El centro comercial de Entrenúcleos abre sus puertas en 15 días: dará servicio a 100.000 clientes en el nuevo barrio

Casi 400 personas trabajan a destajo para que, en poco más de dos semanas, el centro comercial Entrenasas -ubicado en el nuevo barrio de Entrenúcleos de Dos Hermanas- abra sus puertas por primera vez al gran público. Hormigoneras y grúas a pleno rendimiento, martillos percutores sin parar y obreros realizando todo tipo de tareas conforman el paisaje de una instalación que estará lista el próximo día 26. El día antes por la tarde, se llevará a cabo la inauguración oficial.

Centro Comercial Entrenasas días antes de su inauguración.Dos Hermanas, Septiembre de 2025. / Jorge Jiménez / ECA

"Ahora mismo lo veis en fase de obra, pero dentro de 15 días estará todo acabado", destaca José Antonio García Agüera, director de Centros y Parques Comerciales de López Real Inversiones 21, empresa impulsora del proyecto. Entrenasas surge, abunda, "como un centro de proximidad para el barrio de Entrenúcleos y parte de Dos Hermanas, donde vamos a ser primera opción de compra para más de 100.000 habitantes".

Según la compañía, dará servicio hasta a 200.000 personas en el área de influencia total de esta nueva infraestructura. Hay que tener en cuenta que este desarrollo urbanístico es el más grande de Andalucía y prevé 22.000 viviendas en las que vivirán más de 60.000 personas, según las previsiones, mientras que cerca se encuentran otros núcleos urbanos como Montequinto, Condequinto o el propio casco histórico de la localidad nazarena.

Tiendas y locales de ocio y restauración

Este parque comercial se sitúa en una parcela de 45.000 metros cuadrados, de los que 25.000 están destinados a tiendas y locales de ocio y de restauración, por lo que será el mayor que se abrirá este año en toda Andalucía, según sus promotores. "Tenemos marcas nacionales e internacionales y combinamos la experiencia de compra directa con la online", subraya, al tiempo que asegura que se basa en un concepto "que está testado en España, funciona y tiene una influencia muy americana". Este centro generará, una vez en marcha, alrededor de 300 empleos entre directos e indirectos.

Además, destaca el director de Centros y Parques Comerciales de López Real Inversiones 21, esta obra se ha realizado en tiempo récord: "Esa es nuestra singularidad", subraya. El mix comercial estará compuesto por una treintena de marcas comerciales repartidas en dos niveles -la parte de arriba, destinada a la restauración y que cuenta con 1.500 metros cuadrados-, con más de 900 plazas de aparcamiento en superficie. "Se trata de una oferta diversificada, en un espacio abierto con un cuidado diseño y totalmente integrado en el entorno: amplias zonas estanciales, permeabilidad de los flujos peatonales y excelente accesibilidad rodada", subrayan desde la empresa.

Recreación del centro comercial Entrenasas. / López Real Inversiones

Marcas que aterrizan por primera vez en Sevilla

Entrenasas tiene ahora lista de espera para ocupar un local. Entre ellas, se encuentran algunas que no han tenido presencia hasta ahora en Sevilla. Rossmann, una firma de belleza, moda y droguería alemana y con mucha presencia en el Levante español, llegará por primera vez a la provincia, mientras que el restaurante Sushisom -una cadena de restaurantes japoneses tipo all you can eat o buffet libre a la carta- desembarcará también en el nuevo parque comercial.

A un lado y al otro del complejo comercial se ubican dos supermercados. En el lado más alto se sitúa un Lidl, que lleva operando desde febrero del pasado año, mientras que en el otro -junto a la residencia de estudiantes de la Universidad Loyola- se ubicará un Cash Fresh, del Grupo MAS. También estará presente el reconocido panadero Domi Vélez, que en los últimos meses ha abierto varias panaderías en la capital hispalense.

También habrá tiendas de equipamiento del hogar como Variety -que cuenta con un establecimiento con gran acogida de público en Los Alcores, en Alcalá de Guadaíra-, Action, Dormity o Muebles 1 Click; cuidado de mascotas (Mascotas Ávila); una óptica (Multiópticas); servicios para el equipamiento de las personas (Pepco y Kik) o destinadas al calzado (Xti y Skechers). Por otro lado, habrá un espacio de barbería y peluquería (Morgan's Barber Shop), otro destinado a un salón de belleza y manicura (Nails Factory) y recarga eléctrica de vehículos (Galp).

Establecimientos de ocio

En la parte dedicada al ocio, destaca los más de 2.400 metros cuadrados destinados a Sould Park, un centro de ocio familiar que incluye bolera, colchonetas o máquinas recreativas. Además, habrá un gimnasio con instalaciones de última generación de la cadena Fitness Park.

La plaza superior, donde se instala la restauración y a la que se accede por escaleras mecánicas desde el aparcamiento, funcionará como "mirador al parque Lago de la Vida" ubicado en el nuevo barrio de Entrenúcleos. Además de Sushisom, se instalarán firmas como Lokal Burguer, Pizzetari, Anatolia, Don G y Mijito Bar.