un aumento del 152%, y de las de tecnología (+36,3%). El gasto medio por carro de la compra alcanza los 31,7 euros, frente a los 28,5 euros de promedio del resto del año. De estos 31,7 euros, un total de 13,2 euros se destinan a categorías específicas del regreso a las aulas.

Tentempiés y desayunos

En el caso de la operación despensa, es decir, las compras para volver a llenar la nevera tras las vacaciones del verano, son los supermercados de proximidad y las tiendas de conveniencia las que atraen más clientela, con un ritmo de crecimiento del 1,5% este mes, según el estudio de Eroski. En este ámbito, además de la compra de alimentos tipo snack, también crecen de modo relevante los productos para desayuno, con un aumento del 9,5%.

En este mes, además, se registra un ligero aumento (+0,5%) de la demanda de la marca de distribución o marca blanca, que consigue una cuota del 37,8% frente a la marca de fabricante, que retrocede un 0,5%, aunque sigue representando el 62,2% de los productos de la cesta.

Las familias jóvenes (+1,1%), seguidas de aquellas con hijos medianos (+0,3%) son las que más se gastan estos días en las compras de gran consumo, frente a los hogares de personas jubiladas. En valores absolutos, las familias con hijos medianos son las que más gasto en gran consumo destinan en septiembre, con una media de 452,4 euros, mientras que los hogares conformados por personas que viven solas desembolsan 128,3 euros.