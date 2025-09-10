Oportunidad en la costa de Cádiz: piso con piscina en urbanización exclusiva por 205.000 euros

En Chiclana de la Frontera, ubicada en la provincia de Cádiz, se encuentran unas exclusivas ofertas de viviendas que prometen satisfacer las aspiraciones de los compradores más exigentes. Las siguientes propiedades destacan no solo por sus características intrínsecas sino también por su ubicación privilegiada, convertidas en verdaderos refugios para aquellos que buscan la tranquilidad sin renunciar a los servicios y el ocio que ofrece la costa gaditana. A continuación, presentamos tres inmuebles que capturan lo mejor de esta dinámica región.

¿Buscas vivienda? Descuebre más Pisos y casas en Cádiz

Encantador piso con piscina en coto la Campa, Chiclana de la Frontera, Cádiz por 205.000 euros

Este acogedor apartamento se sitúa en la planta baja de la exclusiva urbanización Al Andalus, en Coto de la Campa, a un corto paseo de la playa. Ofrece dos dormitorios, un luminoso salón comedor, cocina independiente completamente amueblada, y un baño. Añade valor un patio trasero y un amplio patio delantero, ideal para disfrutar de los días soleados.

El inmueble cuenta con las comodidades de una plaza de garaje propia en el subterráneo de la urbanización, así como el acceso a piscinas comunitarias, zonas ajardinadas y parque infantil. Tal ubicación, sumada a su cercanía al mar, lo convierte en una opción perfecta para aquellos que desean una segunda residencia en la costa.

Más detalles en el enlace de venta de piso con piscina en Chiclana de la Frontera, Coto la Campa o rellena el siguiente formulario:

Apartamento en Santa Ana, playa La Barrosa, Cádiz por 242.000 euros

Este apartamento, situado en el residencial Santa Ana Playa, se encuentra a solo 700 metros del paseo marítimo de La Barrosa, una ubicación privilegiada rodeada de bares, restaurantes y otros servicios esenciales. Esta vivienda de planta baja consta de dos dormitorios dobles, un baño reformado, salón con cocina americana y acceso a un jardín comunitario.

Ideal para aquellos que buscan invertir en una zona altamente cotizada, es una oportunidad perfecta tanto para residencia habitual como para alquiler vacacional debido a su excepcional ubicación.

Si desea más información, acceda al enlace de venta de piso en Chiclana de la Frontera, 2ª pista de La Barrosa o deja tus datos en el siguiente formulario:

Chalet independiente con piscina en Novo Sancti Petri, Cádiz por 320.000 euros

Con solo 1,5 km de distancia a la Playa de la Barrosa, esta vivienda unifamiliar en el Novo Sancti Petri no solo es un espacio habitable, sino una auténtica experiencia de vida. La propiedad abarca una parcela de unos 500 m² con un espléndido jardín bien cuidado, una piscina privada con tumbonas y un generoso porche que incluye una zona de barbacoa.

El interior de la vivienda ofrece un acogedor salón comedor con chimenea, una cocina independiente con acceso directo al porche, tres dormitorios bien iluminados naturalmente, y dos baños completos, uno de ellos con bañera esquinera. Esta casa se ofrece completamente amueblada y con una plaza de garaje, lista para entrar a vivir o como inversión.

El enlace para más detalles de venta de casa en Chiclana de la Frontera, Novo Sancti Petri o rellena el cuestionario:

Para más información sobre estas propiedades únicas o para concertar una visita, no dude en contactar con la agencia inmobiliaria Beltrán y Bellido en C.C. Marina Center local B-10, Chiclana de la Frontera, Cádiz o por teléfono al número 657305692. Disfruta de la posibilidad de vivir en uno de los destinos más codiciados de la Costa de la Luz.

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.